A jelenlegi tervezet alapján 3,2 milliárd euróval kevesebb uniós forráshoz jutna Csehország a következő hétéves uniós költségvetési ciklusban. Andrej Babiš cseh miniszterelnök szerint az Európai Unió többéves költségvetésének átalakítása elsősorban a régebbi, nagyobb tagállamoknak kedvezne, ráadásul a brüsszeli bürokrácia fenntartására is több pénzt fordítanának.

Andrej Babiš jelenlegi formájában elfogadhatatlannak tartja a következő hétéves uniós költségvetés tervezetét. / Fotó: Wiktor Dabkowski / Bloomberg

A nagyobb tagállamoknak kedvezne az uniós költségvetés átalakítása

Jelenlegi formájában elfogadhatatlannak tartja az Európai Unió következő hétéves költségvetésének tervezetét Andrej Babiš – jelentette ki a cseh miniszterelnök pénteken, a rendkívüli uniós csúcstalálkozót követő brüsszeli sajtótájékoztatóján. A kormányfő számításai szerint Csehország a mostani költségvetési időszakhoz képest 3,2 milliárd euróval, azaz 78,2 milliárd cseh koronával kevesebb támogatáshoz jutna – számolt be a cseh közszolgálati televízió, a ČT24.

„Semmi sem történt” – válaszolta Babiš arra a kérdésre, hogy sikerült-e közelebb kerülniük a tagállamoknak a költségvetési megállapodáshoz. A miniszterelnök arra számít, hogy António Costa, az Európai Tanács elnöke új javaslattal áll elő a következő hetekben.

Babiš elsősorban a tagállamoknak közvetlenül juttatott források és a központi uniós programok finanszírozása közötti arány megváltoztatását kifogásolta. Ismertetése szerint a jelenlegi költségvetési ciklusban a források

62 százaléka jut a tagállamoknak,

38 százaléka pedig a központi programokra.

Az új tervezet alapján ez az arány 46,

illetve 54 százalékra módosulna.

Csehország ugyanakkor a központi programok keretében rendelkezésre álló forrásoknak mindössze 1,28 százalékát szerzi meg. A cseh kormányfő rámutatott, hogy ezekben a pályázati konstrukciókban elsősorban a nagyobb, régebbi tagállamok sikeresek, amelyek így nettó befizetőként is jelentős összegekhez jutnak.

A kutatást, az oktatást, a digitalizációt vagy a környezetvédelmet szolgáló központi programok esetében a kohéziós alapokkal ellentétben nincs előre meghatározott tagállami keret, a támogatásokért a különböző országok pályázói versenyeznek egymással.