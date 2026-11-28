Hosszú évek után közös álláspontra jutott a kormány és a főváros a Városliget fejlesztéséről – jelentette be szombaton a Facebook-oldalán közzétett videójában Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A megállapodás értelmében nem emelnek újabb épületeket a parkban, a korábban beruházásokra kijelölt területeket pedig parkosítják.

Fotó: Facebook / Vitézy Dávid

Dűlőre jutott Karácsony Gergely és Vitézy Dávid a Városliget ügyében

A tárcavezető ismertette, hogy az egykori Petőfi Csarnok és Közlekedési Múzeum helyén, valamint a tervezett Városligeti Színház számára elkerített területen is zöldfelületeket alakítanak ki.

A munkálatokkal a Közlekedési és Beruházási Minisztériumhoz tartozó Hild Központot bízzák meg, a fejlesztések műszaki tartalmáról is megállapodott a két fél.

Vitézy Dávid kitért arra is, hogy tovább csökkentenék a park autóforgalmát, ennek érdekében korlátoznák a Kós Károly sétányon az átmenő forgalmat.

Ugyanakkor a Kós Károly sétány autómentesítéséről már 2020-ban döntött az Orbán-kormány. A forgalomkorlátozás azonban a korábbi közlekedési vizsgálatok szerint csak több, egymással összehangolt beruházás megvalósításával lenne kivitelezhető anélkül, hogy jelentősen növekedne a környező utcák forgalmi terhelése. A szükséges fejlesztések között szerepelt

a Szegedi úti felüljáró megépítése,

új P+R parkolóház kialakítása,

valamint több közúti csomópont átépítése.

Vitézy Dávid ugyanakkor nem tért ki arra, hogy a forgalomkorlátozáshoz szükséges kiegészítő beruházások közül melyeket és milyen ütemezésben valósítaná meg a kormány.

Visszaállítanák a Hősök tere egykori zöldfelületeit

A kormány és a főváros a Hősök tere átfogó zöldítéséről is egyezségre jutott. A tervek szerint a Műcsarnok, a Szépművészeti Múzeum és a millenniumi emlékmű közötti aszfaltburkolat egy részét növényzettel váltanák fel.

A miniszter emlékeztetett arra, hogy mielőtt az M3-as autópálya forgalmát átvezették a Hősök terén, a terület parkként szolgált. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának csütörtöki üléséről kiadott kormányzati tájékoztatás szerint a tér az 1906-os állapotához hasonló kialakítást kapna.