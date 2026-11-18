Az éjszaka közepén jelentette be Vitézy Dávid: teljesen átalakítja a kormány a dohánykoncessziót, a trafikokról is tárgyalnak – „Véget vetünk a dohánymutyinak”
„Véget vetünk a dohánymutyinak! A sors furcsa fintoraként a közlekedési és beruházási portfólió mellett a dohánykoncesszió ügyét is megörököltem Lázár Jánostól a kormányváltás után. És bátran mondhatom, hogy az ismert véleménykülönbségeink mellett talán ebben a kérdésben tér el leginkább az álláspontunk. Lázár János egy olyan rendszert épített fel, amelyben a hozzá köthető szereplők 67 milliárd forint nyereségre tettek szert érdemi verseny nélkül. Mi ennek most véget vetünk” – írta kedden késő éjjel közzétett Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid.
A közlekedési és beruházási miniszter emlékeztetett, hogy 2015-ben húsz évre, nyilvános pályázat nélkül kapta meg az Országos Dohányboltellátó (ODBE) a jogot, hogy egyedüliként lássa el dohánytermékekkel az ország trafikjait. Kiemelte, hogy a cég 2015 és 2025 között közel 67 milliárd forint adózott nyereséget ért el. Csak tavaly 11,4 milliárd forint profitot termelt, amelyet a tulajdonosai osztalékként ki is vettek.
„Már a 2012-es trafiktörvény előkészítésekor kiderült, hogy a Brüsszelbe küldött tervezet egyik változatát egy „Sánta János” nevű felhasználó gépén hozták létre. Lázár maga is elismerte, hogy a hódmezővásárhelyi Sánta János érdekeltségébe tartozó Continental részt vett a jogszabály előkészítésében. Három évvel később a Sánta érdekeltségéhez tartozó Tabán Trafik és a BAT Pécsi Dohánygyár Kft. közös cége, az Országos Dohányboltellátó nyilvános pályázat nélkül, húsz évre kapta meg az ország összes trafikjának kizárólagos ellátási jogát. Az összefonódást a kormány nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítette, így versenyhivatali vizsgálat sem történt. A keletkezett nyereség többsége pedig rendszerint a Tabán Trafikhoz került” – részletezte Vitézy Dávid.
A tárcavezető szerint a konstrukció súlyos jogi aggályokat is felvet. Ugyanis a lényege, hogy a koncessziós jogosult valódi üzleti kockázatot vállaljon, ez azonban ebben az esetben a kormány álláspontja szerint nem teljesül, mivel az ODBE monopolhelyzetben, törvényben meghatározott árréssel és rendkívül kedvező fizetési feltételekkel működik.
„A kizárólagos jogot érdemi verseny és átlátható pályázat nélkül adták oda, ami álláspontunk szerint az uniós jogba ütközik. A kormány most olyan javaslatot nyújt be az Országgyűlésnek, amely véget vet ennek az abszurd helyzetnek: a tervezet értelmében 2027. június 1-jével megszűnne az ODBE kizárólagos joga és koncessziós szerződése” – írta Vitézy.
Ez lehet a trafikok sorsa Vitézy Dávid szerint
A miniszter szerint fontos kiemelni, hogy nem a trafikokat érinti ez most közvetlenül, az ellátásukat a jövőben több, a jogszabályi feltételeknek megfelelő szereplő is végezhetné, akár közvetlenül a gyártók is. Megjegyezte, hogy minden ellátónak kötelessége lesz valamennyi trafikot diszkriminációmentesen kiszolgálni. Azt ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a trafikok védelme, az ellátásbiztonság és a fiatalkorúak védelme továbbra is alapkövetelmény marad. A trafikrendszer felülvizsgálatát ezzel párhuzamosan a gazdasági tárca végzi, ez a törvényjavaslat a nagykereskedelemmel foglalkozik.
„A törvényjavaslat ezenkívül újraszabályozza a dohányellátók és a trafikok árrését is. Az eddigi szabályok szerint ugyanis, ha emelkedett a dohánytermékekre kivetett adó, azzal együtt nőtt a kereskedők árrése is. A törvény elfogadása esetén a következő hónaptól az árrés a nettó árhoz igazodik, így a mostani és a jövőbeli adóemelések nem növelik automatikusan a kereskedők hasznát. A célunk a verseny nélkül létrehozott, kirívóan jövedelmező magánmonopólium felszámolása és az átlátható szabályozás helyreállítása, anélkül, hogy a dohányzást bármilyen módon ösztönöznénk” – zárta gondolatait Vitézy Dávid.
Kiderült, mi lesz a dohány-és kaszinókoncessziók sorsa: teljes felülvizsgálat jön, Magyar Péter nem kertelt – „a felmondására kell első körben gondolni!"
A kormány már az egyik első ülésén elrendelte dohány- és kaszinókoncessziók felülvizsgálatát. Ez a kis- és nagykereskedelmi szereplőket is érinti − jelentette ki a szeptember elején tartott kormányzati tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök.
Magyar Péter szerint nagy- és kiskereskedelmi szerepelők is megkérdőjelezhető módon szerezték meg a koncessziós jogokat, így „a költségvetés bevételeinek emelése, a közpénzek védelme és a társadalmi igazságosság okán” a teljes rendszer átalakításra szorul.
Korábban többször is hangsúlyozták, hogy a kormány nem kívánja népszerűbbé tenni a dohányzást. A felülvizsgálat célja nem a dohánypiac bővítése, hanem annak megakadályozása, hogy a rendszerből olyan szereplők húzzanak kiemelkedő hasznot, akik nem átlátható versenyben szerezték meg a koncessziós jogokat.