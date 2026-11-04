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Magyar Péter most közölte az ügynökaktákról: nem hoznak nyilvánosságra egy nagyon fontos dossziét – ezt a három dokumentumot ismerhetik meg a magyarok

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Magyar Péter bejelentette a kommunista állambiztonsági iratok nyilvánosságra hozatalát, ám a tényleges ügynöki tevékenységet dokumentáló jelentések egyelőre titokban maradnak. Az ügynökakták megnyitásának első lépéseként november 4-től az egykori hálózati személyek nevei és nyilvántartási kartonjai válnak kereshetővé az interneten.
VG
2026.11.04, 10:02
Frissítve: 2026.11.04, 10:36
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Megkezdődik a kommunista állambiztonsági iratok nyilvánosságra hozatala, de a tényleges ügynöki tevékenységet dokumentáló munkadossziék egyelőre nem lesznek hozzáférhetők. Magyar Péter miniszterelnök november 4-én jelentette be, hogy a nyitottak.hu oldalon kereshetővé válnak az egykori hálózati személyek nevei és nyilvántartási kartonjai, azaz az ügynökakták. A dokumentumok közzététele február 25-ig folytatódik, az adatbázis további beszervezési iratokkal és a mágnesszalagokról kinyert információkkal bővül.

Mától nyitottak.hu oldalon kereshetővé válnak az egykori hálózati személyek nevei és nyilvántartási kartonjai, azaz az ügynökakták. / Fotó: Székelyhidi Balázs

Magyar Péter: A rendszerváltás egyik legsúlyosabb mulasztása, hogy nem hozták nyilvánosságra az ügynökaktákat

Magyar Péter az 1956-os forradalom leverésének 70. évfordulóján, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában (ÁBTL) ismertette a részleteket. A miniszterelnök a rendszerváltás egyik legsúlyosabb mulasztásának nevezte, hogy Magyarországon 1990 után nem hozták nyilvánosságra az állambiztonsági hálózat dokumentumait.

Próbáljuk pótolni az 1990-es rendszerváltás mulasztását, egy nagyon nagy mulasztást. 36 éves mulasztásról beszélünk

– fogalmazott.

Hangsúlyozta, hogy számos közép-európai országban már a rendszerváltás idején hozzáférhetővé tették ezeket az iratokat, Magyarországon azonban az egymást követő kormányok, esetenként az ellenzékkel együtt, évtizedeken keresztül akadályozták a nyilvánosságra hozatalukat.

A bejelentés legfontosabb korlátja, hogy a most induló nyilvánosságra hozatal nem terjed ki a munkadossziékra, amelyek az egykori hálózati személyek jelentéseit tartalmazhatják. Így az érintettek azonosítása már lehetővé válik, de tényleges tevékenységük megismeréséhez továbbra is szükség lehet a levéltárban őrzött további dokumentumokra.

Február 25-ig további ügynökakták kerülnek nyilvánosságra

Dr. Cseh Gergő Bendegúz, az ÁBTL főigazgatója a levéltár egyik raktárában bemutatta az úgynevezett 6-os kartonokat, amelyeken az állambiztonság a hálózati személyeket tartotta nyilván.

A dokumentumokon az érintettek valódi neve, fedőneve, személyes adatai, egykori foglalkozása és munkahelye mellett a beszervezést végző tisztek neve, a beszervezés körülményei és a hálózati foglalkoztatás időtartama is szerepelhet. A kartonok digitalizált változatai az interneten is megtekinthetők lesznek.

A főigazgató külön felhívta a figyelmet arra, hogy a nyilvántartásban való szereplés önmagában nem bizonyítja a tényleges ügynöki tevékenységet.

Az ügynök csak egy kategóriája volt a hálózati személyeknek

– magyarázta Cseh Gergő Bendegúz.

Előfordulhatott, hogy a beszervezés meghiúsult, vagy az érintett nem készített jelentéseket. A tényleges együttműködés megállapításához ezért a beszervezési és munkadossziék vizsgálatára is szükség lehet.

Magyar Péter elmondta, hogy a kormányváltást követően intézkedtek a különböző minisztériumokban, nemzetbiztonsági szolgálatoknál és más őrzési helyeken található állambiztonsági iratok összegyűjtéséről.

Most csak az első lépést tesszük meg, hiszen egészen február 25-ig legalább folytatódni fog a munka

– hangsúlyozta.

Hatvanezer név válik kereshetővé, de a munkadossziék nem kerülnek nyilvánosságra

A tervek szerint 2027. február 25-ig, a kommunizmus áldozatainak emléknapjáig további beszervezési dossziék és a mágnesszalagokról kinyert információk kerülnek fel a nyitottak.hu oldalra.

A levéltár bejárását követő sajtótájékoztatón Magyar Péter elmondta, hogy a nyitottaktak.hu oldalon mintegy 60 ezer egykori hálózati személy neve válik kereshetővé, de az érdeklődők nem böngészhetnek teljes névsort. „Nem listákat fognak találni, hanem nevekre lehet rákeresni személyes adatokkal” – hangsúlyozta a miniszterelnök.

A most induló adatbázis ugyanakkor csak töredékét tartalmazza az egykori állambiztonsági hálózat tagjainak. Magyar Péter közölte, hogy 

  • a történészek és kutatók mintegy 150 ezerre becsülik a Rákosi- és Kádár-korszakban beszervezett személyek számát. 
  • Ehhez képest egyelőre 60 ezer név lesz kereshető, 
  • vagyis a becsült létszám 40 százaléka.

A hiányzó dokumentumok jelentős része megsemmisült, ennek kapcsán a miniszterelnök felidézte, hogy már az 1956-os forradalom idején nagy mennyiségű irat pusztult el, később pedig az állambiztonsági szervek és a pártvezetés is megsemmisített terhelő dokumentumokat. Az iratmegsemmisítés 1988–1989-ben ismét felgyorsult.

Az adatbázis nem teljes és nem is lehet és nem is lesz soha teljes 

– ismerte el Magyar Péter.

A kereshető nevek száma ugyanakkor még növekedhet, mivel a kormány döntése nyomán minisztériumoktól, intézményektől és magánszemélyektől is érkeztek újabb dokumentumok a levéltárba.

A miniszterelnök megerősítette, hogy a mostani közzététel kizárólag a 6-os kartonokra terjed ki. A beszervezési dossziék feldolgozása és feltöltése a következő hónapokban folytatódik, a tényleges jelentéseket tartalmazó munkadossziék azonban egyelőre nem kerülnek fel az oldalra.

Magyar Péter arra kérte a nyilvánosságot, hogy a most megismerhető adatokat körültekintően kezelje, mert sok család számára derülhetnek ki nehezen feldolgozható információk.

A miniszterelnök a Fideszt hibáztatja az állambiztonsági múlt feltárásának elmaradásáért

A kormányfő az 1990 utáni politikai vezetéseket is felelőssé tette az állambiztonsági múlt feltárásának elmaradásáért, de a legsúlyosabb mulasztást a 2010 és 2026 között kormányzó Fidesz–KDNP-nek tulajdonította. 

Emlékeztetett arra, hogy a korábbi kormánypártok 16 év alatt 25 alkalommal utasították el az ügynökakták nyilvánosságának bővítésére irányuló javaslatokat. Úgy vélte, a titkosítás lehetőséget teremtett politikai zsarolásra, nyomásgyakorlásra és lejáratásra.

Magyar Péter azzal indokolta, hogy a kormány nem hozza nyilvánosságra az ügynökök munkadossziéit, mert azok a megfigyelt személyek magánéletére és különösen érzékeny személyes adataira vonatkozó információkat tartalmaznak.

Magyar Péter külön felhívta a figyelmet arra, hogy egy név szereplése az állambiztonsági nyilvántartásban önmagában nem bizonyítja, hogy az illető ténylegesen jelentett. A 6-os kartonokon ugyanis olyan személyek is szerepelhetnek, akik végül nem működtek együtt a titkosszolgálatokkal.

A levéltár jelenleg mintegy öt folyókilométernyi állambiztonsági dokumentumot őriz. Az iratanyag folyamatosan bővül, mert a nemzetbiztonsági szolgálatoknál továbbra is zajlik a korábban titkosított dokumentumok felülvizsgálata és átadása.

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ÁBTL
miniszterelnök
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