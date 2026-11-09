Deviza
EUR/HUF362,84 -0,07% USD/HUF324,15 -0,49% GBP/HUF434,97 -0,04% CHF/HUF396,2 -0,32% PLN/HUF82,75 +0,18% RON/HUF67,91 -0,08% CZK/HUF14,9 -0,18% EUR/HUF362,84 -0,07% USD/HUF324,15 -0,49% GBP/HUF434,97 -0,04% CHF/HUF396,2 -0,32% PLN/HUF82,75 +0,18% RON/HUF67,91 -0,08% CZK/HUF14,9 -0,18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX144 452,61 +0,7% MTELEKOM2 898 -0,14% MOL4 812 -0,08% OTP41 940 +1,67% RICHTER12 890 +0,16% OPUS207 -0,72% ANY5 690 -1,05% AUTOWALLIS115 -0,43% WABERERS4 020 -1,99% BUMIX8 559,23 -0,42% CETOP4 812,05 -1,46% CETOP NTR3 122,01 +0,4% BUX144 452,61 +0,7% MTELEKOM2 898 -0,14% MOL4 812 -0,08% OTP41 940 +1,67% RICHTER12 890 +0,16% OPUS207 -0,72% ANY5 690 -1,05% AUTOWALLIS115 -0,43% WABERERS4 020 -1,99% BUMIX8 559,23 -0,42% CETOP4 812,05 -1,46% CETOP NTR3 122,01 +0,4%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Ez lehet a Tisza-kormány következő célpontja? Nyíltan beszélnek az előrehozott önkormányzati választásokról – „A helyi kiskirályok rendszere érintetlen maradt”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Magyar Péter korábbi nyilatkozata alapján jelentős átalakítás előtt állhat az önkormányzati rendszer, sőt egyesek már az előrehozott helyhatósági választások lehetőségét is felvetik. Tímár Áron, a De! Akcióközösség vezetője szerint teljesen legitim lenne a választás előrehozása, miközben Magyar Péter a közelmúltban a megyei önkormányzatok jelenlegi működésének felülvizsgálatát helyezte kilátásba.
VG
2026.11.09, 09:00
Szóljon hozzá!

Tímár Áron a Kompország című műsorban arról beszélt, hogy teljesen legitimnek tartaná az önkormányzati választások előrehozását – derül ki a Magyar Hang oldalán megjelent cikkből. A De! Akcióközösség vezetője szerint a 2024-es helyhatósági választások számos településen nem biztosították a valóban szabad politikai verseny feltételeit.

választás
A De! Akcióközösség vezetője szerint legitim lenne előrehozni az önkormányati választások előrehozását
Fotó: AFP

Ezzel magyarázza az aktivist, miért tartja indokoltnak előrehozni az önkormányzati választásokat

Tímár szerint azoknak, akik polgármester- vagy képviselőjelöltként szembe mertek szállni a helyi hatalommal, egzisztenciális és személyes következményekkel kellett számolniuk. Tímár ezért megkérdőjelezhetőnek tartja az ilyen körülmények között megválasztott önkormányzati testületek legitimitását. Magyarországon legutoljára 2024-ben voltak önkormányzati választások.

A politikai aktivista úgy látja, hogy az országos politikai fordulat ellenére a helyi hatalmi struktúrák jelentős része változatlan maradt. Szerinte sok településen továbbra is ugyanazok a szereplők, függőségi viszonyok és pénzügyi csatornák működnek, mint korábban.

Tímár úgy fogalmazott, nincs további három év arra, hogy ezeket a struktúrákat felszámolják. Szerinte most van az a rövid, általa „betonkötési időszaknak” nevezett periódus, amikor még meg lehet határozni az ország jövőbeni működésének irányát.

Magyar Péter a megyei önkormányzatok átalakítását is felvetette

A felvetéshez kapcsolódóan érdemes felidézni azt is, hogy mint akkor megírtuk, a területi önkormányzati rendszer átalakítására Magyar Péter miniszterelnök is utalt egy szeptemberi Facebook-bejegyzésében. A kormányfő a megyei önkormányzatok jelenlegi működését bírálta, és a rendszer felülvizsgálatának szükségességéről írt.

Magyar Péter szerint a megyei önkormányzatokat a Fidesz teljesen kiüresítette, és azok ma már csak a szétesett ellenzék tízmilliárdos kifizetőhelyeként szolgálnak. A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy

jelen formájában a rendszer teljesen feleslegessé és okafogyottá vált.

A parlament a közelmúltban a vármegyék és az ispánok elnevezésének módosításáról is döntött. Magyar Péter bejegyzése alapján azonban a kormány nemcsak az elnevezések megváltoztatását, hanem a megyei önkormányzatok működésének felülvizsgálatát is tervezi.

A két megszólalás alapján az önkormányzati rendszer átalakítása a Tisza-kormány politikai napirendjének egyik újabb eleme lehet. Fontos különbség ugyanakkor, hogy míg Tímár Áron aktivista az előrehozott választások lehetőségéről beszélt, Magyar Péter egyelőre a megyei önkormányzatok működését bírálta és annak felülvizsgálatát vetette fel, bár ez utóbbiról sincs még konkrét kormányzati bejelentés.

Kapcsolódó

Országszerte

Országszerte
1514 cikk

 

Szóljon hozzá!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu