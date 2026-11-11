„Engem ekkor Magyar Pétertől kellett megvédeni” – Varga Judit a Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottság előtt

Havi 4,4 millió forintot keresett Magyar Péter abban az időszakban, amikor már birtokában volt a később nyilvánosságra hozott hangfelvétel – állította Varga Judit. A volt igazságügyi miniszter a végrehajtási visszaéléseket feltáró parlamenti bizottság előtt azt kérdezte, miért fogadott el volt férje állami pozíciókat, ha közben súlyos visszaélésekről tudott.

Varga Judit a Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottság előtt kiemelte: a nyilvánosságnak arra is választ kellene kapnia, hogy volt férje miért nem fordult korábban a hatóságokhoz, ha valóban perdöntő bizonyíték birtokában volt. / Fotó: Stephanie Lecocq/EPA/MTI

Varga Judit lerántotta a leplet Magyar Péter machinációiról a Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottság előtt

A volt igazságügyi miniszter a Völner–Schadl-ügyben nyilvánosságra hozott hangfelvétel keletkezésének körülményeire is kitért, és azt kérdezte, Magyar miért várt 14 hónapot a felvétel közzétételével, ha annak tartalmát valóban súlyosnak ítélte.

Varga Judit emlékeztetett arra, hogy a hangfelvétellel kapcsolatos büntetőeljárást a Fővárosi Nyomozó Ügyészség 2024. június 20-án megszüntette, a Budai Központi Kerületi Bíróság pedig november 11-én elutasította Magyar Péter felülbírálati indítványát.

Kiemelte, hogy utóbbi döntést már bíróság hozta meg, nem az ügyészség. Felidézte azt is, hogy a felülbírálati indítvány jogintézményét még minisztersége idején, az uniós források felszabadításához kapcsolódó vállalások részeként vezették be. „Milyen érdekes, hogy ezt rajtam próbálta ki a férjem” – jegyezte meg.

A volt tárcavezető szerint a bíróság 30 oldalas indokolásban utasította el Magyar Péter indítványát, megjegyezve, hogy az ügyben volt férje hamis tanúzással is megvádolta.

Varga Judit szerint Magyar Péter a válás miatt készítette a hangfelvételt

Varga Judit ezután időrendben ismertette a hangfelvétel keletkezésének és nyilvánosságra hozatalának körülményeit. Elmondta, hogy Magyar Péter saját korábbi nyilatkozata alapján 2023 januárjában készítette a felvételt, állítása szerint családja védelmében.

A volt miniszter ezzel szemben azt állította, hogy éppen abban a hónapban közölte férjével: több sikertelen újrakezdési kísérlet után végleg el akar válni.

„Engem ekkor Magyar Pétertől kellett megvédeni. Mert ahogy bejelentettem a válást, megkezdődött az igazi pokol” – fogalmazott.

Mint mondta: Magyar Péter 2023 januárja és márciusa között rendszeresen azzal fenyegette, hogy hangfelvételei vannak róla, feljelenti, börtönbe juttatja és tönkreteszi, ha elválik tőle.

Varga Judit elmondása szerint március végén a jelenlegi miniszterelnök egy kinyomtatott, a Központi Nyomozó Főügyészségnek címzett feljelentést is elé tett, amely a Völner–Schadl-ügyről szólt. Ezt újabb fenyegetésként értelmezte, néhány nappal később pedig elköltözött közös otthonukból.