Fontos változás készül, amely rengeteg autóst érinthet: Vitézy Dávid bejelentette, hogyan alakítanák át a parkolásellenőrzést
Eltűnhetnek a szélvédőkön hagyott parkolási mikuláscsomagok, és létrejöhet az állam, valamint Budapest közös közlekedésszervezője. Vitézy Dávid a Facebookon ismertette a társadalmi egyeztetésre bocsátott közlekedési törvénymódosítások két fontos elemét.
Kevesebb adminisztrációt, hatékonyabb parkolásellenőrzést és összehangoltabb közösségi közlekedést céloznak a tervezett változtatások – derül ki Vitézy Dávid bejegyzéséből. Az egyik javaslat
- a parkolási pótdíjazásról szóló értesítések rendszerét korszerűsítené,
- a másik a regionális BKK működésének törvényi feltételeit teremtené meg.
A pótdíj maradna, a piros zacskó eltűnhet
A parkolásellenőrzés átalakításával lehetővé válna, hogy a szélvédőre helyezett papírtasak helyett elektronikusan vagy postai úton értesítsék az autó üzembentartóját a pótdíjazásról. Vitézy szerint a rendszámfelismerésen alapuló ellenőrzés ma már a parkolásban is alkalmazható, hasonlóan az autópályák díjfizetési rendszeréhez.
A javaslat megteremtené a korszerűbb értesítés jogi alapját, így az önkormányzatoknak nem kellene minden esetben gyalogos ellenőrökkel vizsgálniuk a parkolási jogosultságot. A jövőben kamerás autóval is végezhetnék az ellenőrzést, a részletszabályokat pedig külön rendelet határozná meg.
A parkolási pótdíjak nem szűnnének meg: a változtatás az ellenőrzést és az ügyintézést egyszerűsítené. Vitézy szerint a hatékonyabb működés révén a parkolási bevételekből több pénz juthatna az utak felújítására.
A másik tervezett változás a regionális BKK létrehozása. Vitézy tájékoztatása szerint a fővárossal kötött megállapodás alapján 2027. január 1-jétől a BKK az állam és Budapest közös közlekedésszervezőjeként működhetne tovább. A jogszabálytervezet ennek részletes törvényi feltételeit rögzítené.
A cél, hogy
- a budapesti járatok,
- a HÉV-ek,
- az elővárosi vonatok
- és buszok
összehangoltabban szolgálják az utasokat. Ez a menetrendek és a csatlakozások jobb szervezését, valamint egységesebb utastájékoztatást jelentene.
A módosítások egyelőre tervezetek: társadalmi egyeztetésük megkezdődött, a parkolásellenőrzés részletes szabályait pedig a későbbi rendelet tisztázná.
Száz forint parkolási díjból alig három forint marad az egyik nagy budai kerületben, a többit elviszi az üzemeltetés – indokolta korábban a közlekedési és beruházási miniszter, hogy miért telepítik a fővároshoz a kerületektől a parkolásüzemeltetést. Vitézy Dávid szerint jelentős megtakarítást lehet elérni az egységes fővárosi rendszertől, konkrét számot azonban nem mondott arra, mennyi pénz jutna végül Budapest úthálózatának fejlesztésére.
Ahogyan arról a Világgazdaság korábban beszámolt, a főváros és a kormány közötti megállapodás létrejötte után közvetlenül Vitézy Dávid a parkolási rendszerrel kapcsolatban arról beszélt, hogy az esetleges egységesítéssel bizonyos önkormányzatok akár jól is járhatnak.