Rendkívüli fordulat, Magyarország nem vétózza tovább Ukrajna uniós csatlakozását, feloldja az utolsó blokkot – eddig tartott az Orbán-hatás Magyar Péteréknél
Magyarország már nem akadályozza, hogy Ukrajna és Moldova megnyissa az európai uniós csatlakozási tárgyalások utolsó két fejezetcsoportját – írja a Kyiv Independent uniós diplomaták előzőleg tett közléseire hivatkozva. Budapest korábban blokkolta a szükséges végső jóváhagyást, anélkül azonban, hogy hivatalosan megindokolta volna az ellenállását Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak folytatása miatt.
Ukrajna előtt megnyílhat a két utolsó tárgyalási klaszter
A mostani döntéssel megnyílhat az út a mezőgazdasággal, illetve a zöld menetrenddel kapcsolatos tárgyalási klaszterek előtt. A hat tárgyalási klaszter közül ez a két utolsó, amelynek megnyitása még hátravan.
A magyar álláspont változásának hátterében a lap szerint elsősorban belpolitikai megfontolások állhattak. A korábbi, Orbán Viktor vezette kormány következetesen Ukrajna-ellenes politikai kommunikációt folytatott, az új kabinet pedig az uniós diplomaták értékelése szerint el akarta kerülni annak látszatát, hogy túl engedékeny Kijevvel szemben.
A magyar blokkolás feloldása ugyanakkor még nem jelenti azt, hogy a két tárgyalási fejezetcsoport automatikusan megnyílik.
Ehhez további uniós döntésekre van szükség:
- először a 27 tagállam nagyköveteinek, majd a tagállami minisztereknek kell közös álláspontot elfogadniuk;
- ezt követően kerülhet sor a kormányközi konferenciára, amelyen hivatalosan is megnyitják az érintett klasztereket.
A jelenlegi várakozások szerint decemberre mind a hat tárgyalási klaszter megnyílhat Ukrajna és Moldova előtt. Ezt követően a jogállamisági kérdések és a korrupcióellenes intézkedések kerülhetnek a csatlakozási folyamat középpontjába.
A két tagjelölt országnak ugyanis előzetesen teljesítenie kell bizonyos jogállamisági és korrupcióellenes követelményeket, úgynevezett köztes referenciaértékeket (interim benchmarks). Amíg ezekről nem születik hivatalos megállapodás, a csatlakozási tárgyalások egyes elemeit sem tekinthetik lezártnak.
Moldova előrébb tart, Ukrajnának még reformokat kell végrehajtania
Az Európai Bizottság éves bővítési jelentése szerint Moldova lényegében már elvégezte az ehhez szükséges munkát. Uniós és tagállami diplomaták arra számítanak, hogy a bizottság november 23-ával kezdődő héten olyan jelentést küld a tagállamoknak, amely megerősíti a moldovai előrelépést.
Ukrajna esetében összetettebb a helyzet: Kijevnek még további jogállamisági reformokat kell végrehajtania.
A folyamat felgyorsítására ugyanakkor már létrejött egy közös uniós–ukrán munkacsoport. Egy uniós diplomata a Kyiv Independentnek úgy nyilatkozott, hogy az együttműködés akár a háromszorosára is növelheti az ukrán reformok előrehaladásának ütemét.
Marta Kos, az Európai Bizottság bővítésért felelős biztosa, valamint Kęstutis Budrys litván külügyminiszter is azt szeretné, ha Ukrajna a jogállamisági reformokat Litvánia uniós tanácsi elnökségének végéig, vagyis 2027 júniusáig teljesítené.
Kijev egy ideje bízott a magyar álláspont változásában
A magyar blokkolás feloldása nem teljesen váratlan fejlemény. Mint megírtuk, Ukrajna uniós nagykövete, Tarasz Kacska már november elején arról beszélt, hogy Magyarország nem támaszt újabb elvi kifogást az ukrán csatlakozási tárgyalásokkal szemben, csupán további időt kért a dokumentumok áttanulmányozására.
A diplomata akkor úgy vélte, hogy a folyamatból még hátralévő két tárgyalási klaszter akár 2026 végéig megnyílhat. Kacska azt is jelezte, hogy Ukrajnának már van elképzelése arról, mikorra zárná le a teljes uniós csatlakozási tárgyalássorozatot.
Ezt az ukrán álláspontot ugyanakkor később árnyalta, hogy a november közepén, a néhány napja lezajlott magyar-német csúcstalálkozóval egyidejűleg derült ki: Magyarország november 10-én az EU Tanácsának bővítési munkacsoportjában (COELA) Magyarország még (és ismételten) nem járult hozzá ahhoz, hogy jóváhagyják a 4. és az 5. tárgyalási klaszter átvilágításának eredményeit Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásain. Ez azért fontos, mert ez a jóváhagyás teszi lehetővé, hogy előrelépés történjen ezeknek a klasztereknek a megnyitásában Kijev számára.
A mostani magyar döntés így fontos akadályt hárít el Kijev és Kisinyov előtt, de az uniós tagságig vezető út továbbra sem tekinthető egyenesnek.
A klaszterek megnyitása még csak a tárgyalási folyamat következő szakaszának kezdete, a tényleges előrelépéshez pedig a tagjelölteknek a jogállamiság, a korrupcióellenes fellépés és az uniós szabályok átvétele terén is bizonyítaniuk kell.
Ugyanakkor az ukrán diplomácia most jóval bizakodóbb: Tarasz Kacska néhány napja kijelentette, hogy Ukrajna bízik abban, hogy a két tárgyalási klaszter december közepén megnyílhat. Kijev arra számít, hogy 2027-ben a tárgyalási fejezetek lezárulhatnak, ami szintén fontos lépés lesz az Európai Unióhoz való csatlakozás felé vezető úton.