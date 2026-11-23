A legújabb ukrán dróntámadás újabb bizonyítékát adta annak, hogy az orosz–ukrán háború már messze túlnyúlik a két ország határain. November 22-én robbanások rázták meg a líbiai Bengázi kikötőjét, ahol egy orosz hadihajó súlyosan megsérült, majd elsüllyedt. A támadásért Zelenszkij ukrán elnök hivatalosan is vállalta a felelősséget. Az akció különlegessége, hogy a Fekete-tengeren már többször bizonyító ukrán tengeri drónok ezúttal Észak-Afrika partjainál csaptak le.

Műholdfelvétel az ukrán dróntámadás után elsüllyedt orosz hadihajóról / Fotó: AFP

A támadás után az ENSZ líbiai missziója azonnali, független vizsgálatot sürgetett. A nemzetközi szervezet attól tart, hogy a politikailag megosztott észak-afrikai ország külföldi hatalmak háborújának újabb hadszínterévé válhat. A támadásban a Merkury nevű orosz korvett süllyedt el. A 2023-ban hadrendbe állított hadihajó az orosz Fekete-tengeri Flotta kötelékébe tartozott, és katonai szállítóhajók kísérésében is szerepet vállalt. Az ukrán elnök szerint a fedélzetén tartózkodó Ka–27-es helikopter is megsemmisült.

Hét tengeri drónnal támadtak

Az ukrán erők másik célpontja az MV Angara nevű orosz teherhajó volt, amelyet Kijev szerint fegyverek és katonai felszerelések szállítására használtak. Az Ukrinform által ismertetett elnöki bejelentés szerint a műveletben hét ukrán gyártmányú tengeri drón vett részt. Az ukrán biztonsági szolgálat közölte, hogy az eszközöket egy úgynevezett anyahajóval juttatták a műveleti térségbe, ahonnan a célpontok felé indították őket.

A műholdfelvételek is alátámasztják a hadihajó pusztulását: a Merkury felborult, és a hajótest jelentős része víz alá került. A roncs környékén füst és törmelék volt látható.

An exemplary Ukrainian operation in response to Russia’s war. I thank the warriors of the Security Service of Ukraine and all our Defense Forces of Ukraine who took part in carrying out these tasks. I received detailed briefings on the operation’s steps yesterday and today – the targets we set were achieved. It all took place off the coast of Libya. Our warriors deployed seven Ukrainian-made naval drones. Despite all the enemy’s efforts to counter the attack, the Russian corvette Merkury was sunk. It’s one of their newest ships, commissioned in 2023, during the full-scale war. A Ka-27 combat helicopter was also destroyed along with the corvette. Our second target was the Russian dry cargo vessel MV ANGARA, which the enemy used to transport weapons. Result: target hit. We continue our operations in designated waters. We are responding to Russia’s aggression. We are developing Ukrainian weapons. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2026

Ukrán dróntámadás Líbiában: titkos katonai jelenlét állhat a háttérben?

A bengázi akció egyik legérdekesebb kérdése, hogyan voltak képesek az ukrán erők ilyen távol az országuktól végrehajtani egy összetett tengeri támadást. Az AP-nek nyilatkozva két, a kelet-líbiai katonai vezetéshez kötődő tisztviselő azt állította, hogy a drónokat egy Nyugat-Líbiában működő, ukrán erők által használt támaszpontról indították. A hírügynökség már korábban is beszámolt ukrán drónspecialisták feltételezett líbiai jelenlétéről. Az értesülések szerint az ukrán személyzet elsősorban Miszráta térségében, valamint Tripoli és Závija egyes katonai létesítményeiben tevékenykedhetett.

Az ukrán jelenlétet állítólag egy titkos megállapodás tette lehetővé a nyugat-líbiai hatóságokkal.

Ebből persze önmagában még nem következik, hogy Ukrajna állandó katonai támaszpontokat működtet Líbiában. Az viszont igen, hogy az ukrán hadsereg képes volt nagy távolságban, az orosz katonai logisztika számára fontos térségben támadást végrehajtani.