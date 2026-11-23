Újabb korrupciós eljárás indult Olekszij Csernisov volt ukrán miniszterelnök-helyettes ellen, akit ezúttal egy fiktív foglalkoztatási rendszerrel összefüggésben gyanúsítanak közpénzek eltérítésével. Az ukrán korrupcióellenes hivatal szerint öt ember úgy kapott fizetést egy minisztériumtól, hogy valójában a korábbi tárcavezető személyes sofőrjeként és testőreként dolgozott.

Az Energoatom körüli korrupciós botrány után egy újabb ügyben emeltek vádat Olekszij Csernisov ellen / Fotó: Anadolu via AFP

Negyedik alkalommal emeltek vádat korrupciós ügyben Olekszij Csernisov volt ukrán miniszterelnök-helyettes ellen. A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) november 23-i közleménye szerint a politikus egy olyan konstrukciót irányított, amelyben öt ember úgy került egy minisztérium állományába, hogy ténylegesen nem végzett ott hivatali munkát.

A hatóság közlése szerint az érintettek a volt miniszter személyes sofőrjeiként és testőreiként dolgoztak, fizetésüket azonban a minisztériumtól kapták. Az ügyben két további személy, a Nemzeti Egységügyi Minisztérium két osztályvezetője ellen is vádat emeltek. A nyomozók szerint tisztában voltak azzal, hogy az alkalmazottak csak papíron dolgoznak a tárcánál, ennek ellenére rendszeresen aláírták a munkavégzést igazoló dokumentumokat. Ezek alapján számolták el és folyósították a béreket.

A NABU nem nevezte meg Csernisovot a közleményében, de egyértelműen azonosíthatóvá tette a korábbi miniszterelnök-helyettesi és nemzeti egységügyi miniszteri tisztségének említésével.

Csernisov neve már az Energoatom állami atomenergetikai vállalat körüli, mintegy 100 millió dolláros korrupciós ügyben is felmerült. A NABU 2025 novemberében jogellenes gazdagodással vádolta meg a politikust. A nyomozásban nyilvánosságra került hangfelvételek leiratai szerint a korrupciós konstrukció résztvevői 1,2 millió dollárt és 100 ezer eurót juttathattak neki.

A Kyiv Independent a felvételekre hivatkozva arról számolt be, hogy Csernisov a pénzből luxusvillák építését finanszírozhatta Kijev közelében. A portál szerint az ingatlanokat Csernisovnak, Timur Mindicsnek, valamint az ország vezetésének szánhatták. A gyanú szerint Mindics, Volodimir Zelenszkij közeli üzlettársa irányíthatta az Energoatom körüli korrupciós hálózatot. Az elnöki hivatal nem kommentálta az értesülést.