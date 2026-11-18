Éles nézetkülönbség alakult ki az Egyesült Államok és európai szövetségesei között az orosz területek elleni ukrán csapások megítélésében. Washington szerint Ukrajna mélységi csapásai nem segítik elő a háború lezárását, a német és a brit védelmi vezetés viszont úgy látja, hogy jelentősen gyengítik Oroszország katonai képességeit – írja az Euronews.

Az amerikai értékelés szerint Ukrajna mélységi támadásai megerősíthették az orosz lakosság háborús elszántságát. / Fotó: Anelo / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Colby: Ukrajna mélységi csapásai nem hozták közelebb a háború végét

Az Egyesült Államok védelmi minisztériumának egyik vezető tisztviselője nyíltan bírálta az orosz területek mélyén végrehajtott ukrán támadásokat. Elbridge Colby védelmi államtitkár kedden, a NATO brüsszeli központjában arról beszélt, hogy ezek a műveletek nem hozták közelebb a háború végét, és az orosz hadsereg frontvonalon történő előrenyomulását sem sikerült megakadályozniuk.

Colby arra is figyelmeztetett, hogy az oroszországi polgári infrastruktúrát érő csapások akár az ellenkező hatást válthatják ki, mint amit Kijev remél.

Az amerikai értékelés szerint a támadások megerősíthették az orosz lakosság háborús elszántságát, és a Kreml hajlandóságát is növelhették a konfliktus további eszkalációjára. A Pentagon vezető tisztviselője ezért azt szorgalmazta, hogy Ukrajna támogatásában a frontvonalak megtartása és a lehetséges területi előretörések elősegítése kapjon elsőbbséget. Ukrajna a nagy hatótávolságú dróntámadásokkal elsősorban

olajfinomítókat,

energetikai létesítményeket,

olajterminálokat

és katonai repülőtereket

vett célba, hogy gyengítse az orosz gazdaságot és akadályozza a hadsereg utánpótlását.

Donald Trump amerikai elnök korábban már felszólította Kijevet az orosz olajfinomítók elleni támadások leállítására. Az elnök az ukrán csapásokat is felelőssé tette a dízelüzemanyag árának emelkedéséért.

A német védelmi miniszter ostobaságnak nevezte az amerikai figyelmeztetést

Colby kijelentései azonnali ellenállást váltottak ki az európai szövetségesek körében. Boris Pistorius német védelmi miniszter „meglehetősen ostoba dolognak” nevezte az amerikai figyelmeztetést.