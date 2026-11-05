Tovább folyik a háború az ÁSZ és az Irányító Hatóság között: Windisch László újabb lépést tett Bíró Ferenc kirúgása érdekében

Fellebbezést nyújtott be az Ítélőtáblához az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke, ebben Windisch László vitatja annak a törvényszéki végzésnek az indokát, amely október elején megszüntette a kérésére indult, Biró Ferenc Pálnak, az Integritás Hatóság (IH) elnökének hivatalvesztését célzó eljárást – tudta meg a HVG.

Windisch László fellebbezett Biró Ferenc IH-elnök kirúgatása érdekében/Fotó: Vasvári Tamás

Windisch László még június közepén adott be keresetet

A magyar közigazgatásban eddig példa nélküli eljárás lényege, hogy az IH elnökét a bíróság felmentheti a hivatalából, ha az elnök hivatali bűncselekménnyel összefüggő büntetőeljárás részesévé válik. Ez azonban ez nem automatizmus, hanem az ÁSZ elnökének kell kezdeményeznie a megfosztó végzést kimondó közigazgatási eljárást.

Ennek megfelelően az ÁSZ-t vezető Windisch László idén június közepén keresetet adott be a Fővárosi Törvényszékre. Ebben kérte annak megállapítását, hogy Biró Ferenc Pálnál nem állnak fenn az IH elnöki tisztségének betöltéséhez szükséges törvényi feltételek, és ezért a bíróság szüntesse meg a hivatalvezetői jogviszonyát.

Mivel már az is példátlan, hogy az uniós pénzek elköltése felett őrködő hatóság elnöke ellen nyomozás induljon, majd meggyanúsítsák és vádat emeljenek ellene, így az is most fordul elő először, hogy emiatt elmozdítanák hivatalából Biró Ferenc Pált, akit amúgy 2022 novemberében az ÁSZ elnök javaslatára nevezett ki 6 évre az államfő.

Érdekesség, hogy ebben a munkaügyi kérdésben, közigazgatási perben nem számít az alapjog, az ártatlanság vélelme. Ahhoz ugyanis, hogy valaki büntetőeljárás részesévé váljon, már az is elég, ha meggyanúsítják, nem kell hozzá, hogy a gyanúról kiderüljön, igaz és alapos, és az sem, hogy a büntetőeljárás eljusson a vádemelésig.

Vagyis a jogalkotói szándéka szerint – ti. a gyanú árnyéka se vetüljön a közpénzek felett őrködő hivatal vezetőjére – az elnöki poszt betölthetősége szempontjából mindegy, hogy igazak-e a Biró Ferenc Pál elleni vádak, amelyeket amúgy ő tagad és koncepciós eljárást, politikai lejáratást emleget.

Az ügyészségi vádak súlyosak

Biró jogsértő módon a felesége használatára a hivatallal, közpénzből béreltetett autót, és ezzel közel 14 milliós kárt okozott

Biró jogellenesen korlátozta elnökhelyettesei jogköreit, és önhatalmúan hozott meg olyan döntéseket, amelyek mások egyetértése is szükséges lett volna.

Biró megbízásából az IH egy külföldi cégnek 17 milliót fizetett egy brüsszeli diplomáciai külképviselet létrehozására, holott ilyen képviseletet a hivatal nem is állíthat fel.

Biró később két másik szerződést is kötött ezzel a külföldi társasággal tanácsadásra és lobbitevékenységre, és 45 milliót fizetett ezért – az ügyészség szerint szükségtelenül.

Biró egy családi ismerősét bízta meg munkával az IH-nál havi kétmilliós fizetésért – ez nem kapcsolódott az IH tevékenységéhez az ügyészség szerint, de kifizettek 12 milliót.

Biró körülbelül 1,5 millió forint értékben számolt el személyes, magáncélú kiadásokat az általa vezetett hatóság kontójára.

A fenti, hűtlen kezelésnek, hivatali visszaélésnek és közokirat-hamisításnak minősülő cselekményekkel az ügyészség vádja szerint az elnök és a szintén vádlott felesége több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okoztak. Ezért a vádhatóság végrehajtandó szabadságvesztést, pénzbüntetést és 23 milliós vagyonelkobzást kért a bíróságtól.

A vádemelés idén június 5-én történt, Windisch Lászlónak az IH elnök elmozdítását célzó keresetlevele pedig 11 nappal később érkezett meg a Fővárosi Törvényszékre. A bíróság – a nyári ítélkezési szünet után – október 5-én hozta meg a végzését, amelyben elkésettségre hivatkozva megszüntette a közigazgatási pert.