Élesen bírálta a rendszerváltás előtti múlttal összefüggésben nyilvánosságra került ügynökaktákat Botka László, Szeged polgármestere, aki szerint 37 év elteltével már nem lehet igazságosan megítélni azokat az embereket, akik egy diktatúrában éltek. A politikus maga is ellenőrizte, szerepelnek-e a felsorolásban a családtagjai, ám saját bevallása szerint kifejezetten rossz érzés volt ezt megtennie.

A Facebookon borult ki a vidéki nagyváros polgármestere Magyar Péterékre az ügynökakták miatt: "Én se értem, erre miért volt szükség, védekezni se tudnak!" / Fotó: AFP

„Én se értem, erre miért volt szükség 37 évvel a rendszerváltás után” – kezdte Facebook-bejegyzését Botka László, Szeged polgármestere, aki határozottan bírálta Magyar Péterék legutóbbi nagy döntését. A városvezető szerint olyan emberekről, szülőkről és nagyszülőkről van szó, akiknek becslése szerint 90 százaléka már elhunyt, így nincs lehetőségük megvédeni magukat vagy elmondani saját történetüket.

Botka úgy véli, különösen problémás, hogy évtizedekkel később kellene ítéletet mondani olyan emberekről, akik egy egészen más politikai rendszerben éltek.

A polgármester saját politikai pályafutásának kezdetéről is felidézett egy történetet. Mint írta, 1994-ben, amikor 21 évesen Szeged egyéni országgyűlési képviselőjévé választották, még működött az Állambiztonsági Múltat Feltáró Bizottság.

A testület őt is hivatalos idézéssel meghallgatásra hívta. Botka azonban sajátos választ adott a megkeresésre. Levelében emlékeztette a bizottságot arra, hogy 1989-ben, a rendszerváltás idején mindössze 16 éves volt, így életkoránál fogva aligha lehetett érdemi szerepe az előző rendszer politikai működésében. Mint hangsúlyozta, ő volt az első olyan országgyűlési képviselő, aki már a rendszerváltás után érte el a nagykorúságot.

A politikus felidézte, hogy fiatalosan cinikusnak nevezett válaszlevelében még azt is megkérdezte: „Zsóka óvó nénimet vagy Judit tanító nénimet akarják beidézni tanúként?!” Beszámolója szerint egy hónappal később választ kapott az Átvizsgáló Testülettől, amely arról tájékoztatta, hogy az ő esetében kivételesen eltekintenek a meghallgatástól.

„De utáltam, hogy meg kellett néznem!”

Botka László arról is beszámolt, hogy a mostani lista megjelenése után maga is ellenőrizte, szerepel-e rajta valamelyik családtagja. „De, úgy mint rengetegen, ma én is meggyőződtem, hogy egyetlen szülőm, nagyszülőm, közvetlen hozzátartozóm sincs a listán!” – írta. Az ellenőrzés azonban egyáltalán nem jelentett számára megnyugtató élményt. „De utáltam, hogy meg kellett néznem!” – fogalmazott a polgármester.