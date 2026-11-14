Eltűnhetnek a szélvédőkön hagyott parkolási mikuláscsomagok, és létrejöhet az állam, valamint Budapest közös közlekedésszervezője. Vitézy Dávid a Facebookon ismertette a társadalmi egyeztetésre bocsátott közlekedési törvénymódosítások két fontos elemét.

Fontos változás készül, amely rengeteg autóst érinthet: Vitézy Dávid bejelentette, hogyan alakítanák át a parkolásellenőrzést / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Kevesebb adminisztrációt, hatékonyabb parkolásellenőrzést és összehangoltabb közösségi közlekedést céloznak a tervezett változtatások – derül ki Vitézy Dávid bejegyzéséből. Az egyik javaslat

a parkolási pótdíjazásról szóló értesítések rendszerét korszerűsítené,

a másik a regionális BKK működésének törvényi feltételeit teremtené meg.

A pótdíj maradna, a piros zacskó eltűnhet

A parkolásellenőrzés átalakításával lehetővé válna, hogy a szélvédőre helyezett papírtasak helyett elektronikusan vagy postai úton értesítsék az autó üzembentartóját a pótdíjazásról. Vitézy szerint a rendszámfelismerésen alapuló ellenőrzés ma már a parkolásban is alkalmazható, hasonlóan az autópályák díjfizetési rendszeréhez.

A javaslat megteremtené a korszerűbb értesítés jogi alapját, így az önkormányzatoknak nem kellene minden esetben gyalogos ellenőrökkel vizsgálniuk a parkolási jogosultságot. A jövőben kamerás autóval is végezhetnék az ellenőrzést, a részletszabályokat pedig külön rendelet határozná meg.

A parkolási pótdíjak nem szűnnének meg: a változtatás az ellenőrzést és az ügyintézést egyszerűsítené. Vitézy szerint a hatékonyabb működés révén a parkolási bevételekből több pénz juthatna az utak felújítására.

A másik tervezett változás a regionális BKK létrehozása. Vitézy tájékoztatása szerint a fővárossal kötött megállapodás alapján 2027. január 1-jétől a BKK az állam és Budapest közös közlekedésszervezőjeként működhetne tovább. A jogszabálytervezet ennek részletes törvényi feltételeit rögzítené.

A cél, hogy

a budapesti járatok,

a HÉV-ek,

az elővárosi vonatok

és buszok

összehangoltabban szolgálják az utasokat. Ez a menetrendek és a csatlakozások jobb szervezését, valamint egységesebb utastájékoztatást jelentene.

A módosítások egyelőre tervezetek: társadalmi egyeztetésük megkezdődött, a parkolásellenőrzés részletes szabályait pedig a későbbi rendelet tisztázná.