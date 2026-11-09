Ez lehet a Tisza-kormány következő célpontja? Nyíltan beszélnek az előrehozott önkormányzati választásokról – „A helyi kiskirályok rendszere érintetlen maradt”

Tímár Áron a Kompország című műsorban arról beszélt, hogy teljesen legitimnek tartaná az önkormányzati választások előrehozását – derül ki a Magyar Hang oldalán megjelent cikkből. A De! Akcióközösség vezetője szerint a 2024-es helyhatósági választások számos településen nem biztosították a valóban szabad politikai verseny feltételeit.

A De! Akcióközösség vezetője szerint legitim lenne előrehozni az önkormányati választások előrehozását

Fotó: AFP

Ezzel magyarázza az aktivist, miért tartja indokoltnak előrehozni az önkormányzati választásokat

Tímár szerint azoknak, akik polgármester- vagy képviselőjelöltként szembe mertek szállni a helyi hatalommal, egzisztenciális és személyes következményekkel kellett számolniuk. Tímár ezért megkérdőjelezhetőnek tartja az ilyen körülmények között megválasztott önkormányzati testületek legitimitását. Magyarországon legutoljára 2024-ben voltak önkormányzati választások.

A politikai aktivista úgy látja, hogy az országos politikai fordulat ellenére a helyi hatalmi struktúrák jelentős része változatlan maradt. Szerinte sok településen továbbra is ugyanazok a szereplők, függőségi viszonyok és pénzügyi csatornák működnek, mint korábban.

Tímár úgy fogalmazott, nincs további három év arra, hogy ezeket a struktúrákat felszámolják. Szerinte most van az a rövid, általa „betonkötési időszaknak” nevezett periódus, amikor még meg lehet határozni az ország jövőbeni működésének irányát.

Magyar Péter a megyei önkormányzatok átalakítását is felvetette

A felvetéshez kapcsolódóan érdemes felidézni azt is, hogy mint akkor megírtuk, a területi önkormányzati rendszer átalakítására Magyar Péter miniszterelnök is utalt egy szeptemberi Facebook-bejegyzésében. A kormányfő a megyei önkormányzatok jelenlegi működését bírálta, és a rendszer felülvizsgálatának szükségességéről írt.

Magyar Péter szerint a megyei önkormányzatokat a Fidesz teljesen kiüresítette, és azok ma már csak a szétesett ellenzék tízmilliárdos kifizetőhelyeként szolgálnak. A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy

jelen formájában a rendszer teljesen feleslegessé és okafogyottá vált.

A parlament a közelmúltban a vármegyék és az ispánok elnevezésének módosításáról is döntött. Magyar Péter bejegyzése alapján azonban a kormány nemcsak az elnevezések megváltoztatását, hanem a megyei önkormányzatok működésének felülvizsgálatát is tervezi.