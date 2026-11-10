Most lesz bajban Ruff Bálint: tovább dagad az ügynökbotrány, most egy református lelkész perelheti szét a Tisza-kormányt
Egy nyugalmazott református lelkész neve is felbukkant a nyilvánosságra hozott ügynökaktákban, ő azonban határozottan tagadja, hogy valaha együttműködött volna a titkosszolgálattal. Balajthy József szerint egyértelműen visszautasította a beszervezési kísérletet, most pedig azt szeretné elérni, hogy jogi úton tisztázzák a neve mellett szereplő adatokat.
Balajthy József a Szemléleknek adott interjúban idézte fel, hogyan próbálta meg beszervezni őt az állambiztonság. 1986-ban éppen a Trabantját szerelte a garázsban, amikor ismét megjelent nála egy férfi, aki a Belügyminisztérium egyházi ügyekkel foglalkozó tisztjeként mutatkozott be.
A lelkész elmondása szerint világosan közölte vele, hogy nem akar együttműködni, és felszólította, hogy ne keresse többé.
A nyugalmazott lelkész azt állítja, soha nem írta alá a beszervezéséről szóló dokumentumot, nem vállalt titkosszolgálati feladatot, és senkiről nem készített jelentést. A róla előkerült kartont csak a dokumentumok nyilvánosságra hozatala után látta. Munkadosszié nem került elő, a kartonon feltüntetett 07-es kód pedig a hálózatból való kizárásra utal.
Balajthyt különösen bántja, hogy a nyilvánosságra került adat miatt a családjának is magyarázkodnia kell. Hét gyermekének is el kell mondania, miért szerepel az édesapja neve az állambiztonsági nyilvántartásban. A lelkész szerint családi múltja is távol áll attól, amit a kommunista rendszerrel való együttműködés jelentett volna: felmenői közül többen a diktatúra üldözöttjei voltak.
164 ember neve került tévesen az ügynöklistára
A hibás adatközlés egyik legismertebb érintettje Lezsák Sándor volt, akinek neve szintén felkerült a nyilvánosságra hozott hálózati személyek listájára. A politikus tiltakozott a besúgóként való feltüntetése ellen, az ügyben pedig az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára is elismerte a feldolgozás során elkövetett hibát.
Cseh Gergő Bendegúz, a levéltár főigazgatója a Parlamentben ismertette, hogyan történhetett a tévedés. A problémát a mágnesszalagokon tárolt adatok digitalizálása okozta: az intézmény eredetileg rendezett, megfelelően elkülönített adatállományt várt, ám az Alkotmányvédelmi Hivataltól október 5-én végül ömlesztve kapta meg az információkat.
Az adatok között olyan, az állambiztonság által használt kódok is szerepeltek, amelyek alapján meg lehetett volna különböztetni a megfigyelőket a megfigyeltektől. A feldolgozás során azonban nem megfelelően értelmezték ezeket a jelöléseket, így összesen 164 ember neve került tévesen a hálózati személyek közé.
Az ügyben a politikai felelősség kérdése is felmerült, miután a Tisza-kormány kezdeményezésére megindult az állambiztonsági iratok nyilvánosságra hozatala. Magyar Péter november 9-én, a Nemzetbiztonsági Bizottság elmaradt ülésével kapcsolatos vitában azt mondta, hogy a felelős vállalta a felelősséget.
Cseh Gergő Bendegúz korábban felajánlotta lemondását. A főigazgató elismerte a hibát, és bocsánatot kért Lezsák Sándortól, valamint a többi érintettől. Azt is elmondta, hogy a szoros határidők miatt nem jutott elegendő idő az adatok megfelelő ellenőrzésére.
Magyar Péter váratlanul egyértelművé tette, ki a felelős az ügynökakta-botrányért: "Vállalta a felelősséget"
Úgy tűnik, a Tisza-kormány ennyivel zárná le az ügyet. Magyar Péter legfrissebb megszólalásából világosan látszik, hogy egyetlen személyt okol az ügynökakta-botrányért, további felelősségvállalásról nem tett említést. Pedig az aktanyilvánosság kormányzati szándék és jogszabály alapján történt meg.