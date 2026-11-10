Fegyelmi eljárás indult az aranykonvoj védője ellen: súlyos vádat fogalmazott meg a Budapesti Ügyvédi Kamara − „nyilatkozatai veszélyeztetik a büntetőeljárások eredményes lefolytatását”

A dr. Horváth Lóránt ellen indított fegyelmi eljárásról a Telex számolt be az ügyvéd közleményére hivatkozva. Az ügy azt követően indult, hogy Lajtár István a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbbügyész-helyettes képviseletében a kabinetfőnöke fegyelmi bejelentést tett a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökénél, dr. Tóth M. Gábornál.

Dr. Horváth Lóránt ügyvéd / Fotó: AFP

A hivatalos álláspont szerint az ügyvéd nyilatkozatai megingatják az ügyészi szervezetbe vetett közbizalmat, rombolják az ügyészség tekintélyét, és veszélyeztetik a büntetőeljárások eredményes lefolytatását.

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A bejelentés szerint dr. Horváth Lóránt a Legfőbb Ügyészség és az ügyészi szervezet lejáratása érdekében folytatott eljárásban a sértettek érdekeivel ellentétes magatartást tanúsított és 2026 júniusa óta elhúzódó, szisztematikus jogi és

kommunikációs támadást folytat a Legfőbb Ügyészség ellen.

A kamara ezért ügyvédhez méltatlan tartalmú nyilatkozatok, illetve összeférhetetlen ügyvállalás tárgyában indított előzetes fegyelmi eljárást.

Az érintett nyilatkozatában kiemelte, hogy az eljárást november 9-én, három nappal a kamarai választások előtt indították, amelyen Tóth M. Gábor mellett ő maga is elnökjelöltként indul. Dr. Horváth Lóránt úgy véli, hogy példátlan a Legfőbb Ügyészség lépése, mivel gyakorló ügyvédet ügyfelei képviseletében eljárva hasonló ügyészségi támadás korábban nem ért. Hozzátette azt is, hogy a döntés igazodhatott a Legfőbb Ügyészség Fürcht Pál ellen indított fegyelmi eljárásokhoz.

Fürcht Pál felfüggesztése

A júniusban tisztségéről lemondott főügyész, Fürcht Pál felfüggesztését a Legfőbb Ügyészség azzal indokolta, hogy egy folyamatban lévő büntetőüggyel kapcsolatban olyan információkat hozott nyilvánosságra, amelyek a közvélemény számára nem ellenőrizhetők, és kizárólag az ő egyoldalú értelmezésén alapulnak.

A dr. Horváth Lóránt által vezetett ügyvédi iroda indoklása szerint, amely Fürcht Pál védelmét is ellátja, a korábbi főügyész nyilatkozataiban egyértelműen arra utalt, hogy a Legfőbb Ügyészség a jogszabályi kötelezettségeinek és az etikai előírásoknak ellentmondva akadályozza egy büntetőügy tényállásának teljes körű felderítését.

Ezzel szemben Lajtár István úgy véli, hogy ezek a kijelentések súlyosan sértik az ügyészség szervezeti érdekeit és jó hírnevét.

Ahogyan arról a Világgazdaság korábban beszámolt, Fürcht Pál szeptember végén Baka Andrásnak írt nyílt levelében súlyos vádakkal illette Orbán Viktort, ugyanis a volt miniszterelnököt nevezte meg az ukrán aranykonvoj elleni márciusi akció elrendelőjeként, és azt állítja, hogy a nyomozás során később megszabták, kiket nem hallgathatnak ki.