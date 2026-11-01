Fordított alkímia – Ursula von der Leyennek ez is sikerült: gumivá változtatta az aranyat, már az Európai Bizottság semlegessége sem a régi
Az intézményi semlegességre utalva tért ki Ursula von der Leyen a válasz elől, amikor még szeptember elején, egy grönlandi sajtótájékoztatón az Alternatíva Németországért (AfD) szász-anhalti választási győzelméről kérdezték. Az Európai Bizottság elnöke az intézmény „aranyszabályára” hivatkozva közölte, hogy sem az országos, sem a regionális választásokat nem kommentálják.
Így vált gumiszabállyá a az aranyszabály Ursula von der Leyen kezei közt – búcsú az Európai Bizottság intézményi semlegességétől
Von der Leyen korábbi megszólalásai azonban rendre ellentmondanak az emlegetett elvnek. A testület elnöke az elmúlt években több alkalommal nyilvánosan méltatott választási eredményeket és politikai szereplőket, míg másokat élesen bírált, az olasz választókat pedig egyenesen megfenyegette a voksolás előtt, ha esetleg a rossz helyre húznák az x-et.
Von der Leyen szavainak ugyanakkor azért is van különös súlyuk, mert az általa vezetett Bizottság kezdeményezheti a tagállamoknak járó uniós támogatások visszatartását.
Emlékezhetünk, hogy Magyarország és Lengyelország esetében az elmúlt években több milliárd eurónyi forrás hozzáférhetősége függött attól, hogy a Brüsszel által kívánatosnak tartott irányvonaltól eltértek, vagy sem.
Mint cseppben a tenger, úgy jelent meg az említett jelenség Ursula von der Leyennek a magyar Országgyűlésben elmondott október 23-i beszédében. A Bizottság elnöke ugyanis az 1956-os forradalom 70. évfordulóján elmondott köszöntőjében a Tisza választási győzelmét a magyar demokrácia megújulásaként méltatta, míg a korábbi kormány teljesítményéről már korántsem beszélt ilyen elismerően, a megelőző éveket ugyanis a szabadságjogok visszaszorulásával, a közbizalom megrendülésével és a jólét romlásával jellemezte. A Bizottság elnöke ünnepi beszédében külön kiemelte
- a korrupcióellenes szabályok szigorítását,
- a közpénzek felhasználásának átláthatóbbá tételét
- és Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez.
Utóbbi azért érdekes, mert az Európai Ügyészséghez való csatlakozás önkéntes, azt az uniós jog a tagállamok számára nem teszi kötelezővé. Dánia és Írország például továbbra sem tagja a szervezetnek, így Magyarország korábbi távolmaradása önmagában nem jelentett jogsértést.
Hasonlóan kedvezően fogadta Ursula von der Leyen a lengyelországi politikai fordulatot 2023 őszén. Az elnök a Polgári Platform (PO) választási sikerét követően a rekordmagas részvételt a lengyelek demokrácia iránti elkötelezettségének bizonyítékaként méltatta. Donald Tuskkal pedig már az új lengyel kormány megalakulása előtt a visszatartott uniós támogatások felszabadításáról egyeztethetett a Bizottság elnökével.
Von der Leyen az olasz választókat már a szavazás előtt megfenyegette
A legnagyobb felháborodást azonban a Bizottság elnökének 2022-es olasz parlamenti választás előtt tett kijelentése váltotta ki. A nyilatkozatot akkor az olasz jobboldal a belpolitikába való egyértelmű beavatkozásként értékelte.
Ursula von der Leyent két nappal az olasz választások előtt, a Princeton Egyetemen arról kérdezték, hogyan viszonyulna Brüsszel egy olyan olasz kormányhoz, amelyben Giorgia Meloni jobboldali pártja meghatározó szerepet kapna.
Noha a Bizottság elnöke kijelentette, hogy minden együttműködésre kész demokratikus kormánnyal hajlandó dolgozni, ám sietett megjegyezni azt is, hogy amennyiben a fejlemények „problémás irányt vesznek”, az Európai Uniónak megvannak a megfelelő eszközei. Példaként Magyarországot és Lengyelországot említette.
Ismeretes, hogy Brüsszel ekkor már mindkét közép-európai országgal szemben jogállamisági eljárásokat folytatott, amelyek jelentős uniós támogatások visszatartásával jártak, illetve ilyen következményekkel fenyegettek.
Mindezt különös fénytörésbe helyezi, hogy az Európai Bizottságnak nincs általános felhatalmazása arra, hogy a tagállami kormányokat társadalom- vagy külpolitikai irányvonaluk miatt szankcionálja, az uniós pénzügyi intézkedésekhez ugyanis konkrét jogalap és az előírt feltételek teljesülése szükséges.
Von der Leyen politikailag motivált nyilatkozatait 2025 januárjában Christine Anderson az Európai Parlamentben is szóvá tette.
Az AfD EP-képviselője írásbeli kérdésében az olasz választások előtti fenyegetést, a horvát kormány 2024-es kampányban való méltatását és a francia jobboldallal szembeni kritikákat sorolta fel. Anderson kiemelte: ezek a kijelentések alkalmasak lehettek a tagállami választások befolyásolására.
Az EP-képviselő lényegében arra lett volna kíváncsi, hogy a Bizottság elnöke a jövőben tartózkodik-e a hasonló politikai megnyilvánulásoktól. Von der Leyen válaszában ugyancsak az intézményi semlegességre hivatkozott, a kifogásolt esetekre azonban nem adott külön, részletes magyarázatot.
Két nappal a Fidesz negyedik kétharmados győzelme után Brüsszel ledobta az atomot
A Fidesz 2022 április 3-án negyedszer is kétharmados parlamenti többséget szerzett a magyar országgyűlési választásokon. Alig két nappal később pedig Ursula von der Leyen az Európai Parlamentben bejelentette, hogy a Bizottság megteszi a jogállamisági feltételességi mechanizmus alkalmazásához vezető következő lépést Magyarországgal szemben.
Brüsszel akkor az eljárás megindításának okaként a közbeszerzési rendszer hiányosságaira, a korrupciós és összeférhetetlenségi kockázatokra, valamint az uniós pénzek felhasználásának elégtelen ellenőrzésére hivatkozott.
A Bizottság szerint ezek a körülmények veszélyeztették az uniós költségvetés pénzügyi érdekeit. Noha Brüsszel már a választás előtt is vizsgálta a magyar közbeszerzési és ellenőrzési rendszert, ám a bejelentés időzítése mindenképp figyelemre méltó, mondhatni üzenetértékű volt.
A lengyel kormányváltás után szinte azonnal megnyílt a pénzcsap, Magyarországgal már óvatosabb az Európai Bizottság
A Jog és Igazságosság kormányzása alatt az Európai Bizottság az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos kifogások miatt jelentős Lengyelországnak járó uniós támogatásokat tartott vissza. Donald Tusk 2023 decemberében hivatalba lépő kormánya megígérte az úgynevezett reformok végrehajtását, majd 2024 februárjában a Bizottság bejelentette, hogy megnyílhat az út akár 137 milliárd eurónyi uniós forráshoz.
Brüsszel a jogállamisági feltételek teljesítésével és az új lengyel kormány vállalásaival indokolta a döntést, noha Donald Tusk kabinetje ekkor alig két hónapja volt hivatalban, így a Kaczyński-érához képest érdemi változásokra aligha kerülhetett sor ilyen rövid idő alatt.
Magyarország esetében a 2026-os kormányváltás után a szavak szintjén szintén gyorsan megkezdődött a korábbi pénzügyi korlátozások feloldása, azonban a Bizottság jóval óvatosabb volt, mint Lengyelország esetében.
Éppen ezért – noha Magyar Péter és kormányának tagjai már számtalanszor bejelentették, hogy hazahozták az uniós forrásokat –, eleddig még egy cent sem érkezett meg Magyarországra.
Mint ismert: szeptember 23-án az Európai Bizottság a magyar kormány reformjaira hivatkozva javasolta a korábban felfüggesztett uniós támogatások felszabadítását, október 13-án az EU Tanácsa pedig – alig néhány órával a magyar gyermkvédelmi törvény felpuhítása után – jóváhagyta 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás zárolásának feloldását.
Ezek a pénzek elvileg decembertől válnak hozzáférhetővé, ugyanakkor Ursula von der Leyen már többször célzott arra, hogy a migrációs paktumból való kimaradás tovább odázhatja a kifeizetéseket.