Ügynökakták: nem akárki szállt szembe Ruff Bálint és Magyar Péter érvelésével – „A közvélemény könnyen téves következtetéseket vonhat le”

„Az állambiztonsági múlt feltárásának és az egykori állambiztonsági iratok nyilvánosságának kérdése a rendszerváltás óta visszatérő alkotmányjogi és adatvédelmi probléma” – nyilatkozta Péterfalvi Attila, aki ezúttal nem a hivatalos, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöki minőségében fejtette ki a véleményét az ügynökakták kapcsán.

Péterfalvi Attila is kifejtette a véleményét az ügynökakták kapcsán / Fotó: Ladóczki Balázs

Az adatvédelmi szakjogász az Indexnek adott interjúban elmondta, hogy pályafutása során több alkalommal foglalkozott ezekkel a problémákkal. Ide tartozott az átvilágítás szabályozása, a Medgyessy-ügy, az ahhoz kapcsolódó parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége, valamint az Alkotmánybíróság döntései.

Régi viták az ügynökakták körül

Különösen fontos előzmény volt a Sólyom László nevével fémjelzett szakértői bizottság munkája, amely 2002-ben az állambiztonsági múlt feltárásának alkotmányos és jogállami lehetőségeit vizsgálta. A Sólyom-bizottság egyik lényeges megállapítása az volt, hogy amit a rendszerváltás idején még meg lehetett volna tenni, azt az idő múlásával már nem feltétlenül lehet ugyanazon alkotmányos feltételek mellett megvalósítani.

Péterfalvi Attila szerint ez a megállapítás most is különösen fontos az egykori állambiztonság iratainak nyilvános közzététele kapcsán, mivel az akkori vizsgálatok óta is több mint két évtized telt el. Az idő múlásának alkotmányjogi és adatvédelmi szempontból is van jelentősége. A múlt feltárásához fűződő közérdeket össze kell egyeztetni az érintettek személyiségi jogaival, a személyes adatok védelmével és a jogállamiság követelményeivel.

Kiemelte, hogy a korábbi szabályozás egyik alapvető célja az úgynevezett információs kárpótlás volt, aminek lényege, hogy mindenki megismerhesse azokat az állambiztonsági iratokban szereplő adatokat, amelyek rá vonatkoznak. Ez azonban nem azonos azzal, hogy valamennyi érintett személy valamennyi adatát korlátozás nélkül nyilvánosságra kellene hozni.

„A korlátlan nyilvánosság önmagában nem feltétlenül szolgálja az információs kárpótlás célját, és nem szükségszerűen segíti a történelmi múlt hiteles feltárását sem” – fogalmazott a szakjogász.