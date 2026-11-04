Magyar Péterék erről nem beszéltek, de az ukránok elárulták: Magyarország szabad utat adott Ukrajnának, nem vétózza többé az EU-s csatlakozását – "Nincsenek aggályok"
Ukrajna uniós nagykövete szerint Magyarország már nem támaszt újabb kifogásokat a csatlakozási tárgyalások hátralévő két fejezetének megnyitásával szemben, annak ellenére, hogy Budapest az elmúlt hetekben késleltette a folyamatot. Tarasz Kacska erről az Euronewsnak beszélt, egy nappal az Európai Bizottság új, uniós bővítésről szóló jelentésének közzététele előtt. A diplomata szerint a fennmaradó két tárgyalási fejezetet még 2026 végéig meg lehet nyitni.
Ukrajna uniós nagykövete szerint a blokkolás szó félrevezető
Kacska kedden, új tisztségének betöltése óta először adott exkluzív interjút az Euronews „Európa ma” című reggeli műsorának. A beszélgetésre egy nappal az Európai Bizottság újabb bővítési jelentésének megjelenése előtt került sor.
„Úgy gondolom, maga a blokkolás szó is félrevezető” – mondta Kacska, amikor Magyarország álláspontjáról kérdezték. Elmondása szerint Budapest csupán további időt kért ahhoz, hogy áttanulmányozza a tárgyalások következő szakaszának alapjául szolgáló dokumentumokat.
Korábban arról lehetett hallani, hogy Magyarország az EU Tanácsának munkacsoportjaiban október 20-án és 27-én sem hagyta jóvá a két fennmaradó tárgyalási klaszter átvilágításának eredményét. A hónap elején ugyanakkor Budapest visszavonta kifogásait két másik klaszterrel kapcsolatban. Kacska szerint a magyar kormány részletesebben szeretné megismerni a benyújtott dokumentumokat. Arra a kérdésre, hogy továbbra is vannak-e nézeteltérések a magyar kisebbség oktatási jogaival kapcsolatban – ami hosszú ideje feszültségforrás Budapest és Kijev között –, az ukrán nagykövet azt mondta: ezt a kérdést már rendezték.
„Nincsenek elvi szintű követelések, nézeteltérések vagy aggályok” – hangsúlyozta. Szerinte a mostani késlekedés elsősorban annak tudható be, hogy több száz oldalnyi dokumentációt kell áttanulmányozni.
Ukrajna októberben módosította a kisebbségi nyelveken folyó oktatásra vonatkozó jogszabályait. Ez megnyitotta az utat két újabb tárgyalási klaszter megnyitása előtt, így a hatból immár négy klaszter esetében kezdődhetett meg az érdemi folyamat. Kacska megerősítette, hogy a módosított szabályok már hatályban vannak az ukrán iskolákban, és hangsúlyozta: a kérdést már jóval korábban sikerült rendezni.
Ukrajna 2027-2028-ban lezárná a csatlakozási tárgyalásokat
Az ukrán diplomata azt is megerősítette, hogy Kijev 2027-re vagy 2028-ra szeretné lezárni az uniós csatlakozási tárgyalásokat. Ha a belső reformok a vártnál gyorsabban haladnak, akár ennél korábbi lezárásra is sor kerülhet.
„Továbbra is úgy gondolom, hogy 2027-2028 lehet a tárgyalások lezárásának időszaka, és akár korábban is megtörténhet, attól függően, hogyan alakul a helyzet Ukrajnában” – mondta.
Kacska szerint Kijevben egészen más a sürgetés érzete, mint az uniós tagállamokban. Az Oroszországgal zajló háború, a mindennapos rakétatámadások és a fronton zajló harcok ugyanis még fontosabbá teszik az európai integráció felgyorsítását. A diplomata elismerte, hogy az ukrán parlamentben az uniós csatlakozáshoz szükséges jogszabályok elfogadása időnként késik, ugyanakkor visszautasította azt a feltételezést, hogy ez szándékos lenne. Mint mondta, háborús körülmények között a törvényhozás komoly nehézségekkel szembesül: a parlament üléseit rendszeresen megszakítják a légiriadók és a Kijev elleni orosz támadások. Kacska ugyanakkor úgy látja, hogy az elmúlt hetekben hatékonyabbá vált a kormány és a parlament együttműködése, és reméli, hogy a reformok is felgyorsulnak.
„Nem látok semmilyen jelentős problémát” – mondta, hozzátéve, hogy bízik abban: az Európai Bizottság készülő jelentése is megerősíti majd, hogy Ukrajna képes lesz 2027 végéig elfogadni a szükséges jogszabályokat.
Kijev elutasítja a társult uniós tagság lehetőségét
Kacska ismét megerősítette, hogy Ukrajna nem kívánja elfogadni a társult uniós tagságot a teljes jogú tagság alternatívájaként, még akkor sem, ha hasonló konstrukciókat olyan országok esetében is felvetettek, mint Kanada. Szerinte Ukrajna
- Moldova,
- Montenegró
- és Albánia
mellett továbbra is az uniós csatlakozási folyamat élmezőnyébe tartozik.
„Az Európai Unió a bővítési folyamat egyik vezető országaként tekint ránk, ezért nincs szükségünk semmilyen alternatív megoldásra” – fogalmazott az ukrán diplomata.
Kacska szerint a társult tagság inkább azoknak az országoknak lehet megfelelő, amelyek szorosabb kapcsolatot szeretnének kialakítani az EU-val, de nem tervezik a teljes jogú csatlakozást. Ugyanakkor elismerte, hogy a teljes jogú tagság eléréséig hasznos lehet a szorosabb együttműködés bizonyos területeken – különösen a védelem, a biztonság és a pénzügyi támogatás terén. Ezek azonban szerinte nem helyettesíthetik a teljes jogú uniós tagság célját.
A mezőgazdaság továbbra is komoly akadály
Kacska elismerte, hogy a mezőgazdaság az egyik legérzékenyebb terület lesz az uniós csatlakozási tárgyalások során, és várhatóan az egyik legnehezebben rendezhető kérdésnek bizonyul. Ugyanakkor nem tartja szükségesnek hosszú átmeneti időszakok bevezetését vagy az ukrán mezőgazdasági termékek uniós piacra jutásának széles körű korlátozását.
„Úgy gondolom, hogy nincs szükség semmilyen hosszú átmeneti időszakra” – mondta.
Elismerte, hogy egyes érzékeny termékkategóriák, például a búza esetében külön megállapodásokra lehet szükség. Álláspontja szerint azonban az ukrán mezőgazdasági termékek többségét nem kellene további korlátozásokkal sújtani. A nagykövet szerint Kijev folyamatosan egyeztet az uniós tagállamok kormányaival és az európai agrárágazat képviselőivel. Céljuk, hogy bebizonyítsák: Ukrajna csatlakozása nem gyengítené, hanem megerősítené az Európai Unió mezőgazdasági szektorát.