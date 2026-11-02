Ez gyors volt: alighogy megbukott Vucic, máris letartóztattak egy hozzá közel álló üzletembert Szerbiában
Alig egy héttel Aleksandar Vucic pártjának választási veresége után őrizetbe vették Szerbiában az ország egyik befolyásos üzletemberét, aki a korábbi hatalomhoz fűződő kapcsolatairól ismert. Davor Macura bankjának működését már a hétvégén leállították – a hatalmas pénzkiáramlás és az orosz ügyfelek befagyott megtakarításai miatt egyre nagyobb botrány bontakozik ki.
Újabb fordulat történt Szerbiában mindössze nyolc nappal azután, hogy Aleksandar Vucic Szerb Haladó Pártja (SNS) elveszítette az október 25-i parlamenti választásokat. A Nova.rs értesülése szerint a rendőrség őrizetbe vette Davor Macurát, az Alta Bank tulajdonosát, akit a szerb sajtó a korábbi kormánypárthoz közel álló üzletemberként tart számon.
Az intézkedést kiterjedt hatósági vizsgálat előzte meg, amelynek során a rendőrség több mint harminc órán keresztül kutatott a pénzintézet helyiségeiben. A bank működési engedélyét ráadásul már október 31-én visszavonták, miután pénzügyi helyzete drámaian megromlott.
Egyetlen hétvége alatt omlott össze a bank
A Szerb Nemzeti Bank szombat hajnalban döntött az Alta Bank működési engedélyének visszavonásáról. A jegybank közlése szerint a pénzintézet pénzügyi és likviditási helyzete jelentősen romlott, és fennállt a további állapotromlás veszélye.
A bank ezt követően fizetésképtelenségi eljárás alá került, a rendőrség pedig megkezdte a helyiségek átkutatását. A Nova.rs vasárnap este már arról számolt be, hogy a hatósági intézkedés több mint harminc órája tart.
Hétfő reggel pedig már nemcsak a bank került a hatóságok célkeresztjébe: a szerb lap szerint magát a tulajdonost, Davor Macurát is őrizetbe vették.
Az egyelőre nem világos, hogy az üzletemberrel szemben pontosan milyen büntetőjogi gyanú alapján intézkedtek. A szerb ügyészség ugyanakkor vizsgálatot kezdeményezett az Alta Bank pénzmozgásai és a jegybank illetékes tisztviselőinek esetleges felelőssége miatt.
Oroszok tízezreit érintheti a bank bezárása
Az ügynek azonban nemcsak belpolitikai, hanem nemzetközi pénzügyi következményei is lehetnek. Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, az Alta Bank az egyik legfontosabb pénzintézetté vált a Szerbiában élő orosz állampolgárok számára. A bank azon kevés szerb pénzintézet közé tartozott, amely orosz magánszemélyeket és vállalkozásokat egyaránt kiszolgált, és az ukrajnai háború 2022-es kitörése után jelentős szerepet vállalt az Oroszországhoz kapcsolódó pénzmozgások lebonyolításában.
Az országban tavaly év végén mintegy 55 ezer orosz állampolgár rendelkezett tartózkodási engedéllyel,
ami több mint tízszerese a háború előtti létszámnak. Bár nem mindannyian voltak az Alta ügyfelei, a bank bezárása a közösség jelentős részét érintheti. Több ügyfél arról számolt be, hogy szombat óta nem fér hozzá a megtakarításaihoz. A szerb betétbiztosítás betétesenként legfeljebb 50 ezer euróig nyújt védelmet.
Hatalmas összegeket menekíthettek külföldre
A Világgazdaság által ismertetett értesülések szerint a választásokat követő napokban az Alta Bank ügyfelei jelentős összegeket vettek fel, illetve nagy értékű átutalásokat indítottak külföldi számlákra.
A szervezett bűnözés elleni ügyészség ezért annak tisztázását is kezdeményezte, hogy milyen pénzkiáramlások történtek a bankból, és ezekben milyen szerepük lehetett az érintett pénzügyi és felügyeleti szereplőknek.
Az Alta működése már korábban is felkeltette az Európai Központi Bank figyelmét. A pénzmosás megelőzésével kapcsolatos vizsgálatok során többek között azzal kapcsolatban merültek fel aggályok, hogy a pénzintézet képes volt-e megfelelően ellenőrizni a hozzá érkező pénzek eredetét. A bank betétállománya tavaly év végére több mint ötszörösére emelkedett a háború előtti szinthez képest. A rendkívüli növekedés jelentős részben az orosz ügyfélkörhöz kapcsolódott.
Macura az elmúlt hetekben legalább kétszer megpróbálhatta elhagyni Szerbiát.
Október közepén Montenegróban megtagadták tőle a belépést, miután a podgoricai repülőtérre érkezett. A választási vereséget követően pedig a helyzetet ismerő források szerint Moszkvába próbált távozni.
Vucic bukása után kezdődhet a korábbi hatalmi rendszer lebontása?
Macurát régóta a Szerb Haladó Párthoz közel álló üzletemberként tartják számon. A horvát Index.hr egyenesen Vucic oligarchájaként számolt be róla. Milos Damnjanovic, a belgrádi BIRN tanácsadó cég elemzője szerint az Alta Bank összeomlása arra utalhat, hogy Vucic politikai és üzleti kapcsolatokra épülő rendszere a vártnál gyorsabban kezd szétesni. Úgy véli, a korábbi hatalmi struktúrán belül is lehetnek olyan szereplők, akik készek közreműködni a rendszer lebontásában.
A választásokon győztes Hallgatói Lista ugyancsak átfogó vizsgálatot követelt, hangsúlyozva, hogy az Alta Bank problémái nem egyik napról a másikra keletkeztek. A mozgalom szerint azt is tisztázni kell, hogy a hatóságok miért nem léptek fel korábban.