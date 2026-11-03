Futószalagon jönnek a bombafenyegetések a járatok ellen, a Wizz Airt külön kinézték, a lengyelek már a felelőst is tudni vélik

Egymást követő bombafenyegetések zavarták meg az európai légiközlekedést, több járatot is át kellett irányítani, illetve biztonsági ellenőrzésnek vetettek alá. A Wizz Air egyik Londonból Szófiába tartó repülőgépe Budapesten szállt le, a lengyelországi Modlin repülőterén pedig csak a biztonsági intézkedések lezárása után indulhatott újra a forgalom.

Budapestre kellett átirányítani egy Wizz Air-gépet, több európai járatot is bombafenyegetés ért / Fotó: Wizz Air

Kétszer is célba vették a Wizz Airt

Hétfő óta legalább öt járatot érintettek a bombariadók, amelyek miatt repülőgépeket kellett átirányítani, illetve a leszállás után átvizsgálni. A Wizz Air két járata és a lengyel LOT egyik repülőgépe biztosan érintett volt, a Bloomberg szerint pedig legalább két Ryanair-gépnél is intézkedni kellett.

A magyar fapados légitársaság egyik, London Lutonból Szófiába tartó járatát hétfőn Budapestre irányították át bombafenyegetés miatt. A repülőgépet a leszállás után biztonsági ellenőrzésnek vetették alá. Kedden pedig egy másik Wizz Air-gép is érintetté vált: a Bergamóból Szófiába tartó járatot a bolgár fővárosba érkezése után vizsgálták át egy feltételezett bombafenyegetés miatt.

Lengyelországban két repülőgép érkezése után indult biztonsági ellenőrzés. A varsói repülőterek fenyegetésekről kaptak jelzéseket, amelyek a Londonból, illetve Koppenhágából érkező járatokat érintették. A lengyel biztonsági szolgálatok mindkét repülőgépet átvizsgálták.

A Londonból érkező LOT-járat a Varsó-Modlin repülőtéren hajtott végre kényszerleszállást, emiatt a légikikötő működését rövid időre fel kellett függeszteni. A fedélzeten 181 ember tartózkodott, akiket a leszállás után evakuáltak. A repülőteret 11.50-kor újranyitották, a bombariadót pedig 12.21-kor lefújták.

A LOT repülőgépének átvizsgálásakor nem találtak robbanószerkezetet, így a Modlin repülőtér visszatérhetett a normál működéshez.

A Ryanair legalább két járatát szintén érintették a fenyegetések, a légitársaság azonban a megkeresésre nem reagált. Egyelőre nem ismert, hogy a különböző európai riasztások között van-e közvetlen kapcsolat, és a fenyegetések hitelességéről sem közöltek részleteket.