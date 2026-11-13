Ez nem hiányzott Magyar Péternek: megérkezett Merz mellé az osztrák kancellár, figyelmeztetett Ukrajna támogatása miatt – "Nem egyirányú utca"

Újabb szövetségest szerzett Friedrich Merz a dublini EU-csúcson, ahol egyre nagyobb nyomás nehezedik a német kancellár elképzelését ellenző országokra. Ukrajna további támogatása kapcsán az osztrák kormányfő is világossá tette az álláspontját, amely a magyar kormány számára különösen fontos üzenetet hordoz – írja az Investing összefoglaló cikkében.

Christian Stocker osztrák kancellár és Volodimir Zelenszkij Ukrajna elnöke. / Fotó: AFP

Merz egyre több támogatót szerez Ukrajna további finanszírozásához

Friedrich Merz német kancellár után Christian Stocker osztrák kormányfő is figyelmeztette azokat az uniós tagállamokat, amelyek részesednek a közös költségvetés forrásaiból, de nem kívánnak hozzájárulni Ukrajna további finanszírozásához. Az ukrán támogatások körüli konfliktus közvetlenül érinti Magyarországot is, miután Magyar Péter miniszterelnök azzal az állásponttal érkezett a dublini EU-csúcsra, hogy hazánk nem vállal részt az újabb pénzügyi segítségnyújtásban.

Az osztrák kancellár ezzel szemben azt hangsúlyozta a dublini találkozón, hogy a szolidaritás nem lehet egyirányú.

Hozzátette: a közös kötelezettségekből való kimaradás nem jelent járható utat a jövőben. Az osztrák kormányfő kijelentése egybecseng Friedrich Merz álláspontjával, aki az Ukrajnának nyújtandó újabb támogatásokat összekapcsolná az EU 2028 és 2034 közötti költségvetéséről szóló egyeztetésekkel.

A német kancellár ezzel nyomást gyakorolna azokra a tagállamokra, amelyek nem kívánnak részt venni az újabb ukrán hitelek finanszírozásában, ugyanakkor továbbra is jelentős uniós forrásokra tartanak igényt.

A német kancellár a dublini csúcstalálkozón tartott sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy jelentős támogatást kapott az Ukrajnával kapcsolatos álláspontjához.

Ukrajna támogatása valamennyi európai érdeke, és ezért mindenkinek részt kell vállalnia belőle

– jelentette ki Merz.

A kezdeményezés mellé több uniós vezető is felsorakozott, köztük Kristen Michal észt miniszterelnök, aki helyeselte a német kancellár üzenetét, amely szerint Ukrajna támogatása Európa biztonságának és közös finanszírozási kötelezettségeinek is része. Úgy fogalmazott, aki új uniós költségvetést szeretne, annak az ukrán támogatásokhoz is hozzá kell járulnia.