Akár importból is érkezhet a szociális tűzifa a rászoruló háztartásoknak, még mindig nem elég nagy a keret
A most indult fűtési idényben a korábbi ötmilliárd forint helyett tízmilliárd forint költségvetési forrás használható fel az arra jogosultak ingyenes tűzifával való ellátására. Már nem csak az ötezer főnél kevesebb lakosú, hanem a legfeljebb húszezer fős települések önkormányzatai is pályázhattak a támogatásra. A tűzifa áfája egyúttal 27 százalékról 5 százalékra esett szeptember 15-től. Az irány tehát jó, de az út rögös, a Világgazdaság megmutatja, miért.
A tízmilliárd forintos keretre 11,5 milliárdos igény érkezett a Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumi korábbi közlése szerint, összesen 2628 önkormányzattól. Az igényeket 2026. szeptember 30-ig lehetett beadni.
Elég lesz-e a pénz?
Az, hogy a keret elég nagy-e, nem csak a keretet 15 százalékkal túllépő igények miatt merülhet fel, hanem azért is, mert a nagyobb forrásból több rászorulót is kell kielégíteni. Mutatjuk, nagyjából mennyivel.
Míg ötezer fősnél nem nagyobb településen 3-3-1 millió lakos él (a teljes népesség mintegy 32 százaléka), addig (az előbbiekkel együtt) a 20 ezer fősnél nem nagyobbokn összesen 4,9 millióan (50-51 százalék). Ez önmagában 60 százalék körüli növekedés, miközben a támogatási keret 100 százalékkal nőtt, vagyis már egyedül ebből is az következik, hog a megnövelt keretből arányaiban kényelmesen kielégíthető arányaiban legalább akkora igény, mint az előző fűtési idényben. A látszólagos kényelmet tovább növelni, hogy a legfeljebb 200 ezer fős települések bevonásával a szociálisan rászorulók aránya több okból sem nőtt az igénylésre jogosult településeken élők számával arányosan.
Másfajta fűtés jellemző
Azért nem, mert míg a kistelepüléseken a szilárd tüzelés a jellemző, a nagyobbakon a földgáz. Az 5 és 20 ezer fős településeken a lakosság 25-30 százaléka rezsicsökkentett áron kifizetett földgázzal fűt. Ennek alapján az elvben jogosultak köre az említett 60 százaléknál sokkal kisebb arányban mértékben és arányban nőtt: az 1,7-1,8 millió fő bő negyedével (kerekítve) csak 0,5 millió fővel.
Kevesebb a plusz rászoruló is
A nagyobb településeken jellemzően magasabbak a jövedelmek. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján az 5000 fő alatti hazai kistelepüléseken az egy főre jutó nettó havi jövedelem 192 ezer forint, de a teljes munkaidőben alkalmazottaké is jellemzően nettó 300-380 ezer forint. Viszont az 5 és 20 ezer fő közötti településeken a teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagosan 350-440 ezer forintot keresnek.
Tehát az átlagjövedelmek összevetéséből is az következik, hogy a támogatás kibővítésével a körbe bekerült, mintegy félmillió, szilárd tüzelésű háztartásban élő lakosnak jóval kisebb hányada minősülhet szociálisan rászorulónak, mint ugyanennyi, kistelepülésen élő. Annak megbecslésébe, hogy ténylegesen mekkora hányada, a Világgazdaság azért nem vállalkozik, mert a rászorultság számos más tényezőtől függ. Az azonban így is kimondható, hogy a tűzifakeret megduplázása még az infláció figyelembevétele mellett is bőven elég 20 ezer fősnél nem nagyobb lakosú településekről érkező igényeknek legalább olyan szintű kielégítésére, ahogyan az az előző fűtési idényben történt. A jogosulttá vált települések ugyanis messze nem hoztak a renszerbe a lakosságuk számával arányosan több szociálisan rászorulót.
A fenti szempontokat továbbiak sorával együtt maga a pályázati kiírás is figyelembe veszi sok más mellett annak megállapításakor, hogy adott település mekkora támogatást igényelhet.
Ront azonban helyzeten – amire a Világgazdaság egyébként korábban rámutatott –, hogy a tűzifa áfájának csökkentése csak akkor eredményez áresést, ha egyúttal bővül a kínálat is. Máskülönben csak drágul a fa nettó ára a piac törvényei szerint. Emiatt az áfacsökkentés kedvező hatása nem marad a vevőnél, hanem a kereskedő zsebében landol. Ha viszont nem fölözik le az áfacsökkentés hasznát a kereskedők, akkor az áfacsökkentés egyes, gázzal fűtő háztartásokat a tűzifával való fűtésre csábíthat. Azokat a háztartásokat, amelyek attól tartanak, hogy kifutnak a kedvezményes áron még megvásárolható gázmennyiség keretéből.
Miért ekkora a többletigény?
Mivel a fentiek szerint a tízmilliárd forintnak bőven elég kell lennie ahhoz, hogy legalább a korábbi évekéhez hasonló tűzifatámogatásban részesüljenek a rászorulók, két oka lehet a mostani túligénylésnek:
- vagy a korábbi években is több rászoruló volt, mint amennyien ingyenfát kaptak,
- vagy nagyon megugrott a rászorulók száma.
Cikkünkben nem véletlenül fogalmaztunk úgy, hogy a keret az az igényeknek az előző évekéhez hasonló arányú kielégítésére lehet elég, és nem úgy, hogy a teljes igényre. Az előző években ugyanis a kormány nem hozta nyilvánosságra az igénylések összesített nagyságát. Viszont rendre számottevő többletigénylésről lehetett hallani. Az pedig vitathatatlan, hogy mivel az évi ötmilliárd forintos keret 2019 óta nem nőtt, az infláció pedig igencsak elszaladt, ugyanannyi pénzből évről-évre kisebb támogatást lehetett kiosztani.
Valójában éppen ez, és nem a támogatásra jogosult települések kibővítése magyarázta az idei keret 10 milliárd forintra történt megemelését.
Így viszont az igényeknek nem is az előző évekéhez hasonló, hanem az annál magasabb szintű kielégítése a mostani cél. Igaz, ez még nem zárja ki, hogy időközben nőtt a rászorulók száma is.
Mutatjuk, mi a helyzet Sükösdön
Egy konkrét példa betekintés enged egy település gondjaiba. A Magyar Nemzet arról számolt be, hogy Sükösd – egy közzétett polgármesteri tájékoztatás szerint – az idei programban sokkal kevesebb szociális fát kaphat, mint amennyit igényelt. A Világgazdaság ezért megkérdezte a település polgársmeterét, Tamás Mártát, hogy mi szerepelt a kisebb mennyiségről érkezett döntés indoklásában. „Egyelőre csak feltételes támogatói döntést kaptunk, amit négy napon belül lehet észrevételezni, és ezt meg is tesszük. A döntés indokát azonban nem ismerjük" – válaszolt Tamás Márta. Mint elmondta, a döntésről szóló tájékoztatást a támogatás iránt érkező, sok érdeklődés miatt tette ki a Facebookra.
Megtudtuk továbbá, hogy Sükösd az idén 440 köbméter szociális tűzifát pályázhatott, de a döntés szerint csak 154 köbméterhez juthat, ami nagyon kevés. Igaz, tavaly is csak a kért mennyiség felét kapta meg az önkormányzat, de az arányok jobbak voltak: 330 köbmétert kért, és 165 köbméter kapott. A tavalyi mennyiség 10 köbméterrel nagyobb a mostaninál. A 165 köbméterhez tavaly még hozzá kellett vásárolnia az önkormányzatnak, az idén januárban pedig további 50 köbmétert kapott állami segítségként, a nagy hidegre való tekintettel. Azt, hogy mennyi szociális tűzifát igényelhet egy önkormányzat, nem önmaga döntheti el, a mennyiség már következik a pályázati kiírásból.
Az idén tehát Sükösd elvben 110 köbméterrel több fát kaphatna, mint tavaly, de egyelőre úgy áll, hogy 10 köbméterrel kevesebbel kell beérnie.
Tamás Márta hangsúlyozta, hogy az idő sürget: a beérkező fát még fel kell dolgozni és kiszállítani, a fűtési idény pedig már tart.
Lesz-e elég tűzifa?
A tűzifaprogram kritikusai egyrészt önmagában a környezetkárosító fafűtés ösztönzését ostorozzák, de nem kínálnak reális alternatívát a rossz anyagi körülmények között élő, esetleg munkanélküli, illetve idős rászorulóknak, akik számára elképzelhetetlen a tüzelőváltás, a fűtéskorszerűsítés. Ráadásul becslések szerint a hivatalosan forgalmazottnál kétszer több – mert részben illegálisan beszerzett – fát égetnek el a hazai kályhákban.
További gond, hogy a nem kellően kiszárított fa rossz hatékonysággal és a környezetet jobban károsítva ég. (Ráadásul ilyenkor részben vizet vásárolunk, faáron.) A rászorulóknak azonban nincs módja egy évre előre beszerezni a tűzifát, hogy azt kiszárítsák a következő télre. A kiszárítás a kiskereskedőnek is többlet helyigénnyel és költséggel jár, ahogyan az erdészeteknek is.
Környezetvédők szerint eleve nem akkora a kivágható fa hazai állománya, amennyire a fűtéshez szükség van. Az erdőket emellett a biomassza-fűtésűnek mondott kazánok is puszítják.
Akár importálhatunk is
A pályázati kiírás lehetővé teszi, hogy az önkormányzatok olyan kereskedőtől szerezzék be a szociális tűzifát, amely rendelkezik uniós országból való importot lehetővé tévő tanúsítással. Ennek ellenére korábbi adatok szerint a Magyarországon eltüzelt fának nagyjából az 1 százaléka érkezik külföldről. A Világgazdaság gazdaság érdeklődött közúti és vasúti árufuvarozóknál is, de egyikük sem tudott arról, hogy pillanatnyilag a határokon túlról érkezne tűzifa a magyar piacra.