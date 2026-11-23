Újabb súlyos korrupciós botrány érte el Zelenszkij közvetlen környezetét: negyedszer emeltek vádat az elnök egykori bizalmasa ellen – több millió euró tűnhetett el
Újabb korrupciós eljárás indult Olekszij Csernisov volt ukrán miniszterelnök-helyettes ellen, akit ezúttal egy fiktív foglalkoztatási rendszerrel összefüggésben gyanúsítanak közpénzek eltérítésével. Az ukrán korrupcióellenes hivatal szerint öt ember úgy kapott fizetést egy minisztériumtól, hogy valójában a korábbi tárcavezető személyes sofőrjeként és testőreként dolgozott.
Negyedik alkalommal emeltek vádat korrupciós ügyben Olekszij Csernisov volt ukrán miniszterelnök-helyettes ellen. A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) november 23-i közleménye szerint a politikus egy olyan konstrukciót irányított, amelyben öt ember úgy került egy minisztérium állományába, hogy ténylegesen nem végzett ott hivatali munkát.
A hatóság közlése szerint az érintettek a volt miniszter személyes sofőrjeiként és testőreiként dolgoztak, fizetésüket azonban a minisztériumtól kapták. Az ügyben két további személy, a Nemzeti Egységügyi Minisztérium két osztályvezetője ellen is vádat emeltek. A nyomozók szerint tisztában voltak azzal, hogy az alkalmazottak csak papíron dolgoznak a tárcánál, ennek ellenére rendszeresen aláírták a munkavégzést igazoló dokumentumokat. Ezek alapján számolták el és folyósították a béreket.
A NABU nem nevezte meg Csernisovot a közleményében, de egyértelműen azonosíthatóvá tette a korábbi miniszterelnök-helyettesi és nemzeti egységügyi miniszteri tisztségének említésével.
Csernisov neve már az Energoatom állami atomenergetikai vállalat körüli, mintegy 100 millió dolláros korrupciós ügyben is felmerült. A NABU 2025 novemberében jogellenes gazdagodással vádolta meg a politikust. A nyomozásban nyilvánosságra került hangfelvételek leiratai szerint a korrupciós konstrukció résztvevői 1,2 millió dollárt és 100 ezer eurót juttathattak neki.
A Kyiv Independent a felvételekre hivatkozva arról számolt be, hogy Csernisov a pénzből luxusvillák építését finanszírozhatta Kijev közelében. A portál szerint az ingatlanokat Csernisovnak, Timur Mindicsnek, valamint az ország vezetésének szánhatták. A gyanú szerint Mindics, Volodimir Zelenszkij közeli üzlettársa irányíthatta az Energoatom körüli korrupciós hálózatot. Az elnöki hivatal nem kommentálta az értesülést.
Az ukrán elnökig érhet a korrupciós ügy
Az ingatlanépítkezéssel összefüggő pénzmosás miatt 2026 májusában Csernisov és Zelenszkij korábbi kabinetfőnöke, Andrij Jermak ellen is vádat emeltek. Az Energoatom-ügy politikai következményei különösen súlyosak voltak: Jermak 2025 novemberében távozott posztjáról, miután a vizsgálat egyre közelebb került az elnöki környezethez.
A kiszivárgott felvételek leirataiban Zelenszkij neve is felbukkant. Egyes részletekben egy „Vova” nevű személy házáról esik szó a Csernisovhoz kötött luxusvillák kapcsán, amit többen az ukrán elnökre utaló megjegyzésként értelmeztek. Az állítások nem bizonyítják az elnök érintettségét.
Csernisov ellen már 2025 júniusában is vádat emeltek egy külön ügyben, vesztegetés és hivatali visszaélés gyanújával. Még abban a hónapban leváltották miniszterelnök-helyettesi és nemzeti egységügyi miniszteri tisztségéből. Korábban Kijev megye kormányzójaként, közösségfejlesztési és területfejlesztési miniszterként, valamint az állami Naftogaz vezérigazgatójaként is dolgozott.
Szorul a hurok, már majdnem Zelenszkijt is eléri: őrizetbe vették az egyik legfontosabb ukrán politikust – „Ez számomra döbbenetes”
Novemberben az Ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal és a Korrupcióellenes Ügyészség bejelentette, hogy nagyszabású műveletet indítottak Midasz néven. Ennek részeként őrizetbe vették Olekszij Csernisov volt ukrán miniszterelnök-helyettest is, akit hatvan napra, vagyis január 16-ig helyeztek őrizet alá.