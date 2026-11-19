Az Európai Bizottság újabb 45 milliárd eurós hitellel segítené Ukrajnát 2027-ben, a finanszírozás jelentős részét közös uniós hitelfelvételből teremtenék elő. Ursula von der Leyen szerint mind a 27 tagállam támogatása megszerezhető, annak ellenére, hogy Magyarország, Szlovákia, Csehország és Bulgária egyelőre kimaradna a konstrukcióból.

Von der Leyen újabb 45 milliárd eurós hitelt adna Ukrajnának, Magyarországot is be akarja vonni / Fotó: Anadolu via AFP

Az Európai Bizottság szerdán bemutatta azt a 45 milliárd eurós hitelprogramot, amellyel Ukrajna 2027-es finanszírozási szükségleteinek egy részét fedezné.

A brüsszeli testület becslése szerint Kijev jövőre 70 milliárd eurós költségvetési hiánnyal szembesülhet, az új támogatás ennek mintegy kétharmadát biztosítaná.

A tervezett összegből 20 milliárd eurót költségvetési támogatásra fordítanának. Ez makroszintű pénzügyi segítség és az Ukrajna-eszköz keretében érkezne, míg 25 milliárd eurót katonai szükségletekre különítenének el. A csomag a tavaly decemberben elfogadott, 2026-ra és 2027-re szóló 90 milliárd eurós hitelen felül érkezne, amelyet a háború növekvő költségei miatt már nem tartanak elegendőnek.

A finanszírozás alapvetően a korábbi konstrukciót követné: az Európai Bizottság a pénzügyi piacokról venne fel hitelt, amelyet az uniós költségvetés úgynevezett mozgástere fedezne. Ukrajnának a tőkeösszeget csak akkor kellene visszafizetnie, ha Oroszország megtéríti az általa okozott károkat.

A 45 milliárd eurós csomag azonban nem fedezi a teljes finanszírozási hiányt. Brüsszel ezért Kanadától, Japántól és más partnerektől is azt várja, hogy vállaljanak részt a fennmaradó összeg előteremtésében. A bizottság azt szeretné, ha az új uniós és G7-es hitelek törlesztését a befagyasztott orosz vagyonból származó hozamokból oldanák meg. Az euobserver eddig mintegy 4 milliárd euró gyűlt össze, az éves bevételt pedig 5-6 milliárd euróra becsülik.

A teljes visszafizetés így akár évtizedekig is eltarthat.

Másik lehetőségként a bizottság legfeljebb 5 milliárd euró értékű garanciát kérne olyan, kiemelkedően jó hitelminősítésű országoktól, mint Norvégia, Svájc, Liechtenstein és Kanada. Egyelőre azonban egyik partner sem vállalt kötelezettséget.