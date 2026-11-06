Zelenszkij hivatala közölte: Budapesten állítanának szobrot Ukrajna hősének – "Ez kellene, hogy a következő lépés legyen"

Újabb jelképes gesztussal erősítenék a magyar és az ukrán nép közötti kapcsolatokat, miután Kijevben felavatták Nagy Imre egykori magyar miniszterelnök mellszobrát. A következő lépésről már Budanov beszélt, aki szerint Budapesten Vaszil Stus ukrán költőnek és szovjetellenes ellenállónak kellene emléket állítani.

Kijevben már felavatták Nagy Imre mellszobrát, az ukránok pedig most egy budapesti emlékmű gondolatát is felvetették / Fotó: AFP

Kijevben felavatták Nagy Imre egykori magyar miniszterelnök mellszobrát, az eseményen pedig már a magyar fővárosnak szóló javaslat is elhangzott. Kirilo Budanov, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hivatalának vezetője szerint

a gesztus viszonzásaként Budapesten Vaszil Stus ukrán költőnek és a szovjet elnyomással szemben fellépő ellenállónak kellene emlékművet állítani.

A szoboravató ünnepséget november 1-jén, vasárnap tartották az ukrán fővárosban. Budanov beszédében arról beszélt, hogy Magyarországnak és Ukrajnának új alapokra kell helyeznie államközi kapcsolatait. Ennek szerinte a kölcsönös tiszteletre, a bizalomra és a közös biztonságra kell épülnie.

Az ukrán elnöki hivatal vezetője Nagy Imre sorsát is felidézte. A magyar miniszterelnököt a szovjet hatóságok végezték ki, története pedig Budanov szerint a moszkvai birodalmi politika természetére emlékeztet. Úgy fogalmazott, Oroszország nem ismeri el más népek jogát arra, hogy saját útjukat járják, Ukrajna pedig ma ugyanezzel a birodalmi törekvéssel szemben védekezik.

Budanov hangsúlyozta, hogy az ukránok pontosan tudják, milyen árat kell fizetni a szabadságért, és tiszteletben tartják más népek jogát arra, hogy megemlékezzenek a függetlenségükért küzdő történelmi alakokról.

A kijevi szobor felállítását Roland Zeber, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője kezdeményezte az Európai Koalíció nevű nemzeti közösségi szövetséggel együtt. Budanov köszönetet mondott nekik, valamint az ukrán parlament képviselőinek és a kijevi városvezetésnek is a projekt támogatásáért.

Az eseményen magyar vendégek, köztük Iványi Gábor lelkész, is részt vettek. Ő egy különleges ereklyét is átadott: az 1956-os forradalom jelképes zászlaját, amelyet Nagy Imre unokája, Jánosi Katalin írt alá. Budanov a magyar vendégeknek is megköszönte, hogy kiállnak Ukrajna mellett és támogatják a közös európai értékeket.