Végre: megszólalt Amerika az új ENSZ-főtitkárról, Trump jobbkeze már Orbán Viktorról beszélt? Rubio szólt a legfőbb ellenzőnek – pontosan megmondta, milyen jelöltet akarnak

Mióta kiszivárgott a hír, hogy Orbán Viktor lehet az új ENSZ-főtitkár egy Washington-Moszkva-Peking szövetség révén, sokan vártak egy hivatalos amerikai megszólalást Amerika részéről a témában. Nos, ez végre megtörtént, ráadásul nagyon magas szintről.

Amerika az új ENSZ-főtitkáráról, Rubio már Orbán Viktorról beszélt? / Fotó: AFP

Némiképp váratlanul Marco Rubio mondta el az álláspontjukat, akit a G7-ek külügyminisztereinek kétnapos párizsi találkozóján kérdeztek meg az újságírók a témában. Magyar szempontból az amerikai külügyminiszteri nyilatkozat azért lényeges, mert októberben a patinás amerikai lap, a WSJ megírta, hogy Orbán Viktor amerikai-orosz-kínai összefogás eredményeként az ENSZ következő főtitkára lehet.

A jelenlegi ENSZ-főtitkár, Guterres második ötéves mandátuma december 31-én jár le. Hivatalosan már kilenc jelölt indul a helyéért, de Orbán Viktor egyelőre nincs köztük.

Azóta hivatalos kommentár Washington részéről nemigen akadt, most viszont Rubio hosszabban kitért rá, hogyan vélekedik az új ENSZ-főtitkár jelöléséről Amerika. Óvatosan fogalmazott, konkrét nevet nem árult el, de pontosan felvázolta azokat a szempontokat, amelyek fontosak a számukra. Ezek pedig értelmezhetők úgy is, hogy illenek Orbán Viktorra, ugyanakkor olyan következtetés is levonható belőlük, hogy ezek gyengítik annak az esélyét, hogy a volt magyar miniszterelnök szóba jöhessen, mint az ENSz következő vezetője.

Megszólalt Amerika az új ENSZ-főtitkáráról

Kérdezhetek az ENSZ-főtitkári posztért folyó versenyről? Van favoritja? – hangzott el a kérdés Rubio felé Párizsban.

Ha elárulnám, kit szeretne az Egyesült Államok, azzal biztosan megpecsételném a sorsát: garantáltan veszítene

– ütötte el sokatmondóan a választ az amerikai külügyminiszter. Viszont nem hagyta ennyiben a dolgot, és részletesebben is reagált. Arról beszélt, hogy van néhány nagyon jó jelölt, kettő-három, akiket kedvel Amerika. A megközelítésük pedig az, hogy "a folyamat majd elrendeződik".

Az álláspontjukat már ismertették, a kiválasztási eljárás zajlik. Leszögezte, hogy nincs olyan, hogy "amerikai jelölt". Két-három kiválóan alkalmas embert látnak, és hagyják, hogy a szavazások menjenek tovább. Egy ponton pedig a világ eldönti, kit szeretne a következő ENSZ-főtitkárnak.