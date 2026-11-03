Az évek óta visszavonult politikusokat is elérheti a NAV: megszavazták a vagyonosodási vizsgálatot
Az Országgyűlés kedden 145 igen szavazattal, 48 tartózkodás mellett elfogadta a vagyonosodási eljárásról szóló törvényjavaslatot.
A szabályozás alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) feladata lesz feltárni, hogy
- a vizsgált politikusok
- és az érintett hozzátartozók
vagyona mögött kimutatható-e az annak megfelelő adózott jövedelem.
Magyar Péter miniszterelnök korábban a Tisza Párt választási vállalásával indokolta az intézkedést: a program része volt a politikusok vagyonosodásának visszamenőleges vizsgálata.
A kormány korábbi tájékoztatása szerint az ellenőrzés az országgyűlési képviselőket, a miniszterelnököt, a minisztereket, az államtitkárokat, a kormánybiztosokat és a miniszterelnöki biztosokat is érinti.
Azokra is kiterjed, akiknek az elmúlt öt évben szűnt meg a megbízatásuk, valamint azokra, akik jelenleg vagy a jövőben töltik be ezeket a tisztségeket.
Az aktív tisztségviselőknél főszabály szerint a megbízatás második évének utolsó napját követő harminc napon belül kell megkezdeni az eljárást. Ha ennél korábban megszűnik a megbízatásuk, az ellenőrzés soron kívül, legkésőbb harminc napon belül elindul.
Az adóhatóság többek között az ingatlanokat, a bankszámlákat, a céges érdekeltségeket, a biztosításokat és a befektetéseket vizsgálhatja. Ezeket az adatokat a vagyonnyilatkozatokkal is összeveti, majd kockázatelemzést készít. A kormány tájékoztatása szerint a más személyre vagy cégre átruházott vagyon is az ellenőrzés része lehet.
Kármán András pénzügyminiszter korábbi ismertetése szerint a NAV szükség esetén pénzügyi intézményektől is
- bekérhet banktitoknak,
- fizetési titoknak
- vagy értékpapírtitoknak minősülő adatokat.
- Az ingatlanvagyon feltérképezését rendszeres ingatlan-nyilvántartási adatszolgáltatás segíti.
A kockázatelemzés eredményétől függ, hogy szükség lesz-e további hatósági lépésekre.
Ha adófizetési mulasztásra utaló eltérés merül fel, a NAV adóellenőrzést indíthat. Bűncselekmény gyanúja esetén a nyomozóhatóságokat is értesíthetik.
A Transparency International Magyarország és a K-Monitor Telexnek nyilatkozó szakértői előrelépésként értékelték a javaslatot, ugyanakkor kifogásolták az érintettek körét és a vizsgált időszak szabályozását.
Szerintük indokolt lenne további közpénzügyi szereplőkre is kiterjeszteni az eljárást, valamint pontosabban meghatározni, milyen időszak vagyongyarapodását ellenőrizheti az adóhatóság. A hozzátartozók esetében is szűknek tartották a javaslatban meghatározott személyi kört.
Magyar Péter a korábbi bejelentésében azt hangsúlyozta, hogy az ellenőrzés pártállástól függetlenül vonatkozik az érintettekre. Egyúttal bírálta a fideszes politikusok vagyonnyilatkozati gyakorlatát, amely szerinte sok esetben nem tükrözte a valós életvitelt.