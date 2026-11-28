Vitézy Dávid kizöldíti a Hősök terét, Karácsony Gergely, kezébe csapott, eldőlt a Városliget sorsa
Hosszú évek után közös álláspontra jutott a kormány és a főváros a Városliget fejlesztéséről – jelentette be szombaton a Facebook-oldalán közzétett videójában Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A megállapodás értelmében nem emelnek újabb épületeket a parkban, a korábban beruházásokra kijelölt területeket pedig parkosítják.
Dűlőre jutott Karácsony Gergely és Vitézy Dávid a Városliget ügyében
A tárcavezető ismertette, hogy az egykori Petőfi Csarnok és Közlekedési Múzeum helyén, valamint a tervezett Városligeti Színház számára elkerített területen is zöldfelületeket alakítanak ki.
A munkálatokkal a Közlekedési és Beruházási Minisztériumhoz tartozó Hild Központot bízzák meg, a fejlesztések műszaki tartalmáról is megállapodott a két fél.
Vitézy Dávid kitért arra is, hogy tovább csökkentenék a park autóforgalmát, ennek érdekében korlátoznák a Kós Károly sétányon az átmenő forgalmat.
Ugyanakkor a Kós Károly sétány autómentesítéséről már 2020-ban döntött az Orbán-kormány. A forgalomkorlátozás azonban a korábbi közlekedési vizsgálatok szerint csak több, egymással összehangolt beruházás megvalósításával lenne kivitelezhető anélkül, hogy jelentősen növekedne a környező utcák forgalmi terhelése. A szükséges fejlesztések között szerepelt
- a Szegedi úti felüljáró megépítése,
- új P+R parkolóház kialakítása,
- valamint több közúti csomópont átépítése.
Vitézy Dávid ugyanakkor nem tért ki arra, hogy a forgalomkorlátozáshoz szükséges kiegészítő beruházások közül melyeket és milyen ütemezésben valósítaná meg a kormány.
Visszaállítanák a Hősök tere egykori zöldfelületeit
A kormány és a főváros a Hősök tere átfogó zöldítéséről is egyezségre jutott. A tervek szerint a Műcsarnok, a Szépművészeti Múzeum és a millenniumi emlékmű közötti aszfaltburkolat egy részét növényzettel váltanák fel.
A miniszter emlékeztetett arra, hogy mielőtt az M3-as autópálya forgalmát átvezették a Hősök terén, a terület parkként szolgált. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának csütörtöki üléséről kiadott kormányzati tájékoztatás szerint a tér az 1906-os állapotához hasonló kialakítást kapna.
Karácsony Gergely visszakapná a Városligetet
Mint arról júniusban a Világgazdaság is beszámolt, Karácsony Gergely üdvözölte a Városliget további építési beruházásainak leállítását. Budapest pénzügyi helyzetére hivatkozva akkor azt tartotta reálisnak, hogy a tervezett munkálatokat az állam készítse elő. Egyúttal szorgalmazta, hogy a fejlesztések befejezése és a főváros pénzügyi helyzetének rendezése után Budapest visszakapja a Városligetet.
A Hősök tere átalakításáról ugyanakkor nyáron még eltérően vélekedett a miniszter és a főpolgármester. Karácsony Gergely a burkolt felületek megőrzése mellett érvelt, attól tartva, hogy a parkosítás megnehezítené a nagyszabású rendezvények és megemlékezések megtartását. Vitézy szombati bejelentésében nem részletezte, hogy ebben a kérdésben milyen kompromisszumra jutottak.