Máris itt a fordulat a 6,5 milliárd forint ügyében, Unger Anna megcáfolta Magyar Pétert: nem tudja az NVVH, kié a pénz – a miniszterelnök sorozatosan Seszták Miklóst vádolta

Mintegy negyedórás interjút adott vasárnap este az RTL-nek Unger Anna a pénteken kirobbant 6,5 milliárd forint ügyében. Ebben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnöke határozottan cáfolta a Tisza, Magyar Péter és a sajtó egy részének legfőbb tényállítását a történtekről.

Máris itt a fordulat a 6,5 milliárd forint ügyében, Unger Anna megcáfolta Magyar Pétert / Fotó: AFP

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, pénteken este nagy fogást jelentett be az NVVH. Először az MTI-n keresztül közölték 20:14-kor, hogy "többmilliárdnyi készpénzt találtak az NVVH nyomozói", majd rá 6 percre már a közösségi oldalukon is bejegyzést tettek közzé erről. Érdekesség, hogy míg az állami tulajdonú MTI-ben "Seszták Miklós országgyűlési képviselő ügyében indított büntetőeljárásként" hivatkoznak az ügyre, addig a saját maguk által kezelt közösségi médiás felületen nem használták az ellenzéki képviselő nevét.

Itt arról írtak, hogy (péntekhez képest – a szerk.) az elmúlt két napban országszerte több helyszínen,

Budapesten,

Pest,

Békés

és Nógrád megyékben

folytatott kutatás során nagy mennyiségű készpénzt találtak a nyomozók erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, illetve lakóingatlanban elrejtve, valamint eldugott helyen lévő széfben tárolva. A két napig tartó kutatómunka során megtalált készpénz teljes összege 5,071 milliárd forint, 2,658 millió euró és 1,257 millió amerikai dollár. Az együttesen mintegy 6,5 milliárd forintnyi készpénzt az NVVH munkatársai a Magyar Államkincstárba befizették.

Az MTI-s közlemény ettől annyival volt részletesebb, hogy két helyen is Seszták Miklós nevével kötötte össze a büntetőügyet, illetve hogy az NVVh köszönetet mondott a társszerveknek aa nekik nyújtot segítségért.

Magyar Pétert Seszták Miklóst vádolta meg a 6,5 milliárd forinttal

Az NVVH bejelentését követően a Tisza országgyűlési képviselői, kiemelten a miniszterelnök 15 percen belül elárasztották posztjaikkal a Facebookot. A péntek este is rendkívül éber kormánypárti politikusok a történteket egyértelműen Seszták Miklóshoz kötöttöték.

Csak néhány példa azok közül, ahogy a tiszás országgyűlési képviselők rögtön "összesesztákozták" a 6,5 milliárd forintot. Élen járt ebben Magyar Péter, a kormányfő ugyanis sorozatosan vádolta és vádolja meg az ellenzéki politikust azzal, hogy az övé az előkerült pénz. "Íme a Vagyonvisszaszerzési Hivatal felvételei Orbán Viktor miniszterének, Seszták Miklósnak a földből kiásott milliárdjairól" – terjesztette még pénteken este a közösség oldalán. Rá egy napra, szombaton délután pedig azt állította, hogy Orbán Viktor volt "minisztere milliárdokat ásott el a NERdőbe".