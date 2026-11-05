Rendkívüli: óriási a baj az ügynöklistával, hivatalosan is elismerte az állam, hogy hibásan hozták nyilvánosságra – olyan név is kikerült, akit megfigyeltek, nem pedig beszervezték

Döbbenetes fordulat következette be a csak tegnap nyilvánosságra hozott ügynöklista kapcsán. Csütörtök reggel ugyanis rendkívüli közleményt adott ki az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) a közösségi oldalán.

Ügynöklista: óriási a baj, hivatalosan is elismerte az állam, hogy hibásan hozták nyilvánosságra / Fotó: AFP

Ezt most szó szerint idézzük:

"A nyitottaktak.hu adatbázisában Lezsák Sándor neve informatikai hiba következtében jelent meg. Lezsák Sándor neve ugyan szerepel a mágnesszalagokon,

de nem hálózati személyként, hanem megfigyeltként.

Tájékoztatjuk a nyilvánosságot, hogy az eset hátterében technikai hiba áll, amelynek kivizsgálása és elhárítása folyamatban van.

Az adatbázis érintett részének felülvizsgálatát megkezdtük, és megtesszük a szükséges intézkedéseket a hasonló esetek megelőzése érdekében.

Az okozott félreértésért Lezsák Sándortól ezúton is elnézést kérünk! – ÁBTL"

Óriási a baj az ügynöklista neveivel, hivatalosan is elismerte az állam

Eddig az állami szervezet bejelentése, amiben tehát beismerik, hogy a szerdán a kormány utasítására nyilvánosságra hozott lista az alapjaiban hibás és most az érintett adatbázist újra át kell vizsgálni. Ha jól értjük, ez most a mágnesszalagokra vonatkozik.

Nem tudjuk, hogy a mintegy 60 ezer nevet tartalmazó listából, hányak szerepelnek ebben a kategóriában, mindenesetre jelen állás szerint nem zárható ki, hogy a nyitottaktak.hu-n nem Lezsák Sándor az egyetlen, aki hálózati személyként szerepel, noha ez elemi tévedés. Pláne, hogy azzal a Lezsák Sándorral szemben követték el, aki közismert személy, közszerepelő, így sokkal nagyobb figyelem hárulhat rá, amikor az adatait átvilágítják.

Egy, a nyilvánosság előtt ismeretlen, nem közszerepelő állampolgárnak erre jóval kevesebb esélye van, tehát a hibázás lehetősége is magasabb.

Ebből fakadóan pillanatnyilag a Tisza-kormány ügynöklistája nem hiteles, sőt, az ügynökakta alkalmas arra, hogy magyar állampolgárokat rágalmazzon.

Ez nyilvánvalóan elfogadhatatlan állapot, ezért nagy kérdés, hogy miért nem teszik elérhetetlenné az oldalt legalább addig, amíg a vizsgálat be nem fejeződik.