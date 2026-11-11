Vitézy Dávid szerda este bejelentette a ferihegyi gyorsforgalmi út teljes átépítését: még a látványtervet is megmutatta, így fog kinézni – 300 ingatlant sajátít ki az állam

Újra napirendre került a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető gyorsforgalmi út teljes átépítése, amelyet több mint egy évtizede ígérnek a mindenkori kormányok. Vitézy Dávid bejelentése szerint a beruházás előkészítése folytatódik, a kisajátítások pedig több mint 300 ingatlantulajdonost érinthetnek.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint a kivitelezési tendert 2027 második felében írhatják ki, az építkezés pedig 2029-ben kezdődhet / Fotó: AFP

Újraindítja a kormány a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető gyorsforgalmi út régóta ígért átépítésének előkészítését. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon közzétett videójában közölte: a meglévő tervek engedélyeztetése következik, a kivitelezési tendert pedig várhatóan 2027 második felében írhatják ki.

Az előkészítő munkák legkorábban 2028-ban, a nagyobb építkezés 2029-ben kezdődhet meg.

A fejlesztés egyik legfontosabb célja a jelenlegi, kétszer egysávos út kapacitásának növelése és a közlekedés biztonságosabbá tétele. A mostani kialakítás komoly kockázatot jelent: egyetlen baleset vagy műszaki zavar miatt teljesen leállhat a forgalom. Ilyenkor a repülőtérre tartó autósok és taxisok mellett a 100E repülőtéri buszjárat utasai, valamint a környékről Budapestre ingázók is könnyen az útzár mögött rekedhetnek.

A tervek szerint az út négysávosra épül át, vagyis mindkét irányban két sávon haladhat majd a forgalom. A fejlesztés a meglévő műtárgyakat is érinti: átépítik többek között a Felsőcsatári útnál és a Csévézi utcánál található felüljárókat. Az Üllői út végénél külön szintű vasúti átjárót alakítanak ki, így a közúti és a vasúti forgalom nem azonos szinten keresztezi majd egymást.

Vitézy Dávid: több száz ingatlant kell kisajátítani

A beruházásnak komoly ingatlanpiaci és lakossági következményei is lesznek. Vitézy Dávid közlése szerint több mint 300 ingatlant érinthet a szükséges kisajátítás. A miniszter arra is kitért, hogy az út mentén álló házak egy része közvetlenül a gyorsforgalmi út mellett található, ezért ezek területére is szükség lehet az átépítéshez. A kisajátításokat a törvényben meghatározott eljárás szerint kell lebonyolítani, ezek lezárása pedig a kivitelezés megkezdésének egyik feltétele.