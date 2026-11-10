Vérciki, lebuktak Unger Annáék: az NVVH bődületes hazugságot állított Seszták Miklósról – egy szó sem volt igaz a 9 milliárd forintot rejtő széfekről

Akárhogy is alakul Seszták Miklós büntetőügye, az már tényként kezelhető, hogy az Unger Anna által vezetett Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) hazudott az ellenzéki politikusról.

Unger Anna és az NVVH bődületes hazugságot állított Seszták Miklósról / Fotó: AFP

Seszták miklós széfje: ezt állította az NVVH és a bíróság

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, november 2-án, hétfőn, a következő közlemény jelent meg az MTI felületén "Az NVVH közleménye a Seszták Miklós kisvárdai házában tartott októberi házkutatásról" címmel:

"Az elmúlt napokban a dr. Seszták Miklós letartóztatásáról szóló bírósági tájékoztatást követően találgatások jelentek meg a nyilvánosságban arról, hogy mit találhattak az NVVH nyomozói a letartóztatott országgyűlési képviselő kisvárdai házában az október közepén tartott házkutatás során. A közvélemény tájékoztatása, illetve a további találgatások elkerülése érdekében az NVVH ezúton közli, hogy a biztonsági ajtóval zárt, hangszigetelt szobában két nagy méretű Wertheim DWS1901 10 RE típusú, darabonként 1660 kg önsúlyú, tipikusan nem otthoni használatra készült páncélszekrényt találtunk. Ezt a típusú biztonsági páncélszekrényt jellemzően zálogházak, illetve egyéb pénzügyi szolgáltatók alkalmazzák. Kiadó: Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal".

Ebben tehát az NVVH azt állította, hogy két gigantikus széfet talált Seszták Miklós kisvárdai házában. Unger Annák ezt a közleményüket azt követően jelentették meg, hogy október 28-án kiderült: a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája január 30-áig meghosszabbította a hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt az NVVH előtt folyamatban lévő büntetőügyben Seszták Miklós letartóztatását. A letartóztatás meghosszabbítását az NVVH

a szökés,

elrejtőzés,

valamint a bizonyítási eljárás veszélyeztetésének különös indokaira

figyelemmel indítványozta, a bíróság pedig azt megalapozottnak találta. Kiemelte, hogy Seszták Miklósnak elegendő vagyon áll a rendelkezésére ahhoz, hogy az eljárás alól kivonja magát. Ezt arra hivatkozva állapította meg, hogy "a nyomozóhatóság a terhelt lakóhelyén tartott kutatás alkalmával üres páncélszekrényeket talált, amelyekben a rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított 9 milliárd forint készpénzt tartott, azok elrejtéséről pedig a kihallgatását megelőzően gondoskodhatott.