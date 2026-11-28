Ismét lemondásra szólította fel Vitézy Dávid közlekedési minisztert a Fidesz a halálos áldozatot követelő mezőkövesdi vonatbaleset ügyében. Az ellenzéki párt szombati közleményében arra hívta fel a figyelmet, hogy az utasok már hónapokkal ezelőtt jelezték a Mezőkövesden is megálló InterCity-vonatok ajtóinak rendellenes működését.

A Fidesz felszólította Vitézy Dávidot, hogy még szombaton álljon a nyilvánosság elé, és jelentse be azonnali lemondását. / Fotó: AFP

Fidesz: Vitézy azonnal mondjon le!

A Fidesz közleményében rámutatott: sem a MÁV, sem a hatóságok, sem a vasúti közlekedésért felelős minisztérium nem vette komolyan az utasok bejelentéseit, és nem intézkedtek a veszélyes műszaki hiba elhárításáról.

Megdöbbentő felelőtlenség, aminek tragédia lett a vége!

– fogalmazott a párt, amely szerint a tárcavezető az áldozatra próbálta hárítani a felelősséget.

A Fidesz felszólította Vitézy Dávidot, hogy még szombaton álljon a nyilvánosság elé, és jelentse be azonnali lemondását.

A közlemény előzménye, hogy a 24.hu szombat reggel beszámolt egy augusztus 12-i utaspanaszról, amelyet a MÁV–Volán-csoport Facebook-oldalán tettek közzé. A bejegyzés szerint kilenc utas nem tudott leszállni a Borsod InterCityről Mezőkövesden, mivel többszöri próbálkozásra sem nyílt ki a vonat ajtaja. A szerelvény továbbindult Miskolcra, az utasokat ezt követően tájékoztatta a jegyvizsgáló az ajtó meghibásodásáról.

A portál megkereste a MÁV-ot, hogy megtudja, volt-e tudomása a vasúttársaságnak a műszaki hibáról, illetve elképzelhető-e, hogy ugyanez a szerelvény közlekedett a keddi tragédia idején is.

Három napig küzdöttek a mezőkövesdi vonatbaleset áldozatának életéért

Mint arról a Világgazdaság is beszámolt, pénteken belehalt sérüléseibe a november 24-i mezőkövesdi vonatbalesetben megsérült fiatal egyetemista. A nő a Hernád–Zemplén InterCityről próbált leszállni, amikor táskája beszorult az ajtóba, az elinduló szerelvény pedig magával ragadta. Mindkét lábát amputálni kellett, életének megmentéséért országos összefogás indult, csak csütörtökön mintegy 2200-an jelentkeztek véradásra. A rendőrség vasúti közlekedés veszélyeztetése miatt indított büntetőeljárást, a tragédia pontos körülményeinek feltárása továbbra is folyamatban van.

A család felhívását követően országszerte sokan jelentkeztek véradásra, hogy segítsenek a fiatal lányon.

Az Országos Vérellátó Szolgálat tájékoztatása szerint csak csütörtökön mintegy 2200-an jelentkeztek véradásra. A történtekre Magyar Péter miniszterelnök, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója is reagált. A közlekedési tárca vezetője telefonon beszélt Viviána édesapjával, és bejelentette, hogy a vasúttársaság ötmillió forintos azonnali gyorssegélyt biztosít a családnak.