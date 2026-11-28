A világ legnagyobb hatalmú politikusa ezt aligha fogja elfelejteni. Volodimir Zelenszkij Adolf Hitlerrel hozta összefüggésbe az amerikai elnököt a brit BBC-nek adott nyilatkozatában.

Volodimir Zelenszkij Hitlerhez kapcsolta, Donald Trump ehhez nem szokott hozzá Fotó: Iori Sagisawa / POOL / AFP

A következő hangzott el a Reuters tudósítása szernt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint furcsa, hogy Donald Trump amerikai elnök „barátomnak” nevezte Vlagyimir Putyin orosz elnököt, és ez olyan, mintha valaki a második világháború idején Adolf Hitlerről mondott volna ilyet.

A BBC-nek adott interjúban Zelenszkij kijelentette, hogy Trump maga dönti el, mit mond vagy mit tesz közzé, de „furcsának” nevezte, hogy Putyint a barátjának tekinti.

Ő egy agresszor… és egy gyilkos. Nem lehet a barátunk

– mondta az ukrán elnök. „Ez ugyanolyan, mintha valaki a második világháború idején azt mondta volna Hitlerről, hogy jó barát. Nem, ő nem barát” – tette hozzá Volodimir Zelenszkij.

Volodimir Zelenszkij viszonya rég nem felhőtlen Donald Trumppal

Az elmúlt hetekben az amerikai diplomáca nagy erőfeszítéseket tett, hogy megegyezésre késztesse a háborús felektet. A múlt heti hármas senzseni csúcstalálkozót Európában nagy félelmek előzték meg: Zelenszkij európai szövetségesei attól tartottak, hogy távollétükben a három nagyhatalom Ukrajna és az ő számukra előnytelen világpolitikai megoldásokban egyezik meg. Ezek a félelmek alap nélkülinek bizonyultak.

Zelenszkij egy héttel azután nyilatkozott, hogy Trump egy kínai csúcstalálkozón barátjaként ölelte át Putyint – emlékeztet a hírügynökségi jelentés. Néhány nappal később Trump a Truth Social közösségi oldalán közzétett egy fényképet, amelyen kezet fognak a találkozón, és a képnek a „Barátom” címet adta.

Trump és Zelenszkij viszonya régóta feszült, kapcsolatuk legemlékezetesebb nyilvános megromlására 2025 februárjában került sor, amikor az amerikai elnök az Ovális Irodában élesen megrótta az ukrán államfőt – írja a Reuters az előzményekről.

Újabban amiatt kerültek szembe egymással, hogy Trump az orosz olajfinomítók elleni ukrán támadásokat tette felelőssé a magas energiaárakért, és a hírszerzési támogatás megszüntetésével fenyegetőzött, Zelenszkij szerint viszont Trump álláspontja arra bátorítja Oroszországot, hogy folytassa az Ukrajna elleni támadásokat – összegez a tudósítás.