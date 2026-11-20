A november 9-én kezdődött, kéthetes lengyelországi hadgyakorlat fontos mérföldkő az európai országok Ukrajna jövőbeli biztonságának garantálására irányuló erőfeszítéseiben. A mintegy 2800 katonát megmozgató művelet a francia és brit vezetésű Multinational Force-Ukraine („Ukrajnát támogató többnemzeti haderő” MNF-U) keretében zajlik, és azt hivatott felmérni, milyen feltételekkel lehetne egy nem NATO-keretek között működő európai katonai erőt Ukrajnába vezényelni – számol be arról az AP. A gyakorlat egyben politikai üzenet is Moszkvának és Washingtonnak: az európai országok készek nagyobb katonai szerepet vállalni Ukrajna biztonságának megteremtésében, és nem akarják kizárólag az Egyesült Államokra hagyni a kontinens biztonságpolitikai kérdéseit.

Ukrajna háború utáni védelmi képességét erősítő, több nemzet részvételével zajló hadgyakorlatot rendeztek Lengyelországban (képünk illusztráció)

Fotó: Martin Hibberd / Shutterstock

Tizenegy ország katonái készülnek egy lehetséges ukrajnai misszióra

A Tettre Készek Koalíciója egy 37 országot tömörítő politikai együttműködés, amelynek tagjai támogatják Ukrajnát. A katonai misszió előkészítését Franciaország és az Egyesült Királyság vállalta magára.

A lengyelországi gyakorlatban

Belgium, Észtország, Franciaország, Németország, Litvánia, Hollandia, Spanyolország, Svédország és az Egyesült Királyság katonái vesznek részt, míg

Lengyelország a logisztikai hátteret biztosítja.

Törökország távolról, Isztambulból kapcsolódik a művelethez.

Emmanuel Macron francia elnök csütörtökön közölte, hogy Franciaország 1100 katonát vezényelt a gyakorlatra. Hozzátette, hogy a koalíció szárazföldi, légi és tengeri műveleteket is végrehajt, és mintegy tucatnyi ország aktív részvételével zajlik az együttműködés.

A lengyelországi Nowa Deba katonai gyakorlótéren a résztvevők elsősorban a csapatok és a haditechnikai eszközök mozgatását, a közös irányítási rendszereket és a különböző nemzetiségű alakulatok együttműködését tesztelik. Campbell Close brit dandártábornok, a francia hadsereg 1. hadosztályának műveleti parancsnokhelyettese szerint a gyakorlat kifejezetten a katonai erő telepítésére összpontosít. Hangsúlyozta, hogy a tervezett alakulat védelmi jellegű lesz.