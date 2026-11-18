Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója az ukrán szankciós listán szereplő Alekszej Ferapontovot nevezi ki a szervezet nukleáris energetikáért felelős főigazgató-helyettesévé. Kijev azt kéri Grossitól, hogy álljon el a kinevezéstől, mert az orosz nukleáris felügyelet helyettes vezetője az ukrán álláspont szerint részt vett a megszállt zaporizzsjai atomerőmű orosz ellenőrzés alá vonásában.

Zelenszkij ettől padlót fog: ukrán szankciók alatt álló orosz tisztviselő kerülhet a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség vezetésébe / Fotó: AFP

Ukrajna 2023 februárjában vetett ki személyes szankciókat Ferapontovra. Az ukrán külügyminisztérium szerint nem az a gond, hogy a jelölt orosz, hanem az, hogy közreműködött az erőmű elfoglalásának utólagos igazolásában és az orosz hatósági felügyelet kiterjesztésében. Kijev a NAÜ tagállamait is arra kérte, hogy lépjenek fel a kinevezés ellen.

Grossi szakmai döntésként védi a jelölést

„Amikor kinevezek valakit, nem egy országot vagy egy politikát nevezek ki” – mondta Grossi szerdán Bécsben. Ferapontovot a nukleáris biztonság és védelem ismert szakértőjének nevezte, Kijev konkrét kifogásaira azonban a Bloomberg szerint nem válaszolt. Ferapontov az ugyancsak orosz Mihail Csudakovot váltaná, aki szeptemberben a nőkről és kisebbségekről tett kijelentései miatt kirobbant botrány után távozott. A posztot a Bloomberg szerint az ügynökség alapítása óta szinte mindig szovjet vagy orosz tisztviselő töltötte be.

A Greenpeace is tiltakozott a kinevezés ellen. Shaun Burnie, a szervezet nukleáris szakértője szerint

a döntés az orosz atomiparnak kedvezne, és súlyosan rontaná Grossi hivatalának hitelességét.

A szervezet arra is felhívta a figyelmet, hogy Grossi az ENSZ-főtitkári posztra pályázik, jelölését pedig Oroszország a Biztonsági Tanács állandó tagjaként megvétózhatja.

A NAÜ már többször közvetített a zaporizzsjai atomerőmű ügyében

Oroszország 2022-ben foglalta el Európa legnagyobb atomerőművét, amely még abban az évben leállította az áramtermelést. A Roszatom vezetője tavaly decemberben azt állította, hogy az orosz jog szerint csak az állami vállalat üzemeltetheti a létesítményt. Kijev ezzel szemben az ukrán ellenőrzés visszaállítását követeli.