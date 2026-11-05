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Ügynökakták: nem akárki szállt szembe Ruff Bálint és Magyar Péter érvelésével – „A közvélemény könnyen téves következtetéseket vonhat le”

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Visszatérő alkotmányjogi és adatvédelmi probléma az iratok feltárása a szakjogász szerint. Péterfalvi Attila is kifejtette a véleményét az ügynökakták nyilvánosságra hozatala kapcsán
VG
2026.11.05, 07:10
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„Az állambiztonsági múlt feltárásának és az egykori állambiztonsági iratok nyilvánosságának kérdése a rendszerváltás óta visszatérő alkotmányjogi és adatvédelmi probléma” – nyilatkozta Péterfalvi Attila, aki ezúttal nem a hivatalos, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöki minőségében fejtette ki a véleményét az ügynökakták kapcsán.

Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke ügynökakták
Péterfalvi Attila is kifejtette a véleményét az ügynökakták kapcsán / Fotó: Ladóczki Balázs

Az adatvédelmi szakjogász az Indexnek adott interjúban elmondta, hogy pályafutása során több alkalommal foglalkozott ezekkel a problémákkal. Ide tartozott az átvilágítás szabályozása, a Medgyessy-ügy, az ahhoz kapcsolódó parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége, valamint az Alkotmánybíróság döntései.

Régi viták az ügynökakták körül

Különösen fontos előzmény volt a Sólyom László nevével fémjelzett szakértői bizottság munkája, amely 2002-ben az állambiztonsági múlt feltárásának alkotmányos és jogállami lehetőségeit vizsgálta. A Sólyom-bizottság egyik lényeges megállapítása az volt, hogy amit a rendszerváltás idején még meg lehetett volna tenni, azt az idő múlásával már nem feltétlenül lehet ugyanazon alkotmányos feltételek mellett megvalósítani.

Péterfalvi Attila szerint ez a megállapítás most is különösen fontos az egykori állambiztonság iratainak nyilvános közzététele kapcsán, mivel az akkori vizsgálatok óta is több mint két évtized telt el. Az idő múlásának alkotmányjogi és adatvédelmi szempontból is van jelentősége. A múlt feltárásához fűződő közérdeket össze kell egyeztetni az érintettek személyiségi jogaival, a személyes adatok védelmével és a jogállamiság követelményeivel.

Kiemelte, hogy a korábbi szabályozás egyik alapvető célja az úgynevezett információs kárpótlás volt, aminek lényege, hogy mindenki megismerhesse azokat az állambiztonsági iratokban szereplő adatokat, amelyek rá vonatkoznak. Ez azonban nem azonos azzal, hogy valamennyi érintett személy valamennyi adatát korlátozás nélkül nyilvánosságra kellene hozni.

„A korlátlan nyilvánosság önmagában nem feltétlenül szolgálja az információs kárpótlás célját, és nem szükségszerűen segíti a történelmi múlt hiteles feltárását sem” – fogalmazott a szakjogász.

A korábbi jogalkotás egy másik fontos szempontja volt, hogy különbséget kell tenni a közfeladatot ellátó személyek és a közéletben szerepet nem vállaló magánszemélyek között. Ez alapján jött létre az a szabályozás, amely szerint a közfeladatot ellátó személyek esetében az egykori állambiztonsági együttműködés ténye közérdekből nyilvános adat lehet. Péterfalvi szerint a megkülönböztetés alkotmányos szempontból indokolható, mivel a közfeladatot ellátó személyek múltjának megismeréséhez ugyanis erősebb társadalmi érdek kapcsolódhat, különösen akkor, ha az érintett személy közbizalmat igénylő tisztséget tölt be. Azonban hozzátette, hogy korábban is vita folyt arról, hogy pontosan kik tartozzanak az átvilágítandó személyek körébe.

„Vajon a nevek tömeges nyilvánosságra hozatala hozzájárul-e a társadalmi megtisztuláshoz?” – tette fel a kérdést a szakjogsz. Szerinte ugyanis a névközlés önmagában nem vezet szembenézéshez a múlttal. Inkább magyarázkodást, megbélyegzést és olyan közéleti vitákat eredményezhet, amelyekben nem állnak rendelkezésre a megalapozott értékítélethez szükséges információk.

Korlátozott információk váltak nyilvánossá

Szerinte is különbséget lehet tenni az egyes érintetti csoportok között. Azoknak az ismert személyeknek az esetében, akik ugyan nem látnak el közfeladatot, de a nyilvánosság előtt szerepelnek – például művészek, színészek vagy zenészek –, felmerülhet a múltjuk megismeréséhez fűződő fokozott társadalmi érdeklődés. Egészen más viszont a helyzet azokkal a magánszemélyekkel, akik soha nem vállaltak közéleti szerepet, és ma is a nyilvánosságtól távol élnek. Esetükben különösen nehéz megindokolni, milyen közérdeket szolgál személyes adataik széles körű közzététele.

Ráadásul a teljes kép kialakítását nehezíti az is, hogy a nyilvánosságra kerülő dokumentumok köre korlátozott.

Az állambiztonsági jelentések számos esetben különleges vagy érzékeny személyes adatokat is tartalmaznak, ezért azok nyilvánosságra hozatala további adatvédelmi problémákat vet fel. Ha a nevek nyilvánosságra kerülnek, miközben a hozzájuk kapcsolódó jelentések, körülmények és egyéb dokumentumok nem ismerhetők meg, akkor a közvélemény nem kap teljes képet az érintettek tényleges szerepéről. Nem derül ki, milyen körülmények között kerültek kapcsolatba az állambiztonsági szervekkel, érte-e őket fenyegetés vagy zsarolás. Ezek a körülmények alapvetően befolyásolják az érintett magatartásának történelmi, erkölcsi és jogi megítélését. A hiányos információkon alapuló nyilvánosság könnyen vezethet megalapozatlan ítéletekhez – foglalta össze Péterfalvi Attila.

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adatbázis
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