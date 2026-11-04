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Nincs kibúvó: már 2027-ben vészhelyzeti felkészülési napot vezetne be Brüsszel – épp Magyarország nemzeti ünnepére esne

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Már jövőre megtarthatják az első európai felkészülési napot, ha az Európai Bizottság terve megvalósul. Brüsszel szerint a válságokra való felkészülés nem lehet kizárólag a hatóságok feladata: az uniós polgároknak is tudniuk kellene, hogyan gondoskodjanak magukról az első 72 órában, mit tegyenek vészhelyzetben, és hogyan segítsenek másokon. Magyar vonatkozásban azonban a dátum talán nem a legszerencsésebb.
VG
2026.11.04, 13:30
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Az Európai Unió egyre komolyabban készül a válsághelyzetekre: az Európai Bizottság új iránymutatásokat mutatott be arról, hogyan tehetik magukat az emberek és a közösségek felkészültebbé egy katasztrófa vagy más vészhelyzet esetére. A cél, hogy ne csak a hatóságok legyenek felkészültek, hanem az uniós polgárok is tudják, mit kell tenniük az első, sokszor legkritikusabb órákban – közölte tájékoztatásában az Európai Bizottság.

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Vészhelyzeti felkészülési napot vezetne be Brüsszel/Fotó: csikiphoto

Vészhelyzetben az első órák a legfontosabbak

A Bizottság különösen fontosnak tartja az első 72 órát. Az új ajánlások szerint az embereknek érdemes úgy felkészülniük, hogy egy válsághelyzet kezdetén legalább három napig képesek legyenek gondoskodni az alapvető szükségleteikről, amíg a központi segítség megszervezése folyamatban van. Ehhez például megfelelő vésztartalékok és egy alapvető felszerelést tartalmazó sürgősségi csomag összeállítását javasolják.

A felkészülést már gyermekkorban elkezdenék: a Bizottság szerint az óvodai és általános iskolai oktatásban is helyet kaphatnak olyan ismeretek és gyakorlatok, amelyek segítenek a gyerekeknek megérteni, hogyan reagáljanak egy vészhelyzetben. Külön figyelmet fordítanának a fogyatékossággal élőkre is, miközben az is cél, hogy válsághelyzetben a lakosság gyorsan, érthetően és megbízható forrásból kapjon információt.

Jöhet a saját felkészülési nap

A leglátványosabb újdonság azonban az lehet, hogy az EU saját felkészülési napot vezetne be. Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy ezt minden évben október 23-án tartsák meg, az első alkalom pedig már 2027-ben lehet.

A dátum nem véletlen: 2001. október 23-án hozták létre az uniós polgári védelmi mechanizmust, amely azóta az európai katasztrófaelhárítás és a tagállamok közötti segítségnyújtás egyik fontos eszközévé vált.

Az éves esemény célja, hogy a felkészültség ne pusztán kormányzati feladat legyen. A Bizottság azt szeretné, ha a lakosság, az önkormányzatok, a civil szervezetek és a hatóságok egyaránt nagyobb szerepet vállalnának abban, hogy egy válság esetén gyorsabban és hatékonyabban lehessen reagálni.

A kezdeményezés egy szélesebb uniós stratégia része. Az Európai Bizottság 2025-ben fogadta el a Preparedness Union Strategyt, amely a válságok megelőzését, a kockázatok felismerését és az uniós reagálási képesség megerősítését célozza. A most bejelentett intézkedések mellett a Bizottság azt is javasolja, hogy a tagállamok rendszeresen teszteljék saját polgári védelmi rendszereik működőképességét, hogy azok komolyabb zavarok vagy katasztrófák idején is működőképesek maradjanak.

Hadja Lahbib válságkezelésért felelős uniós biztos szerint amikor bekövetkezik egy katasztrófa, az első órák döntőek lehetnek. Ezért az embereknek tudniuk kell, hogyan védjék meg saját magukat és családjukat, illetve hogyan segítsenek másoknak.

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vészhelyzet
október 23. nemzeti ünnep
felkészülés

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