Európai katonák gyakorlatoznak Lengyelországban: már Ukrajna háború utáni védelmére készül a Tettre Készek Koalíciója
A november 9-én kezdődött, kéthetes lengyelországi hadgyakorlat fontos mérföldkő az európai országok Ukrajna jövőbeli biztonságának garantálására irányuló erőfeszítéseiben. A mintegy 2800 katonát megmozgató művelet a francia és brit vezetésű Multinational Force-Ukraine („Ukrajnát támogató többnemzeti haderő” MNF-U) keretében zajlik, és azt hivatott felmérni, milyen feltételekkel lehetne egy nem NATO-keretek között működő európai katonai erőt Ukrajnába vezényelni – számol be arról az AP. A gyakorlat egyben politikai üzenet is Moszkvának és Washingtonnak: az európai országok készek nagyobb katonai szerepet vállalni Ukrajna biztonságának megteremtésében, és nem akarják kizárólag az Egyesült Államokra hagyni a kontinens biztonságpolitikai kérdéseit.
Tizenegy ország katonái készülnek egy lehetséges ukrajnai misszióra
A Tettre Készek Koalíciója egy 37 országot tömörítő politikai együttműködés, amelynek tagjai támogatják Ukrajnát. A katonai misszió előkészítését Franciaország és az Egyesült Királyság vállalta magára.
A lengyelországi gyakorlatban
- Belgium, Észtország, Franciaország, Németország, Litvánia, Hollandia, Spanyolország, Svédország és az Egyesült Királyság katonái vesznek részt, míg
- Lengyelország a logisztikai hátteret biztosítja.
Törökország távolról, Isztambulból kapcsolódik a művelethez.
Emmanuel Macron francia elnök csütörtökön közölte, hogy Franciaország 1100 katonát vezényelt a gyakorlatra. Hozzátette, hogy a koalíció szárazföldi, légi és tengeri műveleteket is végrehajt, és mintegy tucatnyi ország aktív részvételével zajlik az együttműködés.
A lengyelországi Nowa Deba katonai gyakorlótéren a résztvevők elsősorban a csapatok és a haditechnikai eszközök mozgatását, a közös irányítási rendszereket és a különböző nemzetiségű alakulatok együttműködését tesztelik. Campbell Close brit dandártábornok, a francia hadsereg 1. hadosztályának műveleti parancsnokhelyettese szerint a gyakorlat kifejezetten a katonai erő telepítésére összpontosít. Hangsúlyozta, hogy a tervezett alakulat védelmi jellegű lesz.
Nem békefenntartásra készülnek az európai katonák
A többnemzetiségű Ukrajna-erő előkészítése csaknem egy évig tartott. A misszió egyik legfontosabb feladata az lenne, hogy egy esetleges tűzszünet után segítsen újjászervezni és megerősíteni az ukrán fegyveres erőket.
Emellett biztonsági garanciát nyújthatna az ország légterének megnyitásához, valamint részt vehetne a Fekete-tenger aknamentesítésében.
Tom Bateman altábornagy, a multinacionális erő parancsnoka szerint ugyanakkor a missziónak nem lenne békefenntartó vagy békemegfigyelő feladata. A katonai jelenlét elsődleges célja Ukrajna védelmi képességeinek helyreállítása és a biztonsági környezet stabilizálása lenne.
A katonák a gyakorlat során többek között drónelhárítási feladatokat hajtanak végre, lövészárok-hadviselést gyakorolnak, felderítő drónokat üzemeltetnek, valamint tesztelik az új katonai felszereléseket. A műveletek részeként vadászgépeket és légi utántöltő repülőgépet is bevetettek.
A katonai erők tengeri, légi és szárazföldi útvonalakon érkeztek Lengyelországba, majd vasúton és közúton jutottak el a gyakorlótérre. A több ezer jármű és a hozzájuk tartozó felszerelés mozgatása komoly logisztikai feladatot jelentett.
Oroszország már korábban célpontnak nevezte a külföldi katonákat
Az európai katonai jelenlét terve komoly geopolitikai kockázatokat is hordoz. Vlagyimir Putyin orosz elnök már tavaly figyelmeztetett: Moszkva legitim célpontnak tekintené az Ukrajnában állomásozó külföldi katonákat.
Ed Arnold, a londoni RUSI katonai kutatóintézet vezető munkatársa szerint
még egy alapvetően védelmi feladatokat ellátó, több nemzet katonáiból szervezett alakulatnak is rendelkeznie kellene olyan harci képességekkel, amelyekkel szükség esetén meg tudja védeni saját katonáit.
A Tettre Készek Koalíciójának eredeti elképzelése az volt, hogy a NATO kollektív védelmi garanciájához, az 5. cikkelyhez hasonló biztonsági rendszert alakít ki Ukrajna számára. Mivel azonban a NATO-tagság és az abból fakadó kötelezettségvállalás továbbra sem reális közeli lehetőség, Franciaország és az Egyesült Királyság egy különálló európai katonai megoldás előkészítése mellett döntött.
Berlinben is Ukrajna biztonságáról tárgyaltak
A lengyelországi hadgyakorlat közben Berlinben Ukrajna és csaknem negyven ország képviselői egyeztettek a háború utáni biztonsági garanciákról. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök legfontosabb célja, hogy Oroszország ne indíthasson újabb támadást az ország ellen, miközben Moszkva továbbra is azt követeli, hogy a NATO ne terjeszkedjen az orosz határok közelében.
A berlini tárgyalásokon Donald Trump amerikai elnök különmegbízottjai, Jared Kushner és Steve Witkoff is részt vettek. Kushner szerint Oroszország számára elfogadható lehet egy NATO-szerű biztonsági garanciarendszer Ukrajna számára.
A konkrét megállapodás formája azonban egyelőre nem ismert, és az sem világos, hogy Moszkva, illetve Kijev végül elfogadná-e a tervezett feltételeket.
Kushner beszámolója szerint Trump telefonon is bekapcsolódott a berlini egyeztetésbe, miután találkozott Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnökkel.
Friedrich Merz német kancellár a tárgyalások után úgy fogalmazott, hogy a lengyelországi hadgyakorlat azt bizonyítja: a Tettre Készek Koalíciója az Egyesült Államokkal együtt kész hozzájárulni a béke biztosításához.
A lengyelországi eseményeknek ugyanakkor biztonsági vonatkozása is volt: a lengyel hadsereg péntek reggel egy feltételezett légtérsértést vizsgált az ukrán határ közelében. A hatóságok egy azonosítatlan tárgy lehetséges becsapódási helyére kutató-mentő egységet küldtek, miután radaron észleltek egy jelet, és helyi lakosok is beszámoltak egy idegen tárgy levegőben való megjelenéséről majd lezuhanásáról.
Władysław Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter szerint az incidens újabb orosz provokáció lehetett, amelyet időzítetten, a folyamatban lévő hadgyakorlat idejére szerveztek. A feltételezett becsapódás helyszíne mintegy 75 kilométerre található a katonai gyakorlattól.