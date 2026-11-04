Nyilvános ügynökakták: itt élesítik az eddig nem ismert titkos dokumentumokat, mostantól bárki elolvashatja őket – erre kell felkészülnie a magyaroknak

Szerda délelőtt eljön az évtizedek óta emlegetett és sokak által várt iratnyilvánosság, ekkor válnak mindenki számára elérhetővé az ügynökakták. Ettől sokan remélik azt, hogy Magyarország 36 évvel a rendszerváltás után szembenéz a múltjával.

Nyilvánosságra kerülnek az ügynökakták / Fotó: Bridgeman Images / AFP

Az aktákat a most induló Nyitott Akták oldalon lehet megtalálni, ahol bárki rákereshet az állambiztonság több tízezer egykori hálózati személyének nevére, köztük a saját rokonaira is.

Az új oldalon 55–60 ezer ember neve és az állambiztonság által róluk nyilvántartott adatok között lehet keresni. A használata ingyenes, még csak regisztrációra sincs szükség. A dokumentumok is ingyenesen hozzáférhetők, akár le is lehet őket tölteni.

A 444 felidézte, hogy az 1956-os forradalom leverésének hetvenedik évfordulóján, november 4-én bárki számára elérhetővé válnak az egykori kommunista állambiztonság hálózati személyeiről fennmaradt nyilvántartások, vagy legalábbis azoknak bizonyos részei. A Tisza-kormány ezzel úgymond a rendszerváltás egyik nagy adósságát készül rendezni, de a nyilvánosságra kerülő adatbázis messze nem teljes ügynöklista, és önmagában azt sem árulja el, hogy a benne szereplők mit tettek valójában.

A lap kiemelte, hogy a volt és jelenlegi politikusok vagy csúcsértelmiségiek többségéről nagyrészt már megírták a történészek vagy esetleg az újságírók, hogy milyen dokumentumokat őriz róluk az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, az ÁBTL. Jöhetnek persze ismeretlen sztorik, de a legnagyobb újdonság a személyes és családi történetekben lesz.

Így bogarászhatjuk az ügynökaktákat

Hozzátették, hogy a képernyőképek alapján egy elég egyszerű keresőn lehet elindulni: akár a keresett személy nevének egy részletét is meg lehet adni, és az egyéb ismert adatokkal (születési év, anyja neve stb.) szűkíteni a találatokat. A kereső az államszocializmusban keletkezett, a levéltárnak átadott állambiztonsági forrásokból dolgozik – ezekben lehetnek hibák, elírások, egymásnak ellentmondó adatok, úgyhogy érdemes többféleképpen is próbálkozni. Ez azonban még nem egy teljes lista a szocialista Magyarország összes ügynökéről, és az sem biztos, hogy aki rajta van, valóban adott le jelentéseket másokról. Az adatbázisba egyelőre három forráscsoport került be:

Az egyik a 6-os karton, amire a hálózati nyilvántartásba vettek alapadatait írták fel: a valódi név mellett ott van többek között a fedőnév, az, hogy mikor és hogyan szervezték be, a beszervező tiszt neve, meg az is, hogy meddig tartott a hálózati kapcsolat.

Keresni lehet a hetvenes évektől működő primitív számítástechnikai adatbázisból, a mágnesszalagok H jelű adattárából kinyert adatok között, ami az állambiztonság számítógépes hálózati nyilvántartásának fennmaradt része. Vannak, akiknek a papíralapú kartonja nincs meg, de itt megtalálhatók az adataik.

Az 1957 és 1962 közötti időszakra van még egy harmadik forrás is: az úgynevezett B-napló, amiből szintén kiderülhet, milyen számon nyitottak valakinek beszervezési dossziét.

A hírportál szerint annak, aki először találkozik állambiztonsági iratokkal, mindenképpen érdemes megnéznie az oldalon a magyarázatokat, a „Tudástárat” és a videós segédanyagokat, hogy értse, mit is lát a képernyőn.