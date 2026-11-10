Most lesz bajban Ruff Bálint: tovább dagad az ügynökbotrány, most egy református lelkész perelheti szét a Tisza-kormányt

Egy nyugalmazott református lelkész neve is felbukkant a nyilvánosságra hozott ügynökaktákban, ő azonban határozottan tagadja, hogy valaha együttműködött volna a titkosszolgálattal. Balajthy József szerint egyértelműen visszautasította a beszervezési kísérletet, most pedig azt szeretné elérni, hogy jogi úton tisztázzák a neve mellett szereplő adatokat.

A mágnesszalagokon tárolt adatok hibás feldolgozása miatt 164 ember neve tévesen kerülhetett a nyilvánosságra hozott ügynöklistára / Fotó: Science Photo Library via AFP

Balajthy József a Szemléleknek adott interjúban idézte fel, hogyan próbálta meg beszervezni őt az állambiztonság. 1986-ban éppen a Trabantját szerelte a garázsban, amikor ismét megjelent nála egy férfi, aki a Belügyminisztérium egyházi ügyekkel foglalkozó tisztjeként mutatkozott be.

A lelkész elmondása szerint világosan közölte vele, hogy nem akar együttműködni, és felszólította, hogy ne keresse többé.

A nyugalmazott lelkész azt állítja, soha nem írta alá a beszervezéséről szóló dokumentumot, nem vállalt titkosszolgálati feladatot, és senkiről nem készített jelentést. A róla előkerült kartont csak a dokumentumok nyilvánosságra hozatala után látta. Munkadosszié nem került elő, a kartonon feltüntetett 07-es kód pedig a hálózatból való kizárásra utal.

Balajthyt különösen bántja, hogy a nyilvánosságra került adat miatt a családjának is magyarázkodnia kell. Hét gyermekének is el kell mondania, miért szerepel az édesapja neve az állambiztonsági nyilvántartásban. A lelkész szerint családi múltja is távol áll attól, amit a kommunista rendszerrel való együttműködés jelentett volna: felmenői közül többen a diktatúra üldözöttjei voltak.

164 ember neve került tévesen az ügynöklistára

A hibás adatközlés egyik legismertebb érintettje Lezsák Sándor volt, akinek neve szintén felkerült a nyilvánosságra hozott hálózati személyek listájára. A politikus tiltakozott a besúgóként való feltüntetése ellen, az ügyben pedig az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára is elismerte a feldolgozás során elkövetett hibát.

Cseh Gergő Bendegúz, a levéltár főigazgatója a Parlamentben ismertette, hogyan történhetett a tévedés. A problémát a mágnesszalagokon tárolt adatok digitalizálása okozta: az intézmény eredetileg rendezett, megfelelően elkülönített adatállományt várt, ám az Alkotmányvédelmi Hivataltól október 5-én végül ömlesztve kapta meg az információkat.