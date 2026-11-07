Akár importból is érkezhet a szociális tűzifa a rászoruló háztartásoknak, még mindig nem elég nagy a keret

A most indult fűtési idényben a korábbi ötmilliárd forint helyett tízmilliárd forint költségvetési forrás használható fel az arra jogosultak ingyenes tűzifával való ellátására. Már nem csak az ötezer főnél kevesebb lakosú, hanem a legfeljebb húszezer fős települések önkormányzatai is pályázhattak a támogatásra. A tűzifa áfája egyúttal 27 százalékról 5 százalékra esett szeptember 15-től. Az irány tehát jó, de az út rögös, a Világgazdaság megmutatja, miért.

A lakosságnak kevés, az erdőknek sok az a tűzifa, ami a kályhákba kerül/Fotó: Havran Zoltán

A tízmilliárd forintos keretre 11,5 milliárdos igény érkezett a Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumi korábbi közlése szerint, összesen 2628 önkormányzattól. Az igényeket 2026. szeptember 30-ig lehetett beadni.

Elég lesz-e a pénz?

Az, hogy a keret elég nagy-e, nem csak a keretet 15 százalékkal túllépő igények miatt merülhet fel, hanem azért is, mert a nagyobb forrásból több rászorulót is kell kielégíteni. Mutatjuk, nagyjából mennyivel.

Míg ötezer fősnél nem nagyobb településen 3-3-1 millió lakos él (a teljes népesség mintegy 32 százaléka), addig (az előbbiekkel együtt) a 20 ezer fősnél nem nagyobbokn összesen 4,9 millióan (50-51 százalék). Ez önmagában 60 százalék körüli növekedés, miközben a támogatási keret 100 százalékkal nőtt, vagyis már egyedül ebből is az következik, hog a megnövelt keretből arányaiban kényelmesen kielégíthető arányaiban legalább akkora igény, mint az előző fűtési idényben. A látszólagos kényelmet tovább növelni, hogy a legfeljebb 200 ezer fős települések bevonásával a szociálisan rászorulók aránya több okból sem nőtt az igénylésre jogosult településeken élők számával arányosan.

Másfajta fűtés jellemző

Azért nem, mert míg a kistelepüléseken a szilárd tüzelés a jellemző, a nagyobbakon a földgáz. Az 5 és 20 ezer fős településeken a lakosság 25-30 százaléka rezsicsökkentett áron kifizetett földgázzal fűt. Ennek alapján az elvben jogosultak köre az említett 60 százaléknál sokkal kisebb arányban mértékben és arányban nőtt: az 1,7-1,8 millió fő bő negyedével (kerekítve) csak 0,5 millió fővel.

Kevesebb a plusz rászoruló is

A nagyobb településeken jellemzően magasabbak a jövedelmek. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján az 5000 fő alatti hazai kistelepüléseken az egy főre jutó nettó havi jövedelem 192 ezer forint, de a teljes munkaidőben alkalmazottaké is jellemzően nettó 300-380 ezer forint. Viszont az 5 és 20 ezer fő közötti településeken a teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagosan 350-440 ezer forintot keresnek.