Magyar Péter most közölte az ügynökaktákról: nem hoznak nyilvánosságra egy nagyon fontos dossziét – ezt a három dokumentumot ismerhetik meg a magyarok

Megkezdődik a kommunista állambiztonsági iratok nyilvánosságra hozatala, de a tényleges ügynöki tevékenységet dokumentáló munkadossziék egyelőre nem lesznek hozzáférhetők. Magyar Péter miniszterelnök november 4-én jelentette be, hogy a nyitottak.hu oldalon kereshetővé válnak az egykori hálózati személyek nevei és nyilvántartási kartonjai, azaz az ügynökakták. A dokumentumok közzététele február 25-ig folytatódik, az adatbázis további beszervezési iratokkal és a mágnesszalagokról kinyert információkkal bővül.

Mától nyitottak.hu oldalon kereshetővé válnak az egykori hálózati személyek nevei és nyilvántartási kartonjai, azaz az ügynökakták. / Fotó: Székelyhidi Balázs

Magyar Péter: A rendszerváltás egyik legsúlyosabb mulasztása, hogy nem hozták nyilvánosságra az ügynökaktákat

Magyar Péter az 1956-os forradalom leverésének 70. évfordulóján, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában (ÁBTL) ismertette a részleteket. A miniszterelnök a rendszerváltás egyik legsúlyosabb mulasztásának nevezte, hogy Magyarországon 1990 után nem hozták nyilvánosságra az állambiztonsági hálózat dokumentumait.

Próbáljuk pótolni az 1990-es rendszerváltás mulasztását, egy nagyon nagy mulasztást. 36 éves mulasztásról beszélünk

– fogalmazott.

Hangsúlyozta, hogy számos közép-európai országban már a rendszerváltás idején hozzáférhetővé tették ezeket az iratokat, Magyarországon azonban az egymást követő kormányok, esetenként az ellenzékkel együtt, évtizedeken keresztül akadályozták a nyilvánosságra hozatalukat.

A bejelentés legfontosabb korlátja, hogy a most induló nyilvánosságra hozatal nem terjed ki a munkadossziékra, amelyek az egykori hálózati személyek jelentéseit tartalmazhatják. Így az érintettek azonosítása már lehetővé válik, de tényleges tevékenységük megismeréséhez továbbra is szükség lehet a levéltárban őrzött további dokumentumokra.

Február 25-ig további ügynökakták kerülnek nyilvánosságra

Dr. Cseh Gergő Bendegúz, az ÁBTL főigazgatója a levéltár egyik raktárában bemutatta az úgynevezett 6-os kartonokat, amelyeken az állambiztonság a hálózati személyeket tartotta nyilván.

A dokumentumokon az érintettek valódi neve, fedőneve, személyes adatai, egykori foglalkozása és munkahelye mellett a beszervezést végző tisztek neve, a beszervezés körülményei és a hálózati foglalkoztatás időtartama is szerepelhet. A kartonok digitalizált változatai az interneten is megtekinthetők lesznek.