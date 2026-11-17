Jövőre megkezdődhet a Debrecen és Nyíregyháza közötti vasútvonal korszerűsítése – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a 2027-es költségvetés általános vitájában, írja a Dehir.hu.

Bejelentette Vitézy Dávid: jövőre megkezdődhet egy nagyon fontos vasútvonal felújítása Fotó: Orbán-Katona Domonkos / Facebook/Vitézy Dávid

Bejelentette Vitézy Dávid: jövőre megkezdődhet egy nagyon fontos vasútvonal felújítása, akadálymentesíthetik a debreceni Nagyállomást

Tompa Enikő országgyűlési képviselő közösségi oldalán számolt be arról, hogy Vitézy Dávid a parlamenti vitán elmondta: a 2027-es költségvetés biztosítja az uniós vasútfejlesztésekhez szükséges hazai önrészt. Jövőre összességében jóval több mint ezermilliárd forint értékű beruházás indulhat el.

Néhány héten belül kiírjuk a tendert, és már az uniós minőségbiztosítás zajlik a Debrecen és Nyíregyháza közötti fővonal teljes körű átépítésére és 160 kilométer per órás kiépítésére. Ez is egy százmilliárdos nagyságrendű beruházás, amelyben a jövő év első felében tervezzük a kivitelezési szerződés megkötését

– fogalmazott Vitézy Dávid.

A jövő évi költségvetés parlamenti vitája kapcsán a miniszter hangsúlyozta, hogy a vasútfejlesztésben is előrelépésre van szükség. Ebben az uniós források mellett a hazai költségvetés is szerepet vállal, hogy érdemi változásokat érhessenek el. Ilyen például Debrecenben a Nagyállomás akadálymentesítése.

"Ennek eredményeként érdemben tudunk lassújel-megszüntetési programokat indítani, számos mellékvonalon, regionális vasútvonalon és fővonalon is csökkenteni tudjuk a sebességkorlátozások mértékét, valamint el tudunk kezdeni olyan állomásrekonstrukciós munkákat, mint például a lift megépítése a debreceni Nagyállomáson" – mondta a miniszter. Vitézy Dávid hozzátette: a szaktárca már megkezdte a felkészülést a következő vasútfejlesztési ciklusra. Ennek részeként a debreceni Nagyállomás teljes körű megújításának előkészítése is elindult.

Több mint 3000 milliárdot szán 10 év alatt a kormány vasútfejlesztésre

A Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervet 2026. július 21-én jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, majd július 22-én Magyar Péter miniszterelnökkel közösen ismertette a program részleteit. A tíz évre szóló, mintegy 3550 milliárd forintos, döntően európai uniós forrásokra épülő fejlesztési program célja a magyar vasúthálózat korszerűsítése, a menetidők csökkentése, a szolgáltatások megbízhatóságának javítása és a vasúti közlekedés versenyképességének növelése.