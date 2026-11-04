Magyar Péterék erről nem beszéltek, de az ukránok elárulták: Magyarország szabad utat adott Ukrajnának, nem vétózza többé az EU-s csatlakozását – "Nincsenek aggályok"

Ukrajna uniós nagykövete szerint Magyarország már nem támaszt újabb kifogásokat a csatlakozási tárgyalások hátralévő két fejezetének megnyitásával szemben, annak ellenére, hogy Budapest az elmúlt hetekben késleltette a folyamatot. Tarasz Kacska erről az Euronewsnak beszélt, egy nappal az Európai Bizottság új, uniós bővítésről szóló jelentésének közzététele előtt. A diplomata szerint a fennmaradó két tárgyalási fejezetet még 2026 végéig meg lehet nyitni.

Ukrajna uniós nagykövete szerint Magyarország már nem támaszt újabb kifogásokat a csatlakozási tárgyalások hátralévő két fejezetének megnyitásával szemben/Fotó: AFP

Ukrajna uniós nagykövete szerint a blokkolás szó félrevezető

Kacska kedden, új tisztségének betöltése óta először adott exkluzív interjút az Euronews „Európa ma” című reggeli műsorának. A beszélgetésre egy nappal az Európai Bizottság újabb bővítési jelentésének megjelenése előtt került sor.

„Úgy gondolom, maga a blokkolás szó is félrevezető” – mondta Kacska, amikor Magyarország álláspontjáról kérdezték. Elmondása szerint Budapest csupán további időt kért ahhoz, hogy áttanulmányozza a tárgyalások következő szakaszának alapjául szolgáló dokumentumokat.

Korábban arról lehetett hallani, hogy Magyarország az EU Tanácsának munkacsoportjaiban október 20-án és 27-én sem hagyta jóvá a két fennmaradó tárgyalási klaszter átvilágításának eredményét. A hónap elején ugyanakkor Budapest visszavonta kifogásait két másik klaszterrel kapcsolatban. Kacska szerint a magyar kormány részletesebben szeretné megismerni a benyújtott dokumentumokat. Arra a kérdésre, hogy továbbra is vannak-e nézeteltérések a magyar kisebbség oktatási jogaival kapcsolatban – ami hosszú ideje feszültségforrás Budapest és Kijev között –, az ukrán nagykövet azt mondta: ezt a kérdést már rendezték.

„Nincsenek elvi szintű követelések, nézeteltérések vagy aggályok” – hangsúlyozta. Szerinte a mostani késlekedés elsősorban annak tudható be, hogy több száz oldalnyi dokumentációt kell áttanulmányozni.

Ukrajna októberben módosította a kisebbségi nyelveken folyó oktatásra vonatkozó jogszabályait. Ez megnyitotta az utat két újabb tárgyalási klaszter megnyitása előtt, így a hatból immár négy klaszter esetében kezdődhetett meg az érdemi folyamat. Kacska megerősítette, hogy a módosított szabályok már hatályban vannak az ukrán iskolákban, és hangsúlyozta: a kérdést már jóval korábban sikerült rendezni.