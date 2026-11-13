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Két vasútvonalon is kidőlt a fa, súlyos zavarok a nyugat-magyarországi kötöttpályás közlekedésben – órák óta tart a fennakadás

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PEches napjuk van a vonattal utazóknak: péntek reggel két különböző helyszínen is kidőlt fa akadályozta a közlekedést. A Győrt érintő vasútvonalak egyikén teljesen leállt a forgalom, a másikon egy személyvonat rekedt a pályán. A MÁV rendkívüli menetrendet vezetett be, a közlekedés teljes helyreállításról az érintett vonalakon egyelőre nem érkezett hír.
VG
2026.11.13, 17:46
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Két fa kidőlése is súlyos fennakadást okozott péntek reggel a dunántúli vasúti közlekedésben. A Győrt érintő vasútvonalak közül a Budapest–Hegyeshalom fővonalon felsővezeték-szakadás miatt leállt a forgalom, a Veszprém felől érkező személyvonat pedig egy kidőlt fa miatt vesztegelt. A MÁV a délutáni órákig tartó fennakadással számolt, a közlekedés teljes helyreállításáról azonban egyelőre nem érkezett hivatalos tájékoztatás.

vasútvonal
A Budapest–Győr–Hegyeshalom fővasútvonalon Bicske és Herceghalom között felsővezeték-szakadás miatt megszakadt a közlekedés. / Fotó: kemma.hu

A nyugati fővasútvonalon a nemzetközi vonatok is csak rövidebb szakaszon járnak

A MÁV tájékoztatása szerint egy Veszprémből Győrbe közlekedő személyvonat Porva-Csesznek előtt egy kidőlt fa miatt megállt. A vasúttársaság jelentős késést jelzett, a vonat továbbindulásának időpontjáról azonban nem közölt pontos információt.

A másik fennakadás jóval több járatot érint, ugyanis a Budapest–Győr–Hegyeshalom fővonalon Bicske és Herceghalom között felsővezeték-szakadás miatt megszakadt a közlekedés. A Vaol beszámolója szerint az utasoknak jelentős késésekre és pótlóbuszos átszállásra kell számítaniuk, várhatóan a délutáni órákig. A MÁV rendkívüli forgalmi rendet vezetett be, így 

  • a RailjetXpress vonatok Győr felől csak Szárligetig, 
  • Budapest felől pedig Herceghalomig közlekednek. 
  • Az EuroCityk Győr irányából Tatabányáig járnak, 
  • a főváros felől érkező szerelvények szintén Herceghalomig jutnak el.

A Savaria és Scarbantia InterCityk csak Sopron, illetve Szombathely és Tatabánya között közlekednek. Az S10-es személyvonatok Győr és Szárliget, valamint Herceghalom és a Déli pályaudvar között járnak, az S12-esek útvonala pedig Oroszlány és Tatabánya közé korlátozódik. A Győrből reggel a Déli pályaudvarra indult S10-es személyvonat Bicske alsónál rekedt, ezért nem tudta folytatni útját.

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