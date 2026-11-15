Máris itt a fordulat a 6,5 milliárd forint ügyében, Unger Anna megcáfolta Magyar Pétert: nem tudja az NVVH, kié a pénz – a miniszterelnök sorozatosan Seszták Miklóst vádolta
Mintegy negyedórás interjút adott vasárnap este az RTL-nek Unger Anna a pénteken kirobbant 6,5 milliárd forint ügyében. Ebben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnöke határozottan cáfolta a Tisza, Magyar Péter és a sajtó egy részének legfőbb tényállítását a történtekről.
Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, pénteken este nagy fogást jelentett be az NVVH. Először az MTI-n keresztül közölték 20:14-kor, hogy "többmilliárdnyi készpénzt találtak az NVVH nyomozói", majd rá 6 percre már a közösségi oldalukon is bejegyzést tettek közzé erről. Érdekesség, hogy míg az állami tulajdonú MTI-ben "Seszták Miklós országgyűlési képviselő ügyében indított büntetőeljárásként" hivatkoznak az ügyre, addig a saját maguk által kezelt közösségi médiás felületen nem használták az ellenzéki képviselő nevét.
Itt arról írtak, hogy (péntekhez képest – a szerk.) az elmúlt két napban országszerte több helyszínen,
- Budapesten,
- Pest,
- Békés
- és Nógrád megyékben
folytatott kutatás során nagy mennyiségű készpénzt találtak a nyomozók erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, illetve lakóingatlanban elrejtve, valamint eldugott helyen lévő széfben tárolva. A két napig tartó kutatómunka során megtalált készpénz teljes összege 5,071 milliárd forint, 2,658 millió euró és 1,257 millió amerikai dollár. Az együttesen mintegy 6,5 milliárd forintnyi készpénzt az NVVH munkatársai a Magyar Államkincstárba befizették.
Az MTI-s közlemény ettől annyival volt részletesebb, hogy két helyen is Seszták Miklós nevével kötötte össze a büntetőügyet, illetve hogy az NVVh köszönetet mondott a társszerveknek aa nekik nyújtot segítségért.
Magyar Pétert Seszták Miklóst vádolta meg a 6,5 milliárd forinttal
Az NVVH bejelentését követően a Tisza országgyűlési képviselői, kiemelten a miniszterelnök 15 percen belül elárasztották posztjaikkal a Facebookot. A péntek este is rendkívül éber kormánypárti politikusok a történteket egyértelműen Seszták Miklóshoz kötöttöték.
- "Gratulálhatunk az NVVH-nak, többmilliárdnyi készpénzt találtak meg Seszták Miklós rejtekhelyein!"
- "Megtalálhatták Seszták pénzét"
- "Seszták Miklósnak a földből kiásott milliárdjai".
Csak néhány példa azok közül, ahogy a tiszás országgyűlési képviselők rögtön "összesesztákozták" a 6,5 milliárd forintot. Élen járt ebben Magyar Péter, a kormányfő ugyanis sorozatosan vádolta és vádolja meg az ellenzéki politikust azzal, hogy az övé az előkerült pénz. "Íme a Vagyonvisszaszerzési Hivatal felvételei Orbán Viktor miniszterének, Seszták Miklósnak a földből kiásott milliárdjairól" – terjesztette még pénteken este a közösség oldalán. Rá egy napra, szombaton délután pedig azt állította, hogy Orbán Viktor volt "minisztere milliárdokat ásott el a NERdőbe".
Itt nem állt meg, és erre hivatkozva a teljes hétvégén azt súlykolta, hogy ezzel a Fidesz-KDNP megszűnt létezni.
Unger Anna megcáfolta Magyar Pétert
Így érkeztünk el a vasárnap este az RTL Házon kívül című műsorában leadott Unger Anna-interjúhoz. A riportertől rögtön azt a kérdést kapta meg, hogy ez a 6,5 milliárd forint Seszták Miklós pénze-e. Unger Anna pedig egyértelműen és világosan közölte, hogy
nem tudjuk, hogy ez kinek a pénze.
Úgy folytatta, hogy ezt a pénzt Seszták Miklóshoz kapcsolódó, mások mellett vele szemben indított büntetőeljárásban "foganatosított nyomozati cselekmények során" tárolták, de senkinek az óvodai jele nincsen rajta, hogy ez kinek a pénze. "Ebben találtuk, majd eldől, hogy ez kié" – zárta le a kérdést.
Vagyis az NVVH elnökének válasza egyértelműen cáfolja azokat a tényállításokat, hogy a 6,5 milliárd forint Seszták Miklósé lenne, sőt, arra is felhívta a figyelmet, hogy bár magát a büntetőügyet a Tisza előszeretettel köti össze Seszták Miklóssal, de valójában ebben mellette másokkal szemben is nyomoznak.
A Magyar Nemzet tudósításából pedig az is kiderült, hogy a hatóság egyelőre nem tudja összekapcsolni a most lefoglalt összeget azzal a kilencmilliárd forinttal, amelyet korábbi információk szerint Seszták Miklós tarthatott a hozzá köthető széfekben. Erről egyébként egy szakértői vélemény kimondta, hogy semmiféle bizonyíték nincs arra, hogy ezekben a széfekben valaha is pénzt tároltak volna, és az a hatósági állítás sem stimmelt, hogy ezek a széfek Seszták Miklós lakóingatlanában lettek volna.