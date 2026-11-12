Egész éjszaka folyt a kommentháború Varga Judit és Magyar Péter között: a kormányfő csúnyán elszámította magát, kiderült az igazság a tartásdíj fizetéséről

600 ezer forint: Varga Judit és Magyar Péter a nyilvánosság előtt vitatkozik a tartásdíjról. A volt igazságügyi miniszter a Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottság előtt arról beszélt, tudja milyen, amikor „nem fizet az, akinek kellene a gyerekeiért fizetnie egyébként, mikor az anya neveli őket”, a miniszterelnök pedig a Facebookon válaszolt: közös felügyelet mellett nincs tartásdíj, ennek ellenére havi 600 ezret fizet volt feleségének. Varga Judit később reagált erre a kijelentésre, a kormányfőt idézve, aki viszontreagált és képernyőképeket is csatolt két utalási bizonylatról – írja az Index.

Varga Judit és Magyar Péter a nyilvánosság előtt vitatkozik a tartásdíjról/Fotó: AFP

Varga Judit Magyar Péterről is beszélt a meghallgatáson

Varga Judit volt igazságügyi minisztert és Répássy Róbert korábbi államtitkárt is meghallgatták a Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottság szerdai ülésén. Varga Judit a minisztérium működése mellett Magyar Péterről is beszélt, valamint jelezte, hogy beszámolna a kegyelmi ügyről, ezért várja a meghívást a másik vizsgálóbizottságtól.

A volt igazságügyi miniszter a meghallgatásán a Magyar Pétert érintő hangfelvétel keletkezéséről, a válásukról és volt férje jövedelméről is beszélt. A miniszterelnök Facebook-oldalán reagált volt felesége kijelentéseire, személyes és méltatlan állításoknak nevezte a vádakat, de hozzátette, hogy nem haragszik.

A kommentszekcióban még azt is leírta, hogy:

„Közös gyerekfelügyelet és heti váltott nevelés mellett nincs tartásdíj. Kérésünkre ez volt a bíróság ítélete is. Ennek ellenére 600 ezer forintot fizetek a volt feleségemnek havonta”.

Majd nem sokkal később Varga Judit is megjelent a kommentelők között, aki a kormányfőt idézve mindössze annyit írt:

Nem hinném…

Fotó: Facebook / Magyar Péter

Magyar Péter kiegészítésére azért volt szükség, mert Varga a meghallgatáson a gyerektartásról is beszélt. „Én is ismerem ezt, hogy nem fizet az, akinek kellene a gyerekeiért fizetnie egyébként, mikor az anya neveli őket” – mondta a volt igazságügyi miniszter.

Magyar Péter képernyőképekkel reagált

Varga kommentje után Magyar azonnal reagált. A kormányfő úgy fogalmazott, hogy „csak mert Judit ezt is tagadja…”, majd csatolt egy képernyőképet egy 600 ezer forintos átutalásról. A felvétel szerint 2026. június 25-én utalt Varga Juditnak, gyerekek közleménnyel. Majd hozzátette, „ha kell, a többit is be tudom másolni…”, így csatolt még egy képernyőképet, ezúttal egy 2026. május 18-i utalási bizonylatot. A címzett ekkor is Varga Judit volt, az összeg pedig szintén ugyanannyi.