A magyar kormány a napokban visszavonta azokat a kereseteket, amelyeket az Európai Békekeret forrásainak Ukrajna katonai támogatására történő felhasználása ellen nyújtottak be. A Fidesz szerint súlyos következményekkel járhat, hogy Magyar Péter miniszterelnök feladja a semlegesség politikáját – írta a Ria Novoszty orosz állami hírügynökség.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (b) és Orbán Viktor korábbi magyar miniszterelnök (j) / Fotó: AFP

Az orosz lap arról ír, hogy az Európai Unió Bíróságának dokumentumaiból kiderül, hogy Magyarország novemberben két, még az Orbán-kormány idején benyújtott keresetet vont vissza. Ezekben Magyarország azt kifogásolta, hogy a befagyasztott orosz vagyonból származó bevételeket Ukrajna katonai támogatására fordítják.

„Magyar Péter kormánya feladta a békepolitikát, és a semlegesség helyett a háború támogatását választotta. Ez a politika veszélyt jelent Magyarországra, nem beszélve arról, hogy gazdasági szempontból is káros. Az, hogy a kormány hozzájárul a magyarok európai uniós költségvetésbe befizetett pénzének az ukrajnai háborúra történő felhasználásához, csupán egyike a rendkívül súlyos problémáknak” – áll a Fidesz közleményében.

Az ellenzéki párt szerint további veszélyre világít rá az az eset is, amikor egy pilóta nélküli légi jármű zuhant le egy ipari létesítmény területén, a nyugat-ukrajnai Kárpátalján található Munkácson.

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A RapsiNews orosz hírportál szintén arról számolt be, hogy az Európai Unió Bírósága Magyarország kérelmére két olyan ügyben is elrendelte az eljárás megszüntetését, amelyet korábban Magyarország kezdeményezésére indítottak az ukrán fegyveres erők finanszírozásával kapcsolatban – derül ki a luxembourgi székhelyű uniós bíróság hivatalos honlapján közzétett dokumentumokból.

Ennek megfelelően az Európai Unió Bírósága elrendelte a T-452/25. és a T-605/25. számú ügyek törlését a nyilvántartásból. Magyarország ezekben az eljárásokban az Európai Békekeret bizottságának 2025. február 26-án, illetve 2025. június 30-án hozott határozatait támadta meg, és azok megsemmisítését kérte. A határozatok az Európai Békekeret keretében az ukrán fegyveres erők katonai támogatását célzó segítségnyújtási intézkedésekre elkülönített források elosztásáról rendelkeztek, összhangban az Európai Békekeretbe befizetett pénzügyi hozzájárulások összegének felosztásáról szóló, 2024. május 21-i (KKBP) 2024/1471 tanácsi határozatban meghatározott feltételekkel.