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Fontos változás készül, amely rengeteg autóst érinthet: Vitézy Dávid bejelentette, hogyan alakítanák át a parkolásellenőrzést

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Új szabályokkal alakítanák át a parkolásellenőrzést, és Budapest közösségi közlekedésében is fontos változás készül. Vitézy Dávid ismertette a terveket, amelyek egyszerűbb ügyintézést és összehangoltabb közlekedést ígérnek.
VG
2026.11.14, 19:23
Frissítve: 2026.11.14, 19:44
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Eltűnhetnek a szélvédőkön hagyott parkolási mikuláscsomagok, és létrejöhet az állam, valamint Budapest közös közlekedésszervezője. Vitézy Dávid a Facebookon ismertette a társadalmi egyeztetésre bocsátott közlekedési törvénymódosítások két fontos elemét. 

mobilparkolás, illusztráció Vitézy Dávid
Fontos változás készül, amely rengeteg autóst érinthet: Vitézy Dávid bejelentette, hogyan alakítanák át a parkolásellenőrzést / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Kevesebb adminisztrációt, hatékonyabb parkolásellenőrzést és összehangoltabb közösségi közlekedést céloznak a tervezett változtatások – derül ki Vitézy Dávid bejegyzéséből. Az egyik javaslat 

  • a parkolási pótdíjazásról szóló értesítések rendszerét korszerűsítené, 
  • a másik a regionális BKK működésének törvényi feltételeit teremtené meg.

A pótdíj maradna, a piros zacskó eltűnhet

A parkolásellenőrzés átalakításával lehetővé válna, hogy a szélvédőre helyezett papírtasak helyett elektronikusan vagy postai úton értesítsék az autó üzembentartóját a pótdíjazásról. Vitézy szerint a rendszámfelismerésen alapuló ellenőrzés ma már a parkolásban is alkalmazható, hasonlóan az autópályák díjfizetési rendszeréhez.

A javaslat megteremtené a korszerűbb értesítés jogi alapját, így az önkormányzatoknak nem kellene minden esetben gyalogos ellenőrökkel vizsgálniuk a parkolási jogosultságot. A jövőben kamerás autóval is végezhetnék az ellenőrzést, a részletszabályokat pedig külön rendelet határozná meg.

A parkolási pótdíjak nem szűnnének meg: a változtatás az ellenőrzést és az ügyintézést egyszerűsítené. Vitézy szerint a hatékonyabb működés révén a parkolási bevételekből több pénz juthatna az utak felújítására.

A másik tervezett változás a regionális BKK létrehozása. Vitézy tájékoztatása szerint a fővárossal kötött megállapodás alapján 2027. január 1-jétől a BKK az állam és Budapest közös közlekedésszervezőjeként működhetne tovább. A jogszabálytervezet ennek részletes törvényi feltételeit rögzítené.

A cél, hogy 

  • a budapesti járatok, 
  • a HÉV-ek, 
  • az elővárosi vonatok 
  • és buszok 

összehangoltabban szolgálják az utasokat. Ez a menetrendek és a csatlakozások jobb szervezését, valamint egységesebb utastájékoztatást jelentene.

A módosítások egyelőre tervezetek: társadalmi egyeztetésük megkezdődött, a parkolásellenőrzés részletes szabályait pedig a későbbi rendelet tisztázná.

Száz forint parkolási díjból alig három forint marad az egyik nagy budai kerületben, a többit elviszi az üzemeltetés – indokolta korábban a közlekedési és beruházási miniszter, hogy miért telepítik a fővároshoz a kerületektől a parkolásüzemeltetést. Vitézy Dávid szerint jelentős megtakarítást lehet elérni az egységes fővárosi rendszertől, konkrét számot azonban nem mondott arra, mennyi pénz jutna végül Budapest úthálózatának fejlesztésére.
Ahogyan arról a Világgazdaság korábban beszámolt, a főváros és a kormány közötti megállapodás létrejötte után közvetlenül Vitézy Dávid a parkolási rendszerrel kapcsolatban arról beszélt, hogy az esetleges egységesítéssel bizonyos önkormányzatok akár jól is járhatnak.

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