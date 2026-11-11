Már az ügynökakták nyilvánosságra hozatala előtt elárulta Cseh Gergő Bendegúz, hogy Magyar Péter miniszterelnök eredetileg mindössze két hónapot szánt volna a történelmi jelentőségű feladatra. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának (ÁBTL) főigazgatója november 3-án, a Telexnek adott interjújában nyíltan beszélt arról, milyen határidőt szeretett volna a kormányfő. A botrány kirobbanása után Magyar Péter már a levéltár felelősségét hangsúlyozta.

Ügynökakták: előkerült a perdöntő bizonyíték Magyar Péter felelősségéről, itt a főigazgató vallomása – „Miután levegőt tudtam venni, jeleztem, hogy lehetetlen megcsinálni” / Fotó: Magyarország Kormánya / Facebook

Magyar Péter két hónap alatt akarta nyilvánosságra hozni az ügynökaktákat

A Telex beszámolója szerint Cseh Gergő Bendegúz és Magyar Péter a választási győzelem után, de még a kormány hivatalba lépése előtt egyeztetett az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. A főigazgató november 3-án, vagyis egy nappal az adatbázis megnyitása előtt még nyíltan beszélt a miniszterelnök személyes közreműködéséről.

„Eredetileg a miniszterelnök még rövidebb határidőt szeretett volna ennek a feladatnak. Én megpróbáltam egy kicsit hosszabb időt kérni magunknak” – fogalmazott. A műsorvezető ekkor arra kérdezett rá, mennyi időt képzelt el eredetileg Magyar Péter.

Úgy emlékszem, hogy két hónapot kérdezett, hogy ezt meg lehet-e csinálni két hónap alatt. (...) Én miután levegőt tudtam venni, utána jeleztem, hogy hát ez tényleg egy nagyon nagy feladat, és ezt mi nem tudnánk, vagy lehetetlen lenne megcsinálni

– mondta Cseh Gergő Bendegúz. Végül október 23-i céldátumban egyeztek meg, a közzétételt később november 4-re halasztották, bizonyos dokumentumok nyilvánosságra hozatalát pedig 2027 februárjára ütemezték át.

Ami november 3-án még sikertörténet volt, abból napokkal később botrány lett

A főigazgató nyilatkozatának időzítése különösen fontos. November 3-án még senki sem tudta, hogy a másnap induló adatbázis milyen súlyos hibákat tartalmaz majd. Cseh ekkor természetes módon beszélt arról, hogy a miniszterelnök személyesen sürgette a nyilvánosságra hozatalt. Magyar Péter november 4-én az ÁBTL-ben tartott sajtótájékoztatón még a rendszerváltás 36 éves mulasztásának pótlásaként ünnepelte az akták megnyitását.