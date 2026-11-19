Ursula von der Leyen üzent Magyarországnak a 45 milliárd eurós ukrán hitel kapcsán: világosan elmondta, milyen döntést szeretne látni a Tisza-kormánytól
Az Európai Bizottság újabb 45 milliárd eurós hitellel segítené Ukrajnát 2027-ben, a finanszírozás jelentős részét közös uniós hitelfelvételből teremtenék elő. Ursula von der Leyen szerint mind a 27 tagállam támogatása megszerezhető, annak ellenére, hogy Magyarország, Szlovákia, Csehország és Bulgária egyelőre kimaradna a konstrukcióból.
Az Európai Bizottság szerdán bemutatta azt a 45 milliárd eurós hitelprogramot, amellyel Ukrajna 2027-es finanszírozási szükségleteinek egy részét fedezné.
A brüsszeli testület becslése szerint Kijev jövőre 70 milliárd eurós költségvetési hiánnyal szembesülhet, az új támogatás ennek mintegy kétharmadát biztosítaná.
A tervezett összegből 20 milliárd eurót költségvetési támogatásra fordítanának. Ez makroszintű pénzügyi segítség és az Ukrajna-eszköz keretében érkezne, míg 25 milliárd eurót katonai szükségletekre különítenének el. A csomag a tavaly decemberben elfogadott, 2026-ra és 2027-re szóló 90 milliárd eurós hitelen felül érkezne, amelyet a háború növekvő költségei miatt már nem tartanak elegendőnek.
A finanszírozás alapvetően a korábbi konstrukciót követné: az Európai Bizottság a pénzügyi piacokról venne fel hitelt, amelyet az uniós költségvetés úgynevezett mozgástere fedezne. Ukrajnának a tőkeösszeget csak akkor kellene visszafizetnie, ha Oroszország megtéríti az általa okozott károkat.
A 45 milliárd eurós csomag azonban nem fedezi a teljes finanszírozási hiányt. Brüsszel ezért Kanadától, Japántól és más partnerektől is azt várja, hogy vállaljanak részt a fennmaradó összeg előteremtésében. A bizottság azt szeretné, ha az új uniós és G7-es hitelek törlesztését a befagyasztott orosz vagyonból származó hozamokból oldanák meg. Az euobserver eddig mintegy 4 milliárd euró gyűlt össze, az éves bevételt pedig 5-6 milliárd euróra becsülik.
A teljes visszafizetés így akár évtizedekig is eltarthat.
Másik lehetőségként a bizottság legfeljebb 5 milliárd euró értékű garanciát kérne olyan, kiemelkedően jó hitelminősítésű országoktól, mint Norvégia, Svájc, Liechtenstein és Kanada. Egyelőre azonban egyik partner sem vállalt kötelezettséget.
A kamatok rendezése szintén nyitott kérdés. Bár jogilag Ukrajnának kellene fizetnie azokat, az uniós tisztviselők szerint Kijev erre nem képes. A 2028-ban esedékes első kamatfizetéseket ezért az EU következő, 2028 és 2034 közötti költségvetése fedezheti. Egy bizottsági tisztviselő becslése szerint a következő költségvetési időszakban az uniós hitelfelvétel kamatterhe elérheti a 42 milliárd eurót, a folyósítás ütemétől függően. Ezt a tagállamok bruttó nemzeti jövedelmük arányában viselnék.
Von der Leyen minden tagállamot be akar vonni
A politikai akadályt Magyarország, Szlovákia, Csehország és Bulgária jelenti. A négy ország a korábbi, 90 milliárd eurós hitelből is kimaradt, és az újabb konstrukcióhoz sem kíván csatlakozni. Robert Fico szlovák miniszterelnök ismét egyértelművé tette, hogy országa nem ad újabb hitelt Ukrajnának.
A Bizottság ezúttal már a tervezetben különválasztaná a polgári és a katonai célú kiadásokat, hogy könnyebbé tegye a részvételt az ellenző országok számára. Von der Leyen szerint a négy tagállam vállalásait közvetlenül a polgári támogatásokhoz is hozzá lehet rendelni.
A politikus ennek ellenére bízik abban, hogy mind a 27 tagállam támogatja majd a javaslatot, beleértve a kitartó Bulgáriát, a Cseh Köztársaságot, Magyarországot és Szlovákiát is.
Az uniós vezetők november 26-án és 27-én tartandó rendkívüli csúcstalálkozójukon tárgyalják meg a javaslatot és a következő hosszú távú költségvetést. A hitelfelvételhez szükséges költségvetési döntés egyhangú jóváhagyást igényel, így a négy ország álláspontja meghatározó lehet.
Ukrajna újabb 45 milliárd eurót kaphat Brüsszeltől – Magyarországot is bevonnák a gigantikus hitelbe, von der Leyen se hiszi el, hogy valaha is visszafizetik
Hatalmas, 45 milliárd eurós újabb hitelcsomagot készít elő az Európai Bizottság, amelyhez közös uniós hitelfelvétellel teremtenék elő a pénzt. Ukrajna a támogatásból 25 milliárd eurót katonai célokra, 20 milliárdot pedig az alapvető közszolgáltatások fenntartására fordíthatna. A terv azonban újabb vitákat hozhat Brüsszelben, mivel Németország ezúttal Magyarország és a többi tagállam részvételét is elvárja.