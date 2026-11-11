„Engem ekkor Magyar Pétertől kellett megvédeni” – Varga Judit a Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottság előtt
Havi 4,4 millió forintot keresett Magyar Péter abban az időszakban, amikor már birtokában volt a később nyilvánosságra hozott hangfelvétel – állította Varga Judit. A volt igazságügyi miniszter a végrehajtási visszaéléseket feltáró parlamenti bizottság előtt azt kérdezte, miért fogadott el volt férje állami pozíciókat, ha közben súlyos visszaélésekről tudott.
Varga Judit lerántotta a leplet Magyar Péter machinációiról a Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottság előtt
A volt igazságügyi miniszter a Völner–Schadl-ügyben nyilvánosságra hozott hangfelvétel keletkezésének körülményeire is kitért, és azt kérdezte, Magyar miért várt 14 hónapot a felvétel közzétételével, ha annak tartalmát valóban súlyosnak ítélte.
Varga Judit emlékeztetett arra, hogy a hangfelvétellel kapcsolatos büntetőeljárást a Fővárosi Nyomozó Ügyészség 2024. június 20-án megszüntette, a Budai Központi Kerületi Bíróság pedig november 11-én elutasította Magyar Péter felülbírálati indítványát.
Kiemelte, hogy utóbbi döntést már bíróság hozta meg, nem az ügyészség. Felidézte azt is, hogy a felülbírálati indítvány jogintézményét még minisztersége idején, az uniós források felszabadításához kapcsolódó vállalások részeként vezették be. „Milyen érdekes, hogy ezt rajtam próbálta ki a férjem” – jegyezte meg.
A volt tárcavezető szerint a bíróság 30 oldalas indokolásban utasította el Magyar Péter indítványát, megjegyezve, hogy az ügyben volt férje hamis tanúzással is megvádolta.
Varga Judit szerint Magyar Péter a válás miatt készítette a hangfelvételt
Varga Judit ezután időrendben ismertette a hangfelvétel keletkezésének és nyilvánosságra hozatalának körülményeit. Elmondta, hogy Magyar Péter saját korábbi nyilatkozata alapján 2023 januárjában készítette a felvételt, állítása szerint családja védelmében.
A volt miniszter ezzel szemben azt állította, hogy éppen abban a hónapban közölte férjével: több sikertelen újrakezdési kísérlet után végleg el akar válni.
„Engem ekkor Magyar Pétertől kellett megvédeni. Mert ahogy bejelentettem a válást, megkezdődött az igazi pokol” – fogalmazott.
Mint mondta: Magyar Péter 2023 januárja és márciusa között rendszeresen azzal fenyegette, hogy hangfelvételei vannak róla, feljelenti, börtönbe juttatja és tönkreteszi, ha elválik tőle.
Varga Judit elmondása szerint március végén a jelenlegi miniszterelnök egy kinyomtatott, a Központi Nyomozó Főügyészségnek címzett feljelentést is elé tett, amely a Völner–Schadl-ügyről szólt. Ezt újabb fenyegetésként értelmezte, néhány nappal később pedig elköltözött közös otthonukból.
A volt miniszter azt is állította, hogy Magyar 2023 áprilisában közös ismerőseiknek beszélt a hangfelvételekről, amelyekkel szerinte tönkretehette volna őt.
„Miért várt Magyar Péter 14 hónapig és szedte a maffia hasznait?”
Varga Judit külön kitért Magyar Péter akkori állami tisztségeire és jövedelmére. Állítása szerint volt férje 2023 áprilisában havi 1,1 millió forintos juttatásért vállalt igazgatósági pozíciót a Volánnál, miközben más állami megbízatásokból is bevétele származott.
A volt miniszter számítása szerint Magyar Péter a hangfelvétel 2023. januári elkészítése és 2024. március 26-i nyilvánosságra hozatala között havonta összesen 4,4 millió forintot keresett. „Miért várt 14 hónapig és szedte a maffia hasznait?” – tette fel a kérdést.
Varga Judit rámutatott: Magyar Pétert senki nem kényszerítette arra, hogy elfogadja ezeket a pozíciókat. Úgy vélte, a nyilvánosságnak arra is választ kellene kapnia, hogy volt férje miért nem fordult korábban a hatóságokhoz, ha valóban perdöntő bizonyíték birtokában volt. A felszólalást ezen a ponton többször megszakították.
- Toroczkai László bizottsági elnök arra figyelmeztette Varga Juditot, hogy maradjon a végrehajtási visszaélések vizsgálatánál.
- Kiss Máté szintén kifogásolta a Magyar Péter korábbi jövedelméről szóló kitérőt,
- Nacsa Lőrinc viszont a volt miniszter mellett érvelt, hangsúlyozva, hogy a Völner–Schadl-ügy a bizottság munkatervében is szerepel.
„Ha valakinek valami perdöntő bizonyítéka van, azzal miért vár ennyit, utána pedig miért csinál úgy, mintha ez egy atombomba lenne?” – folytatta a volt igazságügyi miniszter.
Varga Judit a Tavaszi szél című, Magyar Péterről szóló dokumentumfilm kapcsán megjegyezte: az alkotás egyoldalúan mutatja be házasságukat, és Magyar Pétert áldozatként ábrázolja. Sérelmezte, hogy a film készítői nem keresték meg őt, így nem mondhatta el saját változatát.
Mesterien kegyetlen alkotás ez a film
– jelentette ki. Varga Judit szerint a film a családtagok és barátok korábbi szenvedéseit is figyelmen kívül hagyja, a vele kapcsolatos állításokat pedig egyszerűen politikai propagandának minősítette. Azt is kifogásolta, hogy a sajtó szerinte nem vizsgálta kellő alapossággal a hangfelvétel elkészítésének és felhasználásának körülményeit.
Varga Judit várja a meghívást a kegyelmi ügy vizsgálóbizottságától is
Felszólalása végén Varga Judit jelezte, hogy a közbeszólások miatt több előre megfogalmazott állítását nem tudta ismertetni, ezért teljes beszédét közzéteszi a Facebook-oldalán.
Egyúttal arra kérte Toroczkai Lászlót, hogy továbbítsa üzenetét a kegyelmi ügyet vizsgáló parlamenti bizottság elnökének. Hangsúlyozta, hogy kész megjelenni a testület előtt, és szeretné, ha mielőbb kitűznék meghallgatásának időpontját.
A volt miniszter végül külön kitért arra, hogy felszólalását saját maga írta és gépelte, annak elkészítéséhez nem használt mesterséges intelligenciát, és Rogán Antallal sem egyeztetett.
A volt tárcavezető ezt azért tartotta fontosnak tisztázni, mert arra számít, hogy Magyar Péter és támogatói a beszédet a kormányzati propagandához próbálják majd kötni.
De akármekkora zajt is csapnak, az igazság azért megmarad. Várjanak és reménykedjenek!
– húzta alá.
Varga Judit képviselői kérdésekre válaszolva elmondta, hogy a végrehajtási ügyeket a minisztérium három, általa kinevezett vezetőjére bízta. Állítása szerint nem volt tudomása a Völner–Schadl-ügyben feltárt visszaélésekről.
Az egész ügy titkos megfigyelések eredménye, hogyan rendelkezhettem volna a kollégámmal kapcsolatban arra vonatkozó információval, hogy mit csinál a magánéletében?
– fogalmazott, hozzátéve, hogy nem volt lehetősége észlelni a történteket.
Felidézte, hogy Magyar Péter rendszeresen azzal sértegette, hogy „debil szobanövény”, mert nem tudja, miről beszélnek a városban. A kiszivárgott nyomozati iratokról szólva kifogásolta, hogy a 444 hozzájutott a dokumentumokhoz, a minisztérium viszont nem. Állítása szerint a Völner–Schadl-ügy vádiratát máig nem látta, az ügy részleteit a sajtóból ismerte meg.
Völner Pál kinevezését azzal indokolta, hogy nem akart új embert bevonni a minisztérium vezetésébe, Völner pedig 2015 óta részt vett a végrehajtási reformokban, így megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkezett.