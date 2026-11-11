Ügynökakták: előkerült a perdöntő bizonyíték Magyar Péter felelősségéről, itt a főigazgató vallomása – „Miután levegőt tudtam venni, jeleztem, hogy lehetetlen megcsinálni”
Már az ügynökakták nyilvánosságra hozatala előtt elárulta Cseh Gergő Bendegúz, hogy Magyar Péter miniszterelnök eredetileg mindössze két hónapot szánt volna a történelmi jelentőségű feladatra. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának (ÁBTL) főigazgatója november 3-án, a Telexnek adott interjújában nyíltan beszélt arról, milyen határidőt szeretett volna a kormányfő. A botrány kirobbanása után Magyar Péter már a levéltár felelősségét hangsúlyozta.
Magyar Péter két hónap alatt akarta nyilvánosságra hozni az ügynökaktákat
A Telex beszámolója szerint Cseh Gergő Bendegúz és Magyar Péter a választási győzelem után, de még a kormány hivatalba lépése előtt egyeztetett az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. A főigazgató november 3-án, vagyis egy nappal az adatbázis megnyitása előtt még nyíltan beszélt a miniszterelnök személyes közreműködéséről.
„Eredetileg a miniszterelnök még rövidebb határidőt szeretett volna ennek a feladatnak. Én megpróbáltam egy kicsit hosszabb időt kérni magunknak” – fogalmazott. A műsorvezető ekkor arra kérdezett rá, mennyi időt képzelt el eredetileg Magyar Péter.
Úgy emlékszem, hogy két hónapot kérdezett, hogy ezt meg lehet-e csinálni két hónap alatt. (...) Én miután levegőt tudtam venni, utána jeleztem, hogy hát ez tényleg egy nagyon nagy feladat, és ezt mi nem tudnánk, vagy lehetetlen lenne megcsinálni
– mondta Cseh Gergő Bendegúz. Végül október 23-i céldátumban egyeztek meg, a közzétételt később november 4-re halasztották, bizonyos dokumentumok nyilvánosságra hozatalát pedig 2027 februárjára ütemezték át.
Ami november 3-án még sikertörténet volt, abból napokkal később botrány lett
A főigazgató nyilatkozatának időzítése különösen fontos. November 3-án még senki sem tudta, hogy a másnap induló adatbázis milyen súlyos hibákat tartalmaz majd. Cseh ekkor természetes módon beszélt arról, hogy a miniszterelnök személyesen sürgette a nyilvánosságra hozatalt. Magyar Péter november 4-én az ÁBTL-ben tartott sajtótájékoztatón még a rendszerváltás 36 éves mulasztásának pótlásaként ünnepelte az akták megnyitását.
Másnapra azonban kiderült, hogy Lezsák Sándor korábbi országgyűlési képviselő és további 163 ember tévesen került a hálózati személyek közé, holott az állambiztonsági iratokban megfigyeltként szerepeltek.
A levéltár vezetője később elmagyarázta, hogy a mintegy 60 ezer tételt tartalmazó adatsort alig egy hónappal a határidő előtt kapták meg, ráadásul nehezen feldolgozható Excel-táblázatban.
A hibát a megfigyelteket jelölő 05-ös kódok nem megfelelő feldolgozása okozta. A főigazgató szerint a rendkívül rövid idő miatt nem volt lehetőség minden adat kézi ellenőrzésére.
Magyar Péter már nem vállalt felelősséget
A botrány kirobbanása után Magyar Péter egészen másként beszélt az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. A november 9-i parlamenti vitában hangsúlyozta, hogy a vonatkozó törvényt ellenzéki képviselők is megszavazták, az adatok közzétételét pedig nem a kormány, hanem a levéltár végezte.
Cseh Gergő Bendegúz elnézést kért mind a 164 érintettől, vállalta a szakmai felelősséget, és felajánlotta lemondását. Ahogy arról a Világgazdaság korábban beszámolt,
a miniszterelnök a főigazgató felelősségvállalására hivatkozott, amikor az ügynökakta-botrány következményeiről kérdezték.
A november 3-i interjú ugyanakkor egyértelművé teszi, hogy az eredeti, a főigazgató szerint kivitelezhetetlenül rövid határidő Magyar Péter kezdeményezésére merült fel. Ez nem bizonyítja, hogy a miniszterelnök közvetlenül felelős a levéltári adatfeldolgozás hibájáért, de azt igen, hogy személyesen részt vett a nyilvánosságra hozatal ütemezésének alakításában. A miniszterelnök november 9-én ezzel szemben már így fogalmazott a parlamentben: „Volt-e bármilyen feladata, felelőssége a kormánynak az ügynökaktákkal, a nyilvánosságra hozatallal? Nem!”