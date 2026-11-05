Rendkívüli: óriási a baj az ügynöklistával, hivatalosan is elismerte az állam, hogy hibásan hozták nyilvánosságra – olyan név is kikerült, akit megfigyeltek, nem pedig beszervezték
Döbbenetes fordulat következette be a csak tegnap nyilvánosságra hozott ügynöklista kapcsán. Csütörtök reggel ugyanis rendkívüli közleményt adott ki az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) a közösségi oldalán.
Ezt most szó szerint idézzük:
"A nyitottaktak.hu adatbázisában Lezsák Sándor neve informatikai hiba következtében jelent meg. Lezsák Sándor neve ugyan szerepel a mágnesszalagokon,
de nem hálózati személyként, hanem megfigyeltként.
Tájékoztatjuk a nyilvánosságot, hogy az eset hátterében technikai hiba áll, amelynek kivizsgálása és elhárítása folyamatban van.
Az adatbázis érintett részének felülvizsgálatát megkezdtük, és megtesszük a szükséges intézkedéseket a hasonló esetek megelőzése érdekében.
Az okozott félreértésért Lezsák Sándortól ezúton is elnézést kérünk! – ÁBTL"
Óriási a baj az ügynöklista neveivel, hivatalosan is elismerte az állam
Eddig az állami szervezet bejelentése, amiben tehát beismerik, hogy a szerdán a kormány utasítására nyilvánosságra hozott lista az alapjaiban hibás és most az érintett adatbázist újra át kell vizsgálni. Ha jól értjük, ez most a mágnesszalagokra vonatkozik.
Nem tudjuk, hogy a mintegy 60 ezer nevet tartalmazó listából, hányak szerepelnek ebben a kategóriában, mindenesetre jelen állás szerint nem zárható ki, hogy a nyitottaktak.hu-n nem Lezsák Sándor az egyetlen, aki hálózati személyként szerepel, noha ez elemi tévedés. Pláne, hogy azzal a Lezsák Sándorral szemben követték el, aki közismert személy, közszerepelő, így sokkal nagyobb figyelem hárulhat rá, amikor az adatait átvilágítják.
Egy, a nyilvánosság előtt ismeretlen, nem közszerepelő állampolgárnak erre jóval kevesebb esélye van, tehát a hibázás lehetősége is magasabb.
Ebből fakadóan pillanatnyilag a Tisza-kormány ügynöklistája nem hiteles, sőt, az ügynökakta alkalmas arra, hogy magyar állampolgárokat rágalmazzon.
Ez nyilvánvalóan elfogadhatatlan állapot, ezért nagy kérdés, hogy miért nem teszik elérhetetlenné az oldalt legalább addig, amíg a vizsgálat be nem fejeződik.
Az, hogy az ÁBTL "elnézését kért a félreértésért", szükséges, de nem elégséges következmény. A technikai hiba ugyanis az államnak felróhatóan magyarok lejáratását okozhatja a teljes nyilvánosság előtt.
Ráadásul a magyar állam csak lohol az események után, hiszen Lezsák Sándor 13 órával korábban, tegnap 19 órakor jelezte a közösségi oldalán, hogy nonszensz, ami történik.
Kikérem magamnak, hogy kommunista ügynöki múlttal bélyegezzenek meg engem, aki a kommunizmus üldözöttje voltam. Nem ügynök voltam, hanem engem figyeltek meg. Mindenki, aki ezt az aljas hazugságot terjeszti, a bíróság előtt fog felelni érte.
A jogi út azonban nem teheti jóvá azt az erkölcsi kárt, amelyet ezzel a rágalommal okoznak. Nem gondoltam volna, hogy a lakiteleki találkozó 40. évfordulójához közeledve, 2026-ban ismét a neokommunizmus áldozatává válok. Szégyellje magát, aki ebben a színjátékban részt vesz – fogalmazott.
- Ehhez képest a történelmi jelentőségűnek mondott ügynökakta még 13 órán át változatlan maradt,
- a kormányzat, ahogy az ügynöklistát a nevére vevő miniszterelnök se reagált semmit – azon kívül, hogy Magyar Péter egy tökkel fotózkodott –,
- és egészen ma reggelig még csak el sem ismerte, hogy botrányosan járt el.
Amennyiben Magyarország valóban a következmények országa, ahogyan azt a Tisza állítja, akkor ez az eset nem maradhat következmények nélkül. Már csak azért sem, mert most éppen az 1956-os forradalom 70 éves évfordulóján az állam gyalázza meg azokat, akik egyszer már végigszenvedték a kommunizmust.