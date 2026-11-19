Magyarország már nem akadályozza, hogy Ukrajna és Moldova megnyissa az európai uniós csatlakozási tárgyalások utolsó két fejezetcsoportját – írja a Kyiv Independent uniós diplomaták előzőleg tett közléseire hivatkozva. Budapest korábban blokkolta a szükséges végső jóváhagyást, anélkül azonban, hogy hivatalosan megindokolta volna az ellenállását Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak folytatása miatt.

Magyarország feladta eddigi ellenállását, megnyílhat Ukrajna előtt az utolsó két tárgyalási klaszter az uniós csatlakozási folyamatban

Fotó: AFP

Ukrajna előtt megnyílhat a két utolsó tárgyalási klaszter

A mostani döntéssel megnyílhat az út a mezőgazdasággal, illetve a zöld menetrenddel kapcsolatos tárgyalási klaszterek előtt. A hat tárgyalási klaszter közül ez a két utolsó, amelynek megnyitása még hátravan.

A magyar álláspont változásának hátterében a lap szerint elsősorban belpolitikai megfontolások állhattak. A korábbi, Orbán Viktor vezette kormány következetesen Ukrajna-ellenes politikai kommunikációt folytatott, az új kabinet pedig az uniós diplomaták értékelése szerint el akarta kerülni annak látszatát, hogy túl engedékeny Kijevvel szemben.

A magyar blokkolás feloldása ugyanakkor még nem jelenti azt, hogy a két tárgyalási fejezetcsoport automatikusan megnyílik.

Ehhez további uniós döntésekre van szükség:

először a 27 tagállam nagyköveteinek, majd a tagállami minisztereknek kell közös álláspontot elfogadniuk;

ezt követően kerülhet sor a kormányközi konferenciára, amelyen hivatalosan is megnyitják az érintett klasztereket.

A jelenlegi várakozások szerint decemberre mind a hat tárgyalási klaszter megnyílhat Ukrajna és Moldova előtt. Ezt követően a jogállamisági kérdések és a korrupcióellenes intézkedések kerülhetnek a csatlakozási folyamat középpontjába.

A két tagjelölt országnak ugyanis előzetesen teljesítenie kell bizonyos jogállamisági és korrupcióellenes követelményeket, úgynevezett köztes referenciaértékeket (interim benchmarks). Amíg ezekről nem születik hivatalos megállapodás, a csatlakozási tárgyalások egyes elemeit sem tekinthetik lezártnak.

Moldova előrébb tart, Ukrajnának még reformokat kell végrehajtania

Az Európai Bizottság éves bővítési jelentése szerint Moldova lényegében már elvégezte az ehhez szükséges munkát. Uniós és tagállami diplomaták arra számítanak, hogy a bizottság november 23-ával kezdődő héten olyan jelentést küld a tagállamoknak, amely megerősíti a moldovai előrelépést.

Ukrajna esetében összetettebb a helyzet: Kijevnek még további jogállamisági reformokat kell végrehajtania.

A folyamat felgyorsítására ugyanakkor már létrejött egy közös uniós–ukrán munkacsoport. Egy uniós diplomata a Kyiv Independentnek úgy nyilatkozott, hogy az együttműködés akár a háromszorosára is növelheti az ukrán reformok előrehaladásának ütemét.