Brüsszelben kompromisszumos megoldást keresnek arra az esetre, ha négy uniós tagállam kimaradna a Kijevnek szánt újabb, 45 milliárd eurós hitel finanszírozásából. A Szabad Európa diplomáciai forrásai szerint Magyarországtól, Szlovákiától, Csehországtól és Bulgáriától azt várhatják el, hogy a katonai kiadások helyett Ukrajna állami működésének költségeihez járuljanak hozzá.

Orbán Anita külügyminiszter csütörtök reggeli rádióinterjújában egyértelművé tette, hogy Magyarország a teljes hitelprogramból ki kíván maradni, ugyanakkor nem akadályozná meg a többi tagállamot az Ukrajna számára biztosítandó kölcsön folyósításában. / Fotó: Elisa Schu / Northfoto

Decemberben dönthetnek az uniós vezetők Ukrajna újabb hiteléről

Mint arról a Világgazdaság is beszámolt, Orbán Anita külügyminiszter csütörtök reggeli rádióinterjújában egyértelművé tette, hogy Magyarország a teljes hitelprogramból ki kíván maradni, ugyanakkor nem akadályozná meg a többi tagállamot a kölcsön folyósításában. A magyar kormány elsősorban kétoldalú keretek között nyújtana segítséget a szomszédos országnak. A tárcavezető arról is beszélt, hogy Budapest külön kezelné

az ukrán forrásigények

és a következő hétéves uniós költségvetés

kérdését. A brüsszeli tárgyalásokon felmerült kompromisszum értelmében azonban a közös hitelfelvételt elutasító országoknak is hozzá kellene járulniuk az ukrán költségvetés finanszírozásához.

Az uniós vezetők a november 26–27-i rendkívüli csúcstalálkozón az ukrán finanszírozási igényekről és az Európai Unió következő hétéves költségvetéséről egyaránt tárgyalnak. A Szabad Európának nyilatkozó diplomaták szerint azonban mindkét kérdésben csak a december 17–18-i találkozón születhet döntés, minden valószínűség szerint egyidejűleg.

Az Európai Unió a 2025 decemberében jóváhagyott 90 milliárd eurós kölcsönön felül készül további hitelt nyújtani Kijevnek. Az újabb pénzügyi csomag szükségességét a háború sújtotta ország növekvő forrásigényével, valamint az egyre gyakoribb és pusztítóbb orosz támadások következményeivel indokolják.

Az uniós költségvetés legnagyobb nettó befizetőjének számító Németország kancellárja, Friedrich Merz már korábban kilátásba helyezte, hogy megakadályozza a következő hétéves pénzügyi keret elfogadását, ha a kölcsön finanszírozásában nem vesz részt mind a 27 tagállam. A kancellár fellépésének megítélésében azonban korántsem egységesek a tagországok. Egy részük támogatja a két döntés összekapcsolását, mások úgy vélik, hogy a nyilvános nyomásgyakorlás éppen a megegyezés esélyét rontja.