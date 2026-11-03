Futószalagon jönnek a bombafenyegetések a járatok ellen, a Wizz Airt külön kinézték, a lengyelek már a felelőst is tudni vélik
Egymást követő bombafenyegetések zavarták meg az európai légiközlekedést, több járatot is át kellett irányítani, illetve biztonsági ellenőrzésnek vetettek alá. A Wizz Air egyik Londonból Szófiába tartó repülőgépe Budapesten szállt le, a lengyelországi Modlin repülőterén pedig csak a biztonsági intézkedések lezárása után indulhatott újra a forgalom.
Kétszer is célba vették a Wizz Airt
Hétfő óta legalább öt járatot érintettek a bombariadók, amelyek miatt repülőgépeket kellett átirányítani, illetve a leszállás után átvizsgálni. A Wizz Air két járata és a lengyel LOT egyik repülőgépe biztosan érintett volt, a Bloomberg szerint pedig legalább két Ryanair-gépnél is intézkedni kellett.
A magyar fapados légitársaság egyik, London Lutonból Szófiába tartó járatát hétfőn Budapestre irányították át bombafenyegetés miatt. A repülőgépet a leszállás után biztonsági ellenőrzésnek vetették alá. Kedden pedig egy másik Wizz Air-gép is érintetté vált: a Bergamóból Szófiába tartó járatot a bolgár fővárosba érkezése után vizsgálták át egy feltételezett bombafenyegetés miatt.
Lengyelországban két repülőgép érkezése után indult biztonsági ellenőrzés. A varsói repülőterek fenyegetésekről kaptak jelzéseket, amelyek a Londonból, illetve Koppenhágából érkező járatokat érintették. A lengyel biztonsági szolgálatok mindkét repülőgépet átvizsgálták.
A Londonból érkező LOT-járat a Varsó-Modlin repülőtéren hajtott végre kényszerleszállást, emiatt a légikikötő működését rövid időre fel kellett függeszteni. A fedélzeten 181 ember tartózkodott, akiket a leszállás után evakuáltak. A repülőteret 11.50-kor újranyitották, a bombariadót pedig 12.21-kor lefújták.
A LOT repülőgépének átvizsgálásakor nem találtak robbanószerkezetet, így a Modlin repülőtér visszatérhetett a normál működéshez.
A Ryanair legalább két járatát szintén érintették a fenyegetések, a légitársaság azonban a megkeresésre nem reagált. Egyelőre nem ismert, hogy a különböző európai riasztások között van-e közvetlen kapcsolat, és a fenyegetések hitelességéről sem közöltek részleteket.
A lengyelországi esetek különösen érzékeny biztonsági környezetben történtek. Az ország az elmúlt időszakban többféle kibertámadás és hibrid művelet célpontja volt, amelyekért lengyel tisztviselők Oroszországhoz köthető szereplőket tettek felelőssé. Arról azonban nem érkezett hivatalos információ, hogy a mostani bombafenyegetések mögött is orosz kapcsolat állna.
A két érintett fapados légitársaság az utasforgalom alapján egészen eltérő pályán mozog. A Ryanair októberben 19,4 millió utast szállított, mindössze egy százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A Wizz Air ezzel szemben 7,62 millió utast vitt, ami 19,8 százalékos éves növekedésnek felel meg. A biztonsági riasztások így az európai fapadospiac két meghatározó szereplőjének járatait is érintették.
Meglepetés a fapadosoknál: bő évtizede nem történt ilyen a Ryanair járatain – a Wizz Air elképesztő formába lendült az ősszel
Felemásan teljesítettek októberben az európai diszkont légitársaságok. A piacvezető fapados Ryanair utasforgalma lényegében befagyott, miközben a Wizz Air ötödével több utast szállított.