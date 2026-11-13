Ez nem hiányzott Magyar Péternek: megérkezett Merz mellé az osztrák kancellár, figyelmeztetett Ukrajna támogatása miatt – "Nem egyirányú utca"
Újabb szövetségest szerzett Friedrich Merz a dublini EU-csúcson, ahol egyre nagyobb nyomás nehezedik a német kancellár elképzelését ellenző országokra. Ukrajna további támogatása kapcsán az osztrák kormányfő is világossá tette az álláspontját, amely a magyar kormány számára különösen fontos üzenetet hordoz – írja az Investing összefoglaló cikkében.
Merz egyre több támogatót szerez Ukrajna további finanszírozásához
Friedrich Merz német kancellár után Christian Stocker osztrák kormányfő is figyelmeztette azokat az uniós tagállamokat, amelyek részesednek a közös költségvetés forrásaiból, de nem kívánnak hozzájárulni Ukrajna további finanszírozásához. Az ukrán támogatások körüli konfliktus közvetlenül érinti Magyarországot is, miután Magyar Péter miniszterelnök azzal az állásponttal érkezett a dublini EU-csúcsra, hogy hazánk nem vállal részt az újabb pénzügyi segítségnyújtásban.
Az osztrák kancellár ezzel szemben azt hangsúlyozta a dublini találkozón, hogy a szolidaritás nem lehet egyirányú.
Hozzátette: a közös kötelezettségekből való kimaradás nem jelent járható utat a jövőben. Az osztrák kormányfő kijelentése egybecseng Friedrich Merz álláspontjával, aki az Ukrajnának nyújtandó újabb támogatásokat összekapcsolná az EU 2028 és 2034 közötti költségvetéséről szóló egyeztetésekkel.
A német kancellár ezzel nyomást gyakorolna azokra a tagállamokra, amelyek nem kívánnak részt venni az újabb ukrán hitelek finanszírozásában, ugyanakkor továbbra is jelentős uniós forrásokra tartanak igényt.
A német kancellár a dublini csúcstalálkozón tartott sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy jelentős támogatást kapott az Ukrajnával kapcsolatos álláspontjához.
Ukrajna támogatása valamennyi európai érdeke, és ezért mindenkinek részt kell vállalnia belőle
– jelentette ki Merz.
A kezdeményezés mellé több uniós vezető is felsorakozott, köztük Kristen Michal észt miniszterelnök, aki helyeselte a német kancellár üzenetét, amely szerint Ukrajna támogatása Európa biztonságának és közös finanszírozási kötelezettségeinek is része. Úgy fogalmazott, aki új uniós költségvetést szeretne, annak az ukrán támogatásokhoz is hozzá kell járulnia.
Andris Kulbergs lett kormányfő is teljes egyetértéséről biztosította Merzet, és valamennyi európai ország részvételét sürgette. Luc Frieden luxemburgi miniszterelnök szintén támogatta a német kezdeményezést. Kiemelte, hogy Ukrajna melletti kiállásnak a közös pénzügyi kötelezettségek vállalásában is meg kell jelennie.
A „nem hajlandók” koalícióját most az uniós források elvesztésével fenyegetik
A jelenlegi becslések szerint 2027-ben további 70 milliárd euróra lesz szüksége Ukrajnának, amelyből az Európai Bizottság javaslata alapján mintegy 45 milliárd eurót az EU biztosítana. Az unió korábban már egy 90 milliárd eurós hitelkeretet is jóváhagyott Ukrajna számára a 2026–2027-es időszakra.
- Magyarország,
- Szlovákia
- és Csehország
azonban elérte, hogy ne kelljen részt vennie annak finanszírozásában, illetve negyedikként az újabb hitelkonstrukcióból Bulgária is kimaradna. A német kancellár most éppen ezt a gyakorlatot szeretné megváltoztatni. Németország az uniós költségvetés legnagyobb nettó befizetője, Merz pedig a következő pénzügyi ciklusra az Európai Bizottság javaslatánál kisebb költségvetést szorgalmaz.
Merz kezdeményezése így azzal a következménnyel járhat, hogy az Ukrajna finanszírozásából kimaradó országoknak a következő uniós költségvetésről szóló tárgyalásokon is számolniuk kell álláspontjuk következményeivel.
A német javaslat korábban Csehországban és Szlovákiában is ellenállásba ütközött.
Robert Fico szlovák miniszterelnök egyenesen zsarolásnak nevezte Merz fellépését, és kifogásolta, hogy a német kancellár az uniós költségvetést az ukrán támogatások ügyéhez kötné.
Micheál Martin ír miniszterelnök szintén fenntartásokat fogalmazott meg a dublini találkozón. Aggályosnak tartja, hogy az újabb ukrán pénzügyi segítségnyújtás feltételévé válhat a több ezermilliárd eurós uniós költségvetésről szóló megállapodásnak.
Az ír kormányfő ugyanakkor elismerte, hogy érti a német kezdeményezés indokait. Mint mondta, egyes országok már eddig is rendkívül jelentős összegekkel támogatták Ukrajnát, és most azt szeretnék elérni, hogy valamennyi tagállam vállaljon részt a finanszírozásból.