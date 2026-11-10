Vérciki, lebuktak Unger Annáék: az NVVH bődületes hazugságot állított Seszták Miklósról – egy szó sem volt igaz a 9 milliárd forintot rejtő széfekről
Akárhogy is alakul Seszták Miklós büntetőügye, az már tényként kezelhető, hogy az Unger Anna által vezetett Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) hazudott az ellenzéki politikusról.
Seszták miklós széfje: ezt állította az NVVH és a bíróság
Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, november 2-án, hétfőn, a következő közlemény jelent meg az MTI felületén "Az NVVH közleménye a Seszták Miklós kisvárdai házában tartott októberi házkutatásról" címmel:
"Az elmúlt napokban a dr. Seszták Miklós letartóztatásáról szóló bírósági tájékoztatást követően találgatások jelentek meg a nyilvánosságban arról, hogy mit találhattak az NVVH nyomozói a letartóztatott országgyűlési képviselő kisvárdai házában az október közepén tartott házkutatás során. A közvélemény tájékoztatása, illetve a további találgatások elkerülése érdekében az NVVH ezúton közli, hogy a biztonsági ajtóval zárt, hangszigetelt szobában két nagy méretű Wertheim DWS1901 10 RE típusú, darabonként 1660 kg önsúlyú, tipikusan nem otthoni használatra készült páncélszekrényt találtunk. Ezt a típusú biztonsági páncélszekrényt jellemzően zálogházak, illetve egyéb pénzügyi szolgáltatók alkalmazzák. Kiadó: Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal".
Ebben tehát az NVVH azt állította, hogy két gigantikus széfet talált Seszták Miklós kisvárdai házában. Unger Annák ezt a közleményüket azt követően jelentették meg, hogy október 28-án kiderült: a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája január 30-áig meghosszabbította a hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt az NVVH előtt folyamatban lévő büntetőügyben Seszták Miklós letartóztatását. A letartóztatás meghosszabbítását az NVVH
- a szökés,
- elrejtőzés,
- valamint a bizonyítási eljárás veszélyeztetésének különös indokaira
figyelemmel indítványozta, a bíróság pedig azt megalapozottnak találta. Kiemelte, hogy Seszták Miklósnak elegendő vagyon áll a rendelkezésére ahhoz, hogy az eljárás alól kivonja magát. Ezt arra hivatkozva állapította meg, hogy "a nyomozóhatóság a terhelt lakóhelyén tartott kutatás alkalmával üres páncélszekrényeket talált, amelyekben a rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított 9 milliárd forint készpénzt tartott, azok elrejtéséről pedig a kihallgatását megelőzően gondoskodhatott.
Unger Anna és az NVVH bődületes hazugságot állított Seszták Miklósról
Most már tudjuk, hogy ezekből az állításokból egy szó sem volt igaz. Seszták Miklós védőügyvédje, Papp Gábor egyrészt rögtön cáfolta, hogy a széfekben valaha is tároltak volna ekkora mennyiségű készpénzt, illetve maga az ellenzéki politikus is azt állította a nyomozási bírónak, hogy a széfben pénzt nem, csak iratokat tartott. De nyilván őket ebben a kérdsében nem kell hiteles forrásnak tekinteni.
A 9 milliárd forint létezését az egyik gyanúsított vallomására és a nyomkövető kutya jelzésére alapozták a nyomozók. Csakhogy a Telexen frissen megjelent beszámolóban, amely a bevont szakértő véleményére hivatkozik, az áll, hogy a kutya esetében is, mint minden élőlény munkájánál, benne van a hibázás lehetősége. Az NVVH nem hagyja annyiban, és a kriminálkinológus-szakvélemény kiegészítését rendelte el. Arra kíváncsiak, hogy a nyomkövető kutya csak pénzkeresésre lett-e kiképezve vagy okmánykeresésre is.
„A szakértői vélemény szerint a büntetőeljárás során a keresőkutya jelzése nem bizonyíték, hanem információ a nyomozó hatóság részére. Bizonyítékként az használható fel – tárgy, nyom, anyagmaradvány, videófelvétel –, amit az eljáró hatóság a kutya jelzésére alapozva megtalál. Ez ebben az esetben nem valósult meg” – mutatott rá Papp Gábor. Egyúttal példátlannak nevezte, hogy már a nyomozási bíró ülése előtt megvolt a vonatkozó szakértői vélemény, de azt mégsem adták át, pedig az akár az ügy elbírálását is más megvilágításba helyezte volna.
Merthogy a kriminálkinológus-szakértő már október 21-én elkészítette a véleményét. Vagyis a bíróság október 28-án úgy hosszabbította meg a volt nemzeti fejlesztési miniszter letartóztatását, hogy ez az információ már rendelkezésre állt. Mégis tényként közölte, hogy Seszták Miklós 9 milliárd forintot tartott a két széfben, holott pontosan tudta, hogy a szakértői vélemény ezt nem támasztja alá.
Pénzt tehát nem találtak a széfekben, ez eldőlt, ténykérdés. Most viszont az eredeti állítás másik részéről is kiderült, hogy nem volt igaz. Mint bemutattuk, az NVVH azt állította, hogy a két széfet Seszták Miklós kisvárdai otthonában találták meg. Olyan részleteket is közöltek, hogy ezek egy biztonsági ajtóval zárt, hangszigetelt szobában voltak.
A valóság azonban az, hogy a széfeket még csak nem is a KDNP-s politikus kisvárdai otthonában vagy irodájában, hanem egy Sesztákhoz köthető irodaházban találták meg a nyomozók az október közepén tartott házkutatás alatt.
Tehát se pénzt nem találtak, 9 milliárd forintot pláne nem, se a széfek nem voltak soha Seszták Miklós otthonában. Hogy mégis, miért állította ezt az Unger Anna vezette NVVH, nem ismert, ahogy az sem, hogy a bíróság, miért ragaszkodik a 9 milliárd forint teóriájához.
Próbáltuk felvenni a kapcsolatot az NVVH-val, de még egy nyilvános honlapot sem találtunk hozzájuk. Pedig fontos lenne tisztázni, mi történt, mert még a magyar miniszterelnök is terjesztette ezt az információt. Magyar Péter november 2-án azt írta ki a közösségi oldalára, hogy "Orbán Viktor letartóztatott minisztere, a KDNP képviselője, Seszták Miklós a nyomozó hatóságok szerint 9 milliárd forint készpénzt tartott az otthoni páncélszekrényében/termében…Vajon a bűntársai mennyit tartanak?"
A poszt eddig 53 ezernél is több lájkot, 5000 kommentet és 3700 megosztást kapott, miközben minden jel szerint valótlanságra épül.
Mivel vádolják Seszták Miklóst?
A Központi Nyomozó Főügyészség a Volánbusz Zrt.-t érintő személyszállítási szolgáltatás elvégzésével és autóbuszok beszerzésével kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügyben folyó nyomozás kiterjed Seszták Miklósra, aki 2014 és 2018 között nemzeti fejlesztési miniszter volt.
A nyomozás során azt állítják, hogy a volt miniszter és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. vezérigazgatója a Volánbusszal szerződéses kapcsolatban álló cégek képviselőjétől – közvetítőn keresztül – összesen több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vett át 2015 és 2018 között.
A főügyészség szerint a politikus cselekménye hétrendbeli vezető beosztású hivatalos személy által, hivatali helyzetével visszaélve, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása bűntettének és hatrendbeli, önálló intézkedésre jogosult személy által, bűnszövetségben és üzletszerűen, bűnsegédként elkövetett vesztegetés elfogadása bűntettének megállapítására "látszik alkalmasnak".
Az NVVH szeptember 28-án átvette az ügyet. Ezen a napon az Országgyűlés felfüggesztette Seszták Miklós mentelmi jogát. A Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája szeptember 30-án elrendelte Seszták Miklós letartóztatását.
Október 6-án a KDNP bejelentette, hogy az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának azonnali vizsgálatát követeli az ügyben, mivel parlamenti képviselőt nem lehet megfigyelni mentelmi joga miatt. Október 7-én a Központi Nyomozó Főügyészség elismerte, hogy Seszták Miklóssal szemben bírói és ügyészi engedélyhez nem kötött "leplezett eszközt, úgynevezett rejtett figyelést" alkalmazott, de arra állítása szerint megvolt a jogi alapja.