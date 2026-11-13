Visszaküldte a parlamentnek a politikusok vagyonosodását vizsgáló törvényt Baka András: ismét súlyos aggályokat fogalmazott meg a köztársasági elnök

Baka András a Sándor-palota Facebook-oldalán közzétett közlemény szerint az Alaptörvény 6. cikkének (5) bekezdésében biztosított jogkörével élve küldte vissza a politikusok vagyongyarapodásának vizsgálatát megalapozó törvényt az Országgyűlésnek. A jogszabályt a parlament a november 3-i ülésnapján fogadta el.

Baka András visszadobta megfontolásra a vagyongyarapodási törvényt

Fotó: Anadolu via AFP

Vagyongyarapodás: Baka András szerint nem lehet eleve rosszhiszeműnek tekinteni a politikusokat

A köztársasági elnök nem vitatja, hogy a törvényben meghatározott politikai tisztségviselők és állami felsővezetők kiemelt közéleti szerepe, illetve felelőssége indokolhatja a vagyongyarapodásuk fokozott hatósági ellenőrzését. Ez a hozzátartozóikra is kiterjedhet. Az államfő szerint az átláthatóság és a közvagyon védelme érdekében indokolt lehet az adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos kockázatok elemzése, valamint az esetlegesen feltárt súlyos visszaélések nyilvánosságra hozatala is.

A köztársasági elnök ugyanakkor több olyan garanciát hiányol a törvényből, amelyek megakadályoznák a hatósági ellenőrzések aránytalanná válását.

Kiemelte: a fokozott figyelem nem vezethet oda, hogy a politikusok akár a tisztségük megszűnése után hosszú évekkel is folyamatos kockázatelemzési eljárás alatt álljanak.

Baka András azt is problémásnak tartja, hogy a jogszabály bizonyos rendelkezései eleve rosszhiszeműséget feltételezhetnek a politikusokról. Szerinte a kiemelt ellenőrzés mellett is biztosítani kellene számukra, hogy a feltárt kisebb hibákat és hiányosságokat önellenőrzéssel vagy adategyeztetéssel kijavíthassák, ahogyan az más adózók számára is lehetséges.

Az államfő szerint a transzparencia sem jelentheti azt, hogy a politikusokat megbélyegzik, figyelmen kívül hagyva akár az utólagos jogkövető magatartásukat vagy a jogorvoslathoz való jogukat.

A vagyonosodási vizsgálatokban a NAV nem azt próbálja bizonyítani, hogy egy adott jövedelmet pontosan milyen formában és kitől szerzett meg az adózó. Ehelyett kronologikus vagyonmérleget készít, és azt vizsgálja, hogy a vagyongyarapodás vagy a kiadások fedezhetők-e a látható forrásokból.- a Világgazdaság oldalán megjelent szakértői elemzéshez kattintson ide.

Az adatvédelmi szabályok miatt is aggódik az államfő

A törvény egyik legfontosabb kifogásolt eleme az ingatlan-nyilvántartási adatok átadásának szabályozása. Baka András komoly adatvédelmi aggályokat fogalmazott meg amiatt, hogy a jogszabály alapján az adóhatóság negyedévente megkapná az ingatlan-nyilvántartás gyakorlatilag teljes adatbázisát.