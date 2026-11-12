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Egész éjszaka folyt a kommentháború Varga Judit és Magyar Péter között: a kormányfő csúnyán elszámította magát, kiderült az igazság a tartásdíj fizetéséről

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Nyilvánosan vitázik Varga Judit és Magyar Péter arról, fizet-e a Tisza Párt elnöke gyermektartást volt feleségének. Varga Judit a Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottság előtt arról beszélt, hogy ismeri azt a helyzetet, amikor az apa nem fizet a gyerekei után, Magyar Péter viszont azt állítja, hogy közös felügyelet mellett is havi 600 ezer forintot utal volt feleségének. Állítását két, 2026 májusából és júniusából származó átutalási bizonylattal is igyekezett alátámasztani, Varga Judit pedig arra kérte, hogy mutassa meg a júliusi, augusztusi, szeptemberi és októberi utalásokat is.
VG
2026.11.12, 07:24
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600 ezer forint: Varga Judit és Magyar Péter a nyilvánosság előtt vitatkozik a tartásdíjról. A volt igazságügyi miniszter a Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottság előtt arról beszélt, tudja milyen, amikor „nem fizet az, akinek kellene a gyerekeiért fizetnie egyébként, mikor az anya neveli őket”, a miniszterelnök pedig a Facebookon válaszolt: közös felügyelet mellett nincs tartásdíj, ennek ellenére havi 600 ezret fizet volt feleségének. Varga Judit később reagált erre a kijelentésre, a kormányfőt idézve, aki viszontreagált és képernyőképeket is csatolt két utalási bizonylatról – írja az Index.

Varga Judit
Varga Judit és Magyar Péter a nyilvánosság előtt vitatkozik a tartásdíjról/Fotó: AFP

Varga Judit Magyar Péterről is beszélt a meghallgatáson

Varga Judit volt igazságügyi minisztert és Répássy Róbert korábbi államtitkárt is meghallgatták a Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottság szerdai ülésén. Varga Judit a minisztérium működése mellett Magyar Péterről is beszélt, valamint jelezte, hogy beszámolna a kegyelmi ügyről, ezért várja a meghívást a másik vizsgálóbizottságtól.

A volt igazságügyi miniszter a meghallgatásán a Magyar Pétert érintő hangfelvétel keletkezéséről, a válásukról és volt férje jövedelméről is beszélt. A miniszterelnök Facebook-oldalán reagált volt felesége kijelentéseire, személyes és méltatlan állításoknak nevezte a vádakat, de hozzátette, hogy nem haragszik.

A kommentszekcióban még azt is leírta, hogy: 

„Közös gyerekfelügyelet és heti váltott nevelés mellett nincs tartásdíj. Kérésünkre ez volt a bíróság ítélete is. Ennek ellenére 600 ezer forintot fizetek a volt feleségemnek havonta”. 

Majd nem sokkal később Varga Judit is megjelent a kommentelők között, aki a kormányfőt idézve mindössze annyit írt: 

Nem hinném…

Fotó: Facebook / Magyar Péter

Magyar Péter kiegészítésére azért volt szükség, mert Varga a meghallgatáson a gyerektartásról is beszélt. „Én is ismerem ezt, hogy nem fizet az, akinek kellene a gyerekeiért fizetnie egyébként, mikor az anya neveli őket” – mondta a volt igazságügyi miniszter.

Magyar Péter képernyőképekkel reagált

Varga kommentje után Magyar azonnal reagált. A kormányfő úgy fogalmazott, hogy „csak mert Judit ezt is tagadja…”, majd csatolt egy képernyőképet egy 600 ezer forintos átutalásról. A felvétel szerint 2026. június 25-én utalt Varga Juditnak, gyerekek közleménnyel. Majd hozzátette, „ha kell, a többit is be tudom másolni…”, így csatolt még egy képernyőképet, ezúttal egy 2026. május 18-i utalási bizonylatot. A címzett ekkor is Varga Judit volt, az összeg pedig szintén ugyanannyi.

Varga Judit erre a kijelentésére válaszolt, úgy fogalmazott „akkor bemásolhatod a 2026. júliusit, az augusztusit, a szeptemberit és az októberit is”.

A volt házaspár vitájába Deák Dániel politikai szakértő is beszállt, pontosabban Varga Judit védelmére kért. Azt írta, „de ez egy júniusi utalás, most már november van”. Szerinte a volt igazságügyi miniszter „pont erre utalt”, hogy „több hónapja nem kap gyermektartást”, így úgy véli, „ez a fotó pont Varga Judit állítását erősíti”.

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