„Véget vetünk a dohánymutyinak! A sors furcsa fintoraként a közlekedési és beruházási portfólió mellett a dohánykoncesszió ügyét is megörököltem Lázár Jánostól a kormányváltás után. És bátran mondhatom, hogy az ismert véleménykülönbségeink mellett talán ebben a kérdésben tér el leginkább az álláspontunk. Lázár János egy olyan rendszert épített fel, amelyben a hozzá köthető szereplők 67 milliárd forint nyereségre tettek szert érdemi verseny nélkül. Mi ennek most véget vetünk” – írta kedden késő éjjel közzétett Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid.

Vitézy Dávid bejelentette, hogy véget vetnek a jelenlegi dohánykoncessziónak / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

A közlekedési és beruházási miniszter emlékeztetett, hogy 2015-ben húsz évre, nyilvános pályázat nélkül kapta meg az Országos Dohányboltellátó (ODBE) a jogot, hogy egyedüliként lássa el dohánytermékekkel az ország trafikjait. Kiemelte, hogy a cég 2015 és 2025 között közel 67 milliárd forint adózott nyereséget ért el. Csak tavaly 11,4 milliárd forint profitot termelt, amelyet a tulajdonosai osztalékként ki is vettek.

„Már a 2012-es trafiktörvény előkészítésekor kiderült, hogy a Brüsszelbe küldött tervezet egyik változatát egy „Sánta János” nevű felhasználó gépén hozták létre. Lázár maga is elismerte, hogy a hódmezővásárhelyi Sánta János érdekeltségébe tartozó Continental részt vett a jogszabály előkészítésében. Három évvel később a Sánta érdekeltségéhez tartozó Tabán Trafik és a BAT Pécsi Dohánygyár Kft. közös cége, az Országos Dohányboltellátó nyilvános pályázat nélkül, húsz évre kapta meg az ország összes trafikjának kizárólagos ellátási jogát. Az összefonódást a kormány nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítette, így versenyhivatali vizsgálat sem történt. A keletkezett nyereség többsége pedig rendszerint a Tabán Trafikhoz került” – részletezte Vitézy Dávid.

A tárcavezető szerint a konstrukció súlyos jogi aggályokat is felvet. Ugyanis a lényege, hogy a koncessziós jogosult valódi üzleti kockázatot vállaljon, ez azonban ebben az esetben a kormány álláspontja szerint nem teljesül, mivel az ODBE monopolhelyzetben, törvényben meghatározott árréssel és rendkívül kedvező fizetési feltételekkel működik.