A jobbközép Néppárt vezet a spanyolországi előrehozott választás előtt, de az Euronews szerint egyedül várhatóan nem szerez parlamenti többséget. A harmadik helyre mért Vox kormányzati posztokat vagy bevándorláspolitikai engedményeket kérhet a támogatásáért, miközben a választók a lakhatást tartják az ország legsúlyosabb problémájának.

Vox nélkül így nehéz lehet a kormányalakítás / Fotó: Fischer Zoltán/Miniszterelnöki Sajtóiroda

A spanyol választók vasárnap járulnak az urnákhoz a Pedro Sánchez kormányfő által júliusban kiírt előrehozott parlamenti választáson. Az Euronews által ismertetett felmérésekben a konzervatív Néppárt (PP) áll az élen, a jobboldali, euroszkeptikus Vox pedig a harmadik helyen. A két párt 2023-ban összesen 170 mandátumot szerzett.

A Néppárt 137,

a Vox 33 képviselői helyet nyert,

így hat mandátummal maradtak el az abszolút többséghez szükséges 176-tól.

Alberto Núnez Feijóo, a Néppárt vezetője egypárti kormányt alakítana, és a parlamentben szükség esetén támaszkodna a Vox szavazataira. A koalíció lehetőségét is nyitva hagyta. A megállapodás része lehet a regionális együttműködés is, mivel a Vox több tartományban már szerzett alelnöki és más kormányzati tisztségeket.

Pedro Riera Sagrera, a madridi III. Károly Egyetem politológusa az Euronewsnak azt mondta, hogy egy erős választási eredmény birtokában a Vox akár koalícióra is kényszerítheti a Néppártot. A Santiago Abascal vezette párt szigorítaná a bevándorlási szabályokat, egyes juttatásoknál előnyben részesítené a spanyol állampolgárokat, és visszavonna bizonyos környezetvédelmi és szociálpolitikai intézkedéseket.

A miniszterelnök-jelöltnek az első beiktatási szavazáson legalább 176 igenre van szüksége. Ha ezt nem éri el, a második fordulóban a többi párt tartózkodása is döntő lehet. Ha az első szavazástól számított két hónapon belül egyetlen jelölt sem szerzi meg a képviselőház bizalmát, új választást kell kiírni.

A spanyol Szociológiai Kutatóközpont (CIS) felmérésében a lakhatás az első helyre került az ország problémái között, megelőzve a bevándorlást és a gazdaságot. A Vox a szociális bérlakások elosztásánál elsőbbséget adna a spanyol állampolgároknak.