„Az egész országot megrázta a mezőkövesdi vasúti tragédia, innen is együttérzésemet szeretném kifejezni a sérülteknek és a hozzátartozóiknak. Vitézy Dávid behívását kezdeményeztem a holnapi Közlekedési és Beruházási Parlamenti Bizottság ülésére, és ezzel kapcsolatban levelet is írtam a bizottság elnökének" – mondja videóüzenetében Nagy Bálint országgyűlési képviselő.

Vitézy Dávid/Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Vitézy telefonon beszélt a balesetben megsérült lány édesapjával

„Kedd este óta ugyanis a felelős miniszter semmiféle tájékoztatást nem adott sem nekünk, sem pedig a közvéleménynek. Pedig ez így nem maradhat. Súlyos kérdések merülnek föl, súlyos felelősségbeli kérdések merülnek föl, amelyeknek az első lépése, hogy Vitézy és a MÁV vezérigazgatója holnap jelenjenek meg a parlamenti bizottság ülésén" – hallható Nagy Bálint közösségi oldalára feltöltött videójában.

Vitézy Dávid szintén közösségi oldalán jelentette be, hogy nemrég telefonon beszélt a hétfői vonatbalesetben megsérült Viviána édesapjával, hogy a MÁV-csoport, a minisztérium és a saját nevében is kifejezze őszinte együttérzését és sajnálatát.

„Biztosítottam arról, hogy ebben a borzasztó helyzetben minden lehetséges segítséget szeretnénk megadni a családnak. Tájékoztattam arról is, hogy felkérésemre a MÁV-csoport 5 millió forint azonnali gyorssegélyt biztosít a családnak. Elmondtam, hogy a lehető legalaposabb vizsgálat zajlik a rendőrség, a Közlekedésbiztonsági Szervezet és a MÁV vasútbiztonsági szakembereinek közreműködésével annak felderítésére, hogy pontosan mi történt. Viviána édesapja megerősítette, hogy lánya továbbra is kritikus állapotban van. Arra kért, hogy két üzenetét tolmácsoljam a nyilvánosság felé" – írta Vitézy. Az üzenet szerint:

„Az első és legfontosabb, hogy Viviánának továbbra is vérre van szüksége, ezért arra kér mindenkit, akinek lehetősége van rá, hogy jelentkezzen véradásra. A MÁV-Csoport minden dolgozóját felkérte, hogy ha lehetősége engedi, működjenek közre a véradásban."

Vitézy az előző kormány felelősségét firtatja

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter korábban szintén közösségi oldalán reagált arra a keddi vonatbalesetre, amelyben olyan súlyos sérüléseket szenvedett a 20 éves nő, hogy életmentő beavatkozásokra volt szüksége. A nőre leszállás közben csukódott rá a vonat ajtaja a mezőkövesdi állomáson, az elinduló jármű pedig métereken át húzta magával.

„A magyar vasúton országszerte ma is számos olyan régebbi személykocsi van forgalomban, amely nem alkalmas a korszerű járműveken már alkalmazott módon az ajtó zártságának ellenőrzésére és addig a vonat indulásának visszatartására, amíg az ajtó nincs zárva”

– írta a miniszter. Hozzátette, a baleset is egy ilyen kocsit tartalmazó szerelvénnyel történt, egy korszerű motorvonaton ilyen helyzetben a rendszer megakadályozná a vonat elindulását.