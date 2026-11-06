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Zelenszkij hivatala közölte: Budapesten állítanának szobrot Ukrajna hősének – "Ez kellene, hogy a következő lépés legyen"

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A szovjet elnyomás áldozatainak emléke közös pont lehet a két ország kapcsolatában. A kijevi Nagy Imre-szobor felavatása után már a magyar fővárosban is hasonló emlékművet szeretne látni az ukrán kormány.
Nemes Tamás
2026.11.06, 19:20
Frissítve: 2026.11.06, 19:56
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Újabb jelképes gesztussal erősítenék a magyar és az ukrán nép közötti kapcsolatokat, miután Kijevben felavatták Nagy Imre egykori magyar miniszterelnök mellszobrát. A következő lépésről már Budanov beszélt, aki szerint Budapesten Vaszil Stus ukrán költőnek és szovjetellenes ellenállónak kellene emléket állítani.

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Kijevben már felavatták Nagy Imre mellszobrát, az ukránok pedig most egy budapesti emlékmű gondolatát is felvetették / Fotó: AFP

Kijevben felavatták Nagy Imre egykori magyar miniszterelnök mellszobrát, az eseményen pedig már a magyar fővárosnak szóló javaslat is elhangzott. Kirilo Budanov, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hivatalának vezetője szerint 

a gesztus viszonzásaként Budapesten Vaszil Stus ukrán költőnek és a szovjet elnyomással szemben fellépő ellenállónak kellene emlékművet állítani.

A szoboravató ünnepséget november 1-jén, vasárnap tartották az ukrán fővárosban. Budanov beszédében arról beszélt, hogy Magyarországnak és Ukrajnának új alapokra kell helyeznie államközi kapcsolatait. Ennek szerinte a kölcsönös tiszteletre, a bizalomra és a közös biztonságra kell épülnie.

Az ukrán elnöki hivatal vezetője Nagy Imre sorsát is felidézte. A magyar miniszterelnököt a szovjet hatóságok végezték ki, története pedig Budanov szerint a moszkvai birodalmi politika természetére emlékeztet. Úgy fogalmazott, Oroszország nem ismeri el más népek jogát arra, hogy saját útjukat járják, Ukrajna pedig ma ugyanezzel a birodalmi törekvéssel szemben védekezik.

Budanov hangsúlyozta, hogy az ukránok pontosan tudják, milyen árat kell fizetni a szabadságért, és tiszteletben tartják más népek jogát arra, hogy megemlékezzenek a függetlenségükért küzdő történelmi alakokról.

A kijevi szobor felállítását Roland Zeber, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője kezdeményezte az Európai Koalíció nevű nemzeti közösségi szövetséggel együtt. Budanov köszönetet mondott nekik, valamint az ukrán parlament képviselőinek és a kijevi városvezetésnek is a projekt támogatásáért.

Az eseményen magyar vendégek, köztük Iványi Gábor lelkész, is részt vettek. Ő egy különleges ereklyét is átadott: az 1956-os forradalom jelképes zászlaját, amelyet Nagy Imre unokája, Jánosi Katalin írt alá. Budanov a magyar vendégeknek is megköszönte, hogy kiállnak Ukrajna mellett és támogatják a közös európai értékeket.

Ukrán nemzeti hős kaphatna szobrot Budapesten

A Budapestre javasolt emlékmű névadója az ukrán kultúra és irodalom egyik legfontosabb alakja. Vaszil Stus költőként és műfordítóként vált ismertté, de a szovjet rendszerrel szembeni fellépése miatt a politikai ellenállás jelképe is lett. Határozottan kiállt az ukrán nemzeti kultúra, a nyelv és az önálló ukrán identitás mellett, ezért a szovjet hatóságok üldözték és bebörtönözték.

Stus a szovjet kényszermunkatáborok egyikében, 1985-ben halt meg. Ukrajnában ma a nemzeti szabadság és a kulturális önrendelkezés egyik hőseként tisztelik. Budanov javaslata ezért túlmutatna egy újabb köztéri alkotáson: az ukránok egy olyan történelmi személyiségnek állítanának emléket Budapesten, akinek a sorsa a szovjet elnyomás elleni küzdelemhez kötődik.

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Magyarország már nem támaszt újabb elvi kifogást Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásaival szemben, csupán további időt kért a dokumentumok áttanulmányozására – állítja Ukrajna uniós nagykövete. Tarasz Kacska szerint a folyamatban hátralévő két tárgyalási klaszter akár még az év végéig megnyílhat, miközben már megvan a dátum, mikor zárná le Ukrajna a csatlakozási tárgyalásokat.

 

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