Alig egy héttel Aleksandar Vucic pártjának választási veresége után őrizetbe vették Szerbiában az ország egyik befolyásos üzletemberét, aki a korábbi hatalomhoz fűződő kapcsolatairól ismert. Davor Macura bankjának működését már a hétvégén leállították – a hatalmas pénzkiáramlás és az orosz ügyfelek befagyott megtakarításai miatt egyre nagyobb botrány bontakozik ki.

Ez gyors volt: alighogy megbukott Vucic, máris letartóztattak egy hozzá közel álló üzletembert Szerbiában / Fotó: NurPhoto via AFP

Újabb fordulat történt Szerbiában mindössze nyolc nappal azután, hogy Aleksandar Vucic Szerb Haladó Pártja (SNS) elveszítette az október 25-i parlamenti választásokat. A Nova.rs értesülése szerint a rendőrség őrizetbe vette Davor Macurát, az Alta Bank tulajdonosát, akit a szerb sajtó a korábbi kormánypárthoz közel álló üzletemberként tart számon.

Az intézkedést kiterjedt hatósági vizsgálat előzte meg, amelynek során a rendőrség több mint harminc órán keresztül kutatott a pénzintézet helyiségeiben. A bank működési engedélyét ráadásul már október 31-én visszavonták, miután pénzügyi helyzete drámaian megromlott.

Egyetlen hétvége alatt omlott össze a bank

A Szerb Nemzeti Bank szombat hajnalban döntött az Alta Bank működési engedélyének visszavonásáról. A jegybank közlése szerint a pénzintézet pénzügyi és likviditási helyzete jelentősen romlott, és fennállt a további állapotromlás veszélye.

A bank ezt követően fizetésképtelenségi eljárás alá került, a rendőrség pedig megkezdte a helyiségek átkutatását. A Nova.rs vasárnap este már arról számolt be, hogy a hatósági intézkedés több mint harminc órája tart.

Hétfő reggel pedig már nemcsak a bank került a hatóságok célkeresztjébe: a szerb lap szerint magát a tulajdonost, Davor Macurát is őrizetbe vették.

Az egyelőre nem világos, hogy az üzletemberrel szemben pontosan milyen büntetőjogi gyanú alapján intézkedtek. A szerb ügyészség ugyanakkor vizsgálatot kezdeményezett az Alta Bank pénzmozgásai és a jegybank illetékes tisztviselőinek esetleges felelőssége miatt.

Oroszok tízezreit érintheti a bank bezárása

Az ügynek azonban nemcsak belpolitikai, hanem nemzetközi pénzügyi következményei is lehetnek. Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, az Alta Bank az egyik legfontosabb pénzintézetté vált a Szerbiában élő orosz állampolgárok számára. A bank azon kevés szerb pénzintézet közé tartozott, amely orosz magánszemélyeket és vállalkozásokat egyaránt kiszolgált, és az ukrajnai háború 2022-es kitörése után jelentős szerepet vállalt az Oroszországhoz kapcsolódó pénzmozgások lebonyolításában.

Az országban tavaly év végén mintegy 55 ezer orosz állampolgár rendelkezett tartózkodási engedéllyel,

ami több mint tízszerese a háború előtti létszámnak. Bár nem mindannyian voltak az Alta ügyfelei, a bank bezárása a közösség jelentős részét érintheti. Több ügyfél arról számolt be, hogy szombat óta nem fér hozzá a megtakarításaihoz. A szerb betétbiztosítás betétesenként legfeljebb 50 ezer euróig nyújt védelmet.