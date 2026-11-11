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„Engem ekkor Magyar Pétertől kellett megvédeni” – Varga Judit a Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottság előtt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Fenyegetésekről, zsarolásként megélt helyzetekről és házassága utolsó hónapjairól is beszélt Varga Judit, aki szerint Magyar Péter a válásuk idején használta fel ellene a titokban készített hangfelvételt. A volt igazságügyi miniszter a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság előtt azt is felvetette, miért várt volt férje több mint egy évet a felvétel nyilvánosságra hozatalával.
VG
2026.11.11, 14:16
Frissítve: 2026.11.11, 15:54
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Havi 4,4 millió forintot keresett Magyar Péter abban az időszakban, amikor már birtokában volt a később nyilvánosságra hozott hangfelvétel – állította Varga Judit. A volt igazságügyi miniszter a végrehajtási visszaéléseket feltáró parlamenti bizottság előtt azt kérdezte, miért fogadott el volt férje állami pozíciókat, ha közben súlyos visszaélésekről tudott.

Brüsszel, 2022. november 18.Varga Judit igazságügyi miniszter az Európai Unió Általános Ügyek Tanácsának brüsszeli ülésére érkezik 2022. november 18-án.vizsgálóbizottság, végrehajtási
Varga Judit a Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottság előtt kiemelte: a nyilvánosságnak arra is választ kellene kapnia, hogy volt férje miért nem fordult korábban a hatóságokhoz, ha valóban perdöntő bizonyíték birtokában volt. / Fotó: Stephanie Lecocq/EPA/MTI

Varga Judit lerántotta a leplet Magyar Péter machinációiról a Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottság előtt

A volt igazságügyi miniszter a Völner–Schadl-ügyben nyilvánosságra hozott hangfelvétel keletkezésének körülményeire is kitért, és azt kérdezte, Magyar miért várt 14 hónapot a felvétel közzétételével, ha annak tartalmát valóban súlyosnak ítélte.

Varga Judit emlékeztetett arra, hogy a hangfelvétellel kapcsolatos büntetőeljárást a Fővárosi Nyomozó Ügyészség 2024. június 20-án megszüntette, a Budai Központi Kerületi Bíróság pedig november 11-én elutasította Magyar Péter felülbírálati indítványát. 

Kiemelte, hogy utóbbi döntést már bíróság hozta meg, nem az ügyészség. Felidézte azt is, hogy a felülbírálati indítvány jogintézményét még minisztersége idején, az uniós források felszabadításához kapcsolódó vállalások részeként vezették be. „Milyen érdekes, hogy ezt rajtam próbálta ki a férjem” – jegyezte meg.

A volt tárcavezető szerint a bíróság 30 oldalas indokolásban utasította el Magyar Péter indítványát, megjegyezve, hogy az ügyben volt férje hamis tanúzással is megvádolta.

Varga Judit szerint Magyar Péter a válás miatt készítette a hangfelvételt

Varga Judit ezután időrendben ismertette a hangfelvétel keletkezésének és nyilvánosságra hozatalának körülményeit. Elmondta, hogy Magyar Péter saját korábbi nyilatkozata alapján 2023 januárjában készítette a felvételt, állítása szerint családja védelmében.

A volt miniszter ezzel szemben azt állította, hogy éppen abban a hónapban közölte férjével: több sikertelen újrakezdési kísérlet után végleg el akar válni.

„Engem ekkor Magyar Pétertől kellett megvédeni. Mert ahogy bejelentettem a válást, megkezdődött az igazi pokol” – fogalmazott.

Mint mondta: Magyar Péter 2023 januárja és márciusa között rendszeresen azzal fenyegette, hogy hangfelvételei vannak róla, feljelenti, börtönbe juttatja és tönkreteszi, ha elválik tőle. 

Varga Judit elmondása szerint március végén a jelenlegi miniszterelnök egy kinyomtatott, a Központi Nyomozó Főügyészségnek címzett feljelentést is elé tett, amely a Völner–Schadl-ügyről szólt. Ezt újabb fenyegetésként értelmezte, néhány nappal később pedig elköltözött közös otthonukból.

A volt miniszter azt is állította, hogy Magyar 2023 áprilisában közös ismerőseiknek beszélt a hangfelvételekről, amelyekkel szerinte tönkretehette volna őt.

„Miért várt Magyar Péter 14 hónapig és szedte a maffia hasznait?”

Varga Judit külön kitért Magyar Péter akkori állami tisztségeire és jövedelmére. Állítása szerint volt férje 2023 áprilisában havi 1,1 millió forintos juttatásért vállalt igazgatósági pozíciót a Volánnál, miközben más állami megbízatásokból is bevétele származott.

A volt miniszter számítása szerint Magyar Péter a hangfelvétel 2023. januári elkészítése és 2024. március 26-i nyilvánosságra hozatala között havonta összesen 4,4 millió forintot keresett. „Miért várt 14 hónapig és szedte a maffia hasznait?” – tette fel a kérdést.

Varga Judit rámutatott: Magyar Pétert senki nem kényszerítette arra, hogy elfogadja ezeket a pozíciókat. Úgy vélte, a nyilvánosságnak arra is választ kellene kapnia, hogy volt férje miért nem fordult korábban a hatóságokhoz, ha valóban perdöntő bizonyíték birtokában volt. A felszólalást ezen a ponton többször megszakították. 

  • Toroczkai László bizottsági elnök arra figyelmeztette Varga Juditot, hogy maradjon a végrehajtási visszaélések vizsgálatánál. 
  • Kiss Máté szintén kifogásolta a Magyar Péter korábbi jövedelméről szóló kitérőt, 
  • Nacsa Lőrinc viszont a volt miniszter mellett érvelt, hangsúlyozva, hogy a Völner–Schadl-ügy a bizottság munkatervében is szerepel.

„Ha valakinek valami perdöntő bizonyítéka van, azzal miért vár ennyit, utána pedig miért csinál úgy, mintha ez egy atombomba lenne?” – folytatta a volt igazságügyi miniszter.

Varga Judit a Tavaszi szél című, Magyar Péterről szóló dokumentumfilm kapcsán megjegyezte: az alkotás egyoldalúan mutatja be házasságukat, és Magyar Pétert áldozatként ábrázolja. Sérelmezte, hogy a film készítői nem keresték meg őt, így nem mondhatta el saját változatát.

Mesterien kegyetlen alkotás ez a film

– jelentette ki. Varga Judit szerint a film a családtagok és barátok korábbi szenvedéseit is figyelmen kívül hagyja, a vele kapcsolatos állításokat pedig egyszerűen politikai propagandának minősítette. Azt is kifogásolta, hogy a sajtó szerinte nem vizsgálta kellő alapossággal a hangfelvétel elkészítésének és felhasználásának körülményeit.

Varga Judit várja a meghívást a kegyelmi ügy vizsgálóbizottságától is

Felszólalása végén Varga Judit jelezte, hogy a közbeszólások miatt több előre megfogalmazott állítását nem tudta ismertetni, ezért teljes beszédét közzéteszi a Facebook-oldalán.

Egyúttal arra kérte Toroczkai Lászlót, hogy továbbítsa üzenetét a kegyelmi ügyet vizsgáló parlamenti bizottság elnökének. Hangsúlyozta, hogy kész megjelenni a testület előtt, és szeretné, ha mielőbb kitűznék meghallgatásának időpontját.

A volt miniszter végül külön kitért arra, hogy felszólalását saját maga írta és gépelte, annak elkészítéséhez nem használt mesterséges intelligenciát, és Rogán Antallal sem egyeztetett.

A volt tárcavezető ezt azért tartotta fontosnak tisztázni, mert arra számít, hogy Magyar Péter és támogatói a beszédet a kormányzati propagandához próbálják majd kötni.

De akármekkora zajt is csapnak, az igazság azért megmarad. Várjanak és reménykedjenek!

– húzta alá.

Varga Judit képviselői kérdésekre válaszolva elmondta, hogy a végrehajtási ügyeket a minisztérium három, általa kinevezett vezetőjére bízta. Állítása szerint nem volt tudomása a Völner–Schadl-ügyben feltárt visszaélésekről.

Az egész ügy titkos megfigyelések eredménye, hogyan rendelkezhettem volna a kollégámmal kapcsolatban arra vonatkozó információval, hogy mit csinál a magánéletében? 

– fogalmazott, hozzátéve, hogy nem volt lehetősége észlelni a történteket.

Felidézte, hogy Magyar Péter rendszeresen azzal sértegette, hogy „debil szobanövény”, mert nem tudja, miről beszélnek a városban. A kiszivárgott nyomozati iratokról szólva kifogásolta, hogy a 444 hozzájutott a dokumentumokhoz, a minisztérium viszont nem. Állítása szerint a Völner–Schadl-ügy vádiratát máig nem látta, az ügy részleteit a sajtóból ismerte meg.

Völner Pál kinevezését azzal indokolta, hogy nem akart új embert bevonni a minisztérium vezetésébe, Völner pedig 2015 óta részt vett a végrehajtási reformokban, így megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkezett.

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végrehajtás
Varga Judit
Répássy Róbert

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