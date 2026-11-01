Fordított alkímia – Ursula von der Leyennek ez is sikerült: gumivá változtatta az aranyat, már az Európai Bizottság semlegessége sem a régi

Az intézményi semlegességre utalva tért ki Ursula von der Leyen a válasz elől, amikor még szeptember elején, egy grönlandi sajtótájékoztatón az Alternatíva Németországért (AfD) szász-anhalti választási győzelméről kérdezték. Az Európai Bizottság elnöke az intézmény „aranyszabályára” hivatkozva közölte, hogy sem az országos, sem a regionális választásokat nem kommentálják.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke / Fotó: AFP

Így vált gumiszabállyá a az aranyszabály Ursula von der Leyen kezei közt – búcsú az Európai Bizottság intézményi semlegességétől

Von der Leyen korábbi megszólalásai azonban rendre ellentmondanak az emlegetett elvnek. A testület elnöke az elmúlt években több alkalommal nyilvánosan méltatott választási eredményeket és politikai szereplőket, míg másokat élesen bírált, az olasz választókat pedig egyenesen megfenyegette a voksolás előtt, ha esetleg a rossz helyre húznák az x-et.

Von der Leyen szavainak ugyanakkor azért is van különös súlyuk, mert az általa vezetett Bizottság kezdeményezheti a tagállamoknak járó uniós támogatások visszatartását.

Emlékezhetünk, hogy Magyarország és Lengyelország esetében az elmúlt években több milliárd eurónyi forrás hozzáférhetősége függött attól, hogy a Brüsszel által kívánatosnak tartott irányvonaltól eltértek, vagy sem.

Mint cseppben a tenger, úgy jelent meg az említett jelenség Ursula von der Leyennek a magyar Országgyűlésben elmondott október 23-i beszédében. A Bizottság elnöke ugyanis az 1956-os forradalom 70. évfordulóján elmondott köszöntőjében a Tisza választási győzelmét a magyar demokrácia megújulásaként méltatta, míg a korábbi kormány teljesítményéről már korántsem beszélt ilyen elismerően, a megelőző éveket ugyanis a szabadságjogok visszaszorulásával, a közbizalom megrendülésével és a jólét romlásával jellemezte. A Bizottság elnöke ünnepi beszédében külön kiemelte

a korrupcióellenes szabályok szigorítását,

a közpénzek felhasználásának átláthatóbbá tételét

és Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez.

Utóbbi azért érdekes, mert az Európai Ügyészséghez való csatlakozás önkéntes, azt az uniós jog a tagállamok számára nem teszi kötelezővé. Dánia és Írország például továbbra sem tagja a szervezetnek, így Magyarország korábbi távolmaradása önmagában nem jelentett jogsértést.