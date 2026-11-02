Egészen meghökkentő kijelentést tett Vlagyimir Szolovjov orosz televíziós műsorvezető, aki szerint az ukrán hadsereg akár több európai országot is elfoglalhatna, köztük Magyarországot. A műsorvezető odáig ment, hogy szerinte egy ilyen támadás esetén még a NATO sem lenne képes megállítani Ukrajna katonáit.

Őrült állítást tett az orosz állami tévé műsorvezetője: Szolovjov szerint Ukrajna akár Magyarországot is megtámadhatja – „A helyzet úgy is alakulhat” / Fotó: AFP

Ukrajna akár Magyarországot, Lengyelországot, Romániát és Moldovát is elfoglalhatná – erről beszélt Vlagyimir Szolovjov, az orosz állami televízió egyik legismertebb műsorvezetője. Az Obozrevatel beszámolója szerint Szolovjov az ukrán fegyveres erők létszámára hivatkozva fejtegette, hogy Kijev a jövőben akár saját európai szomszédai ellen is fordulhatna. Oroszország évek óta háborút folytat Ukrajna ellen, az orosz állami kommunikációban pedig rendszeresen az ukrán hadsereg gyengeségét hangsúlyozzák, most viszont ennek ellentettjét lehet hallani .

Szolovjov szerint a NATO sem tudná megállítani az ukrán katonákat

Az orosz műsorvezető azzal érvelt, hogy Ukrajna a háború során olyan nagy létszámú fegyveres erőt épített ki, amelynek egy esetleges európai támadását a NATO sem lenne képes megállítani.

Bevonulnak Európába, és a NATO egyáltalán nem lesz képes megállítani Ukrajna 800 ezres gyalogságát. Egyszerűen elsöprik őket!

– jelentette ki Szolovjov az Obozrevatel által ismertetett televíziós felvételen. A műsorvezető szerint tehát az ukrán hadsereg akár Magyarország, Lengyelország, Románia és Moldova ellen is fordulhatna. Az említett négy ország körül Moldova kivételével mindegyik a NATO tagja. Egy ellenük indított támadás ezért nem pusztán két szomszédos ország konfliktusát jelentené, hanem a katonai szövetség kollektív védelmi kötelezettségének kérdését is felvetné.

Nem először merül fel Magyarország neve egy ukrán támadással kapcsolatban

Nem először merül fel a magyar-ukrán fegyveres konfliktus lehetősége: októberben egy egy országosan ismert ukrán szélsőséges politikai aktivista, Larissza Nicoj mondta a következőket: „10 év múlva, amikor a gyermekeik háborúba indulnak Magyarország ellen, önök pedig megdöbbenve eszmélnek rá a valóságra, olvassák el ezt a bejegyzést még egyszer. De most figyelmesebben!”