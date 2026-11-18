Most lett elege Trumpnak Zelenszkijből: kiakadtak az amerikaiak Ukrajna mélységi támadásai miatt Oroszországban
Éles nézetkülönbség alakult ki az Egyesült Államok és európai szövetségesei között az orosz területek elleni ukrán csapások megítélésében. Washington szerint Ukrajna mélységi csapásai nem segítik elő a háború lezárását, a német és a brit védelmi vezetés viszont úgy látja, hogy jelentősen gyengítik Oroszország katonai képességeit – írja az Euronews.
Colby: Ukrajna mélységi csapásai nem hozták közelebb a háború végét
Az Egyesült Államok védelmi minisztériumának egyik vezető tisztviselője nyíltan bírálta az orosz területek mélyén végrehajtott ukrán támadásokat. Elbridge Colby védelmi államtitkár kedden, a NATO brüsszeli központjában arról beszélt, hogy ezek a műveletek nem hozták közelebb a háború végét, és az orosz hadsereg frontvonalon történő előrenyomulását sem sikerült megakadályozniuk.
Colby arra is figyelmeztetett, hogy az oroszországi polgári infrastruktúrát érő csapások akár az ellenkező hatást válthatják ki, mint amit Kijev remél.
Az amerikai értékelés szerint a támadások megerősíthették az orosz lakosság háborús elszántságát, és a Kreml hajlandóságát is növelhették a konfliktus további eszkalációjára. A Pentagon vezető tisztviselője ezért azt szorgalmazta, hogy Ukrajna támogatásában a frontvonalak megtartása és a lehetséges területi előretörések elősegítése kapjon elsőbbséget. Ukrajna a nagy hatótávolságú dróntámadásokkal elsősorban
- olajfinomítókat,
- energetikai létesítményeket,
- olajterminálokat
- és katonai repülőtereket
vett célba, hogy gyengítse az orosz gazdaságot és akadályozza a hadsereg utánpótlását.
Donald Trump amerikai elnök korábban már felszólította Kijevet az orosz olajfinomítók elleni támadások leállítására. Az elnök az ukrán csapásokat is felelőssé tette a dízelüzemanyag árának emelkedéséért.
A német védelmi miniszter ostobaságnak nevezte az amerikai figyelmeztetést
Colby kijelentései azonnali ellenállást váltottak ki az európai szövetségesek körében. Boris Pistorius német védelmi miniszter „meglehetősen ostoba dolognak” nevezte az amerikai figyelmeztetést.
A brit védelmi vezetés szintén szembement Washington értékelésével, ugyanis Wes Streeting kijelentette, hogy semmi kétsége nincs afelől, hogy az ukrán nagy hatótávolságú támadások hozzájárultak Putyin hadigépezetének gyengítéséhez.
A brit álláspont szerint ezek a műveletek időt nyertek Ukrajnának, és emberéleteket mentettek meg.
A brüsszeli tanácskozáson Volodimir Zelenszkij ukrán elnök videókapcsolaton keresztül ismét sürgette a nyugati fegyverszállítások felgyorsítását.
Az ukrán államfő arra kérte szövetségeseit, hogy a már meglévő készleteikből haladéktalanul biztosítsanak Patriot és IRIS-T légvédelmi elfogórakétákat Ukrajnának.
Külön az Egyesült Államokhoz fordulva hangsúlyozta, hogy Washington ne késleltesse a szállításokat. Zelenszkij emellett további 40 F–16-os vadászgépet kért az ukrán légvédelem megerősítésére.
Zelenszkij azért sürgeti a fegyverszállításokat, mert a tél közeledtével az orosz légitámadások erősödésére számít. Moszkva a háború korábbi téli időszakaiban rendszeresen támadta az ukrán energetikai infrastruktúrát, hogy megbénítsa az áram- és hőellátást, valamint megtörje a lakosság ellenállását. Kijev ezért attól tart, hogy az orosz hadsereg a következő hónapokban ismét nagyszabású támadásokat indíthat az ország energiaellátása ellen.
Komoly károkat szenvedett a Krími híd a legutóbbi ukrán dróntámadás után
Ahogyan arról lapunk is beszámolt: november 17-ére virradó éjszaka egy ukrán dróncsapás következtében leomlott az Oroszország által megszállt Krím félszigetet az orosz szárazfölddel összekötő Krími híd egy szakasza.
A közösségi médiában közzétett fényképeken az látható, hogy a híd egyik ívszerkezete, valamint a két pillér közötti útpálya teljesen megsemmisült.
A nyílt forrású hírszerzéssel (OSINT) foglalkozó elemzők olyan videófelvételt tettek közzé, amely állításuk szerint egy ukrán Flamingo robotrepülőgép fedélzeti kamerájával készült, miközben a fegyver a híd felé tartott. A rakétát gyártó Fire Point vállalat társtulajdonosa és főmérnöke, Denisz Stilerman egy későbbi X-bejegyzésében megerősítette a fegyver bevetését.
A Krím 2014-es, nemzetközi jogot sértő orosz megszállását követően megépített Krími híd kulcsfontosságú utánpótlási és közlekedési útvonal az Ukrajna megszállt területein állomásozó orosz erők számára.
A híd emellett rendkívüli szimbolikus jelentőséggel is bír. A négymilliárd dolláros beruházás politikai üzenetet is hordozott: azt volt hivatott megerősíteni, amit Vlagyimir Putyin orosz elnök politikai pályafutása egyik legnagyobb eredményének tekintett, vagyis a Krím annektálását.