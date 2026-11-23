Putyin rémálma valóra vált: ukrán dróntámadás süllyesztett el egy orosz hadihajót Afrika partjainál
A legújabb ukrán dróntámadás újabb bizonyítékát adta annak, hogy az orosz–ukrán háború már messze túlnyúlik a két ország határain. November 22-én robbanások rázták meg a líbiai Bengázi kikötőjét, ahol egy orosz hadihajó súlyosan megsérült, majd elsüllyedt. A támadásért Zelenszkij ukrán elnök hivatalosan is vállalta a felelősséget. Az akció különlegessége, hogy a Fekete-tengeren már többször bizonyító ukrán tengeri drónok ezúttal Észak-Afrika partjainál csaptak le.
A támadás után az ENSZ líbiai missziója azonnali, független vizsgálatot sürgetett. A nemzetközi szervezet attól tart, hogy a politikailag megosztott észak-afrikai ország külföldi hatalmak háborújának újabb hadszínterévé válhat. A támadásban a Merkury nevű orosz korvett süllyedt el. A 2023-ban hadrendbe állított hadihajó az orosz Fekete-tengeri Flotta kötelékébe tartozott, és katonai szállítóhajók kísérésében is szerepet vállalt. Az ukrán elnök szerint a fedélzetén tartózkodó Ka–27-es helikopter is megsemmisült.
Hét tengeri drónnal támadtak
Az ukrán erők másik célpontja az MV Angara nevű orosz teherhajó volt, amelyet Kijev szerint fegyverek és katonai felszerelések szállítására használtak. Az Ukrinform által ismertetett elnöki bejelentés szerint a műveletben hét ukrán gyártmányú tengeri drón vett részt. Az ukrán biztonsági szolgálat közölte, hogy az eszközöket egy úgynevezett anyahajóval juttatták a műveleti térségbe, ahonnan a célpontok felé indították őket.
A műholdfelvételek is alátámasztják a hadihajó pusztulását: a Merkury felborult, és a hajótest jelentős része víz alá került. A roncs környékén füst és törmelék volt látható.
Ukrán dróntámadás Líbiában: titkos katonai jelenlét állhat a háttérben?
A bengázi akció egyik legérdekesebb kérdése, hogyan voltak képesek az ukrán erők ilyen távol az országuktól végrehajtani egy összetett tengeri támadást. Az AP-nek nyilatkozva két, a kelet-líbiai katonai vezetéshez kötődő tisztviselő azt állította, hogy a drónokat egy Nyugat-Líbiában működő, ukrán erők által használt támaszpontról indították. A hírügynökség már korábban is beszámolt ukrán drónspecialisták feltételezett líbiai jelenlétéről. Az értesülések szerint az ukrán személyzet elsősorban Miszráta térségében, valamint Tripoli és Závija egyes katonai létesítményeiben tevékenykedhetett.
Az ukrán jelenlétet állítólag egy titkos megállapodás tette lehetővé a nyugat-líbiai hatóságokkal.
Ebből persze önmagában még nem következik, hogy Ukrajna állandó katonai támaszpontokat működtet Líbiában. Az viszont igen, hogy az ukrán hadsereg képes volt nagy távolságban, az orosz katonai logisztika számára fontos térségben támadást végrehajtani.
Putyin afrikai terveire is csapást mérhettek
A támadás jelentősége jóval túlmutat egyetlen hadihajó elvesztésén. Oroszország az elmúlt években fokozatosan erősítette katonai és politikai jelenlétét Afrikában. Líbia különösen fontos szerepet tölt be ebben a rendszerben, mivel földrajzi fekvése összeköttetést biztosít a Földközi-tenger, Észak-Afrika és a Száhel-övezet között.
Moszkva szoros kapcsolatokat ápol a Kelet-Líbiában meghatározó szerepet játszó Khalifa Haftar erőivel. A térség kikötői és katonai létesítményei az orosz hadianyag-szállítás és az afrikai műveletek támogatása szempontjából is jelentőséggel bírnak. Az ukrán biztonsági szolgálat szerint a megtámadott Angara a Szíriai Expressz és a Líbiai Expressz néven ismert orosz katonai utánpótlási hálózatokban is részt vett. Ezek az útvonalak Oroszország közel-keleti és észak-afrikai katonai jelenlétének fenntartásában játszanak szerepet.
Ha az ukránok tartósan képesek veszélyeztetni az ezeken közlekedő hajókat, Moszkvának további erőforrásokat kell fordítania a szállítmányok védelmére.
A katonai utánpótlás drágulása, az útvonalak módosítása és a hadihajók fokozott igénybevétele egyaránt lehetséges következmény.
A közel-keleti háborúra is hatással lehet az ukrán jelenlét
Az eseményeknek különös jelentőséget ad, hogy a Földközi-tenger és a Közel-Kelet biztonsági rendszere szorosan összekapcsolódik. Oroszország és Irán katonai együttműködése, a szíriai orosz jelenlét, valamint a földközi-tengeri szállítási útvonalak mind olyan tényezők, amelyek miatt egy észak-afrikai katonai incidensnek a térségen túlmutató következményei lehetnek.
A külgazdasági kockázatok ennél szélesebbek lehetnek. A Földközi-tenger az európai energiaellátás és a nemzetközi áruszállítás egyik meghatározó útvonala. Amennyiben az ukrán katonai dróntámadások rendszeressé válnának, az a kereskedelmi hajózás biztonsági költségeire is hatással lehetne.
- A hajózási biztosítások háborús kockázati felárainak emelkedése,
- a kikötői biztonsági intézkedések szigorítása és
- az útvonalak módosítása egyaránt drágíthatná a tengeri szállítást.
Különösen érzékeny kérdés Líbia olajexportja. Az ország jelentős kőolajtermelő, ezért egy esetleges kikötői fennakadás vagy a szállítási infrastruktúra elleni támadássorozat már az európai energiapiacokon is éreztethetné a hatását.
Az orosz árnyékflotta sincs biztonságban
A bengázi támadás egy szélesebb folyamatba is illeszkedik: Ukrajna egyre nagyobb földrajzi távolságban próbál csapásokat mérni az orosz katonai és gazdasági infrastruktúrára. A most elsüllyesztett Merkury hadihajó volt, az Angara pedig katonai logisztikai feladatokra használt teherhajó.
A földközi-tengeri térségben azonban korábban már orosz energiaszállító hajókat is támadás ért.
- 2026 márciusában egy orosz LNG-szállító hajó süllyedt el Líbia partjainál. Moszkva Ukrajnát vádolta a támadással. Kijev akkor nem vállalta nyilvánosan a felelősséget.
- Ukrajna 2025 decemberében egy másik, Oroszországhoz köthető olajszállító tanker elleni földközi-tengeri csapásról is beszámolt.