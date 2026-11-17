Bejelentette Vitézy Dávid: jövőre megkezdődhet egy nagyon fontos vasútvonal felújítása, akadálymentesíthetik a debreceni Nagyállomást
Jövőre megkezdődhet a Debrecen és Nyíregyháza közötti vasútvonal korszerűsítése – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a 2027-es költségvetés általános vitájában, írja a Dehir.hu.
Bejelentette Vitézy Dávid: jövőre megkezdődhet egy nagyon fontos vasútvonal felújítása, akadálymentesíthetik a debreceni Nagyállomást
Tompa Enikő országgyűlési képviselő közösségi oldalán számolt be arról, hogy Vitézy Dávid a parlamenti vitán elmondta: a 2027-es költségvetés biztosítja az uniós vasútfejlesztésekhez szükséges hazai önrészt. Jövőre összességében jóval több mint ezermilliárd forint értékű beruházás indulhat el.
Néhány héten belül kiírjuk a tendert, és már az uniós minőségbiztosítás zajlik a Debrecen és Nyíregyháza közötti fővonal teljes körű átépítésére és 160 kilométer per órás kiépítésére. Ez is egy százmilliárdos nagyságrendű beruházás, amelyben a jövő év első felében tervezzük a kivitelezési szerződés megkötését
– fogalmazott Vitézy Dávid.
A jövő évi költségvetés parlamenti vitája kapcsán a miniszter hangsúlyozta, hogy a vasútfejlesztésben is előrelépésre van szükség. Ebben az uniós források mellett a hazai költségvetés is szerepet vállal, hogy érdemi változásokat érhessenek el. Ilyen például Debrecenben a Nagyállomás akadálymentesítése.
"Ennek eredményeként érdemben tudunk lassújel-megszüntetési programokat indítani, számos mellékvonalon, regionális vasútvonalon és fővonalon is csökkenteni tudjuk a sebességkorlátozások mértékét, valamint el tudunk kezdeni olyan állomásrekonstrukciós munkákat, mint például a lift megépítése a debreceni Nagyállomáson" – mondta a miniszter. Vitézy Dávid hozzátette: a szaktárca már megkezdte a felkészülést a következő vasútfejlesztési ciklusra. Ennek részeként a debreceni Nagyállomás teljes körű megújításának előkészítése is elindult.
Több mint 3000 milliárdot szán 10 év alatt a kormány vasútfejlesztésre
A Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervet 2026. július 21-én jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, majd július 22-én Magyar Péter miniszterelnökkel közösen ismertette a program részleteit. A tíz évre szóló, mintegy 3550 milliárd forintos, döntően európai uniós forrásokra épülő fejlesztési program célja a magyar vasúthálózat korszerűsítése, a menetidők csökkentése, a szolgáltatások megbízhatóságának javítása és a vasúti közlekedés versenyképességének növelése.
A tervek között szerepel a fő- és mellékvonalak felújítása, a sebességkorlátozások felszámolása, új InterCity-, regionális és akkumulátoros motorvonatok beszerzése, valamint a korábban bezárt mellékvonalak újranyitása. Kiemelt cél a megyeszékhelyek gyorsabb és rendszeresebb vasúti összeköttetése, a budapesti és vidéki elővárosi hálózatok fejlesztése, illetve az áruszállítás feltételeinek javítása. A program részeként
- megújulnának a HÉV-vonalak,
- meghosszabbítanák az M3-as metrót Rákospalota-Újpestig,
- fejlesztenék a fővárosi villamoshálózatot,
- továbbá előkészítenék a budapesti repülőtéri vasút kiépítését és a nemzetközi nagysebességű vasúti kapcsolatok bővítését is.
A Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv ugyanakkor részben már korábban előkészített beruházásokra és finanszírozási konstrukciókra épül. A programban szereplő, 400 milliárd forintos európai beruházási banki (EIB) hitelkeret előkészítése még Lázár János közlekedési minisztersége idején kezdődött, a hitelmegállapodást azonban később felfüggesztették. Az új kormány ezt a korábban kialakított finanszírozási lehetőséget is felhasználná a vasúthálózat korszerűsítésére. Emellett több olyan beruházás is bekerült a programba, amelynek tervezése már az előző kormányzati ciklusokban megkezdődött, megvalósításukat azonban korábban elhalasztották vagy leállították.