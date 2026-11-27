Andrej Babiš kitálalt az EU-csúcsról: kiabálásba torkollott a vita a miniszterelnökök között az új uniós költségvetésről
A jelenlegi tervezet alapján 3,2 milliárd euróval kevesebb uniós forráshoz jutna Csehország a következő hétéves uniós költségvetési ciklusban. Andrej Babiš cseh miniszterelnök szerint az Európai Unió többéves költségvetésének átalakítása elsősorban a régebbi, nagyobb tagállamoknak kedvezne, ráadásul a brüsszeli bürokrácia fenntartására is több pénzt fordítanának.
A nagyobb tagállamoknak kedvezne az uniós költségvetés átalakítása
Jelenlegi formájában elfogadhatatlannak tartja az Európai Unió következő hétéves költségvetésének tervezetét Andrej Babiš – jelentette ki a cseh miniszterelnök pénteken, a rendkívüli uniós csúcstalálkozót követő brüsszeli sajtótájékoztatóján. A kormányfő számításai szerint Csehország a mostani költségvetési időszakhoz képest 3,2 milliárd euróval, azaz 78,2 milliárd cseh koronával kevesebb támogatáshoz jutna – számolt be a cseh közszolgálati televízió, a ČT24.
„Semmi sem történt” – válaszolta Babiš arra a kérdésre, hogy sikerült-e közelebb kerülniük a tagállamoknak a költségvetési megállapodáshoz. A miniszterelnök arra számít, hogy António Costa, az Európai Tanács elnöke új javaslattal áll elő a következő hetekben.
Babiš elsősorban a tagállamoknak közvetlenül juttatott források és a központi uniós programok finanszírozása közötti arány megváltoztatását kifogásolta. Ismertetése szerint a jelenlegi költségvetési ciklusban a források
- 62 százaléka jut a tagállamoknak,
- 38 százaléka pedig a központi programokra.
- Az új tervezet alapján ez az arány 46,
- illetve 54 százalékra módosulna.
Csehország ugyanakkor a központi programok keretében rendelkezésre álló forrásoknak mindössze 1,28 százalékát szerzi meg. A cseh kormányfő rámutatott, hogy ezekben a pályázati konstrukciókban elsősorban a nagyobb, régebbi tagállamok sikeresek, amelyek így nettó befizetőként is jelentős összegekhez jutnak.
A kutatást, az oktatást, a digitalizációt vagy a környezetvédelmet szolgáló központi programok esetében a kohéziós alapokkal ellentétben nincs előre meghatározott tagállami keret, a támogatásokért a különböző országok pályázói versenyeznek egymással.
A brüsszeli bürokrácián spórolna a cseh miniszterelnök
A kohézió barátainak nevezett, Csehországot is magában foglaló 17 ország hétmilliárd euróval növelné a kohéziós politikára fordítható keretet, mérsékelve az erre szánt források tervezett csökkentését.
Babiš szerint az ehhez szükséges összeget az uniós intézmények működési kiadásaiból is elő lehetne teremteni, a tervezet ugyanis azok jelentős emelésével számol. A kormányfő az európai intézmények alkalmazottainak létszámát és a bürokrácia fenntartásának költségeit is sokallta.
Mint arról korábban a Világgazdaság is beszámolt, az uniós csúcstalálkozón sem a kiadások jelentős csökkentését szorgalmazó hét tagállam, sem a kohéziós források megnyirbálását ellenző országok nem fogadták el António Costa kompromisszumos javaslatát. A „fukar tagállamok” egy idő után bojkottálták a kisebb csoportokban zajló egyeztetéseket, Emmanuel Macron francia elnök pedig az év végéig sürgette a megállapodás megszületését.
Babiš kétkedve fogadta az Európai Tanács elnökének azon törekvését is, hogy még az idén megszülessen a megállapodás. A cseh kormányfő szerint a kohéziós források csökkentését ellenző tagállamok hétmilliárd eurós igénye teljesíthető lett volna, így már a pénteki csúcstalálkozón is megszülethetett volna a kompromisszum.
Andrej Babiš elutasítja Ukrajna finanszírozásának összekapcsolását az uniós költségvetéssel
A cseh miniszterelnök ismét elutasította Friedrich Merz német kancellár azon követelését, hogy valamennyi tagállam vállaljon részt Ukrajna finanszírozásából 2027-ben és az azt követő években. Merz ehhez a feltételhez kötötte Németország hozzájárulását a következő hétéves költségvetés elfogadásához.
Én itt elsősorban Csehország és a cseh polgárok számára igyekszem pénzt szerezni
– szögezte le Babiš, aki szerint Ukrajna finanszírozásának kérdése nem tartozik az uniós költségvetési tárgyalásokhoz.
A cseh kormányfő közölte, hogy a rendkívüli csúcstalálkozón nem tárgyaltak Ukrajna támogatásáról, bár egyes tagállamok ismertették álláspontjukat. António Costa az éjszakai sajtótájékoztatóján ugyanakkor bejelentette, hogy az Ukrajnának szánt újabb, 45 milliárd eurós hitelt 24 tagállam támogatja. Az Európai Tanács elnöke nem nevezte meg az ellenzőket, de Csehország, Szlovákia és Magyarország régóta ellenzi a konstrukciót.
Babiš elismerte, hogy Ukrajna súlyos helyzetben van. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök BBC-nek adott interjújára hivatkozva felhívta a figyelmet az ország védekezési nehézségeire. A cseh miniszterelnök szerint Európának aktívabb szerepet kellene vállalnia a konfliktus rendezésében, erre azonban egyelőre nem lát érdemi törekvést.