Ügynökakták: reagált Surányi György az ügynökvádra – volt jegybankelnök elmondta az igazságot a múltjáról

Szerda délelőtt eljön az évtizedek óta emlegetett és sokak által várt iratnyilvánosság, ekkor váltak mindenki számára elérhetővé az ügynökakták. A böngészhető listában számos ismert ember neve is felbukkant. Surányi György, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke is „foglalkoztatott hálózati személyként” található meg az ügynökakták mágnesszalag-adatbázisában.

Surányi György neve egy meghiúsult kísérlet miatt kerülhetett az ügynökakták közé / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A közgazdász a Portfolionak nyilatkozott ennek kapcsán.

„Megdöbbenéssel értesültem arról, hogy nevem felkerült a hálózati személyek listájára. Pedig egyetlen percig sem voltam részese a hálózatnak. Nem véletlen, hogy nincs 6-os karton, és egyetlen operatív jelentés vagy munkadosszié sem kerülhetett elő, amely egyébként az általam most először hallott "Otto” fedőnéven keletkezett volna. Semmilyen információt nem szolgáltattam ki a politikai rendőrségnek. Semmilyen bizonyíték nem áll rendelkezésre, ami az állításommal ellentétes lenne. Semmilyen saját kézzel írt vagy aláírt dokumentum nem létezhet, mert nincs. Az én esetemben egyetlen felhasznált vagy iktatott információ, jelentés vagy feljegyzés sem található a 04-es kód alatt” – mondta Surányi György.

Ezért szerepelhet az ügynökaktákban

Hozzátette, hogy a neve amiatt kerülhetett be alaptalnul az adatbázisba, mert megkísérelték beszervezni, de nem jártak sikerrel. Amikor 1986 nyarán felvették a Világbank munkatársának Washingtonba, akkor próbálkoztak nála, de ő ezt megtagadta, annak ellenére, hogy kilátásba helyezték, hogy megakadályozhatják az amerikai állás betöltését.

„A beszervezési nyilatkozat aláírásának elutasítása után azonnal tájékoztattam akkori főnökömet, Hagelmayer Istvánt, és a segítségét is kértem. Ő is felháborodva vette tudomásul a beszervezés szándékát. Azonnal felhívta a BM egyik magasrangú munkatársát, aki egyébként tanítványa volt. Emelt hangon kérte, hogy azonnal fejezzék be a beszervezési kísérletüket és a nyomásgyakorlást. Ezt követően leszálltak rólam. Feltételezem, hogy a nevemet a BM adminisztratívan rögzítette a hálózatában, és ez az állambiztonsági beszervezési kísérlet csupán annak adminisztratív nyomát jelöli!” – elevenítette fel a korbbi MNB-elnök.