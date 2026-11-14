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Váratlan amerikai javaslat az ukrajnai béketárgyalásokon: a Donbaszért cserében NATO-tagságot kapna Ukrajna, Zelenszkij a népre bízná a döntést

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Washington azt az elképzelést vetette fel, hogy Ukrajna területet adna át Oroszországnak a NATO-tagságért cserébe - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán államfő pénteken. Az orosz külügyminisztérium szóvivője azonban lehűtötte az esetleges megállapodással kapcsolatos reményeket.
VG
2026.11.14, 14:56
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„Az amerikaiak feltették a kérdést, hogy mi lenne, ha Ukrajna csatlakozna a NATO-hoz, de visszavonulna a Donbászból. Ez volt az első alkalom, hogy ez felmerült" – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán államfő újságíróknak pénteken, de a nyilatkozat közlése embargós volt, idézi az Euronews az AFP hírügynökséget.

Zelenszkij
Amerikai javaslat az ukrajnai béketárgyalásokon: a Donbaszért cserében NATO-tagságot kapna Ukrajna, Zelenszkij a népre bízná a döntést / Fotó: AFP

Az ukrán elnök hozzátette, hogy Ukrajna konkrét biztonsági garanciákról tárgyal a NATO-val és az Európai Unióval, és hogy megkérdezné az ukránokat, elfogadják-e a feltételeket, ha a nyugati országok megerősítik azokat.

Nincs jogom egyedül meghozni ezt a döntést

– mondta.

Vlagyimir Putyin orosz elnök a hét elején Moszkvában találkozott Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai különmegbízottakkal. A megbeszélésen Putyin jelezte, hogy Oroszország nem hátrál meg és fenntartja a területi követeléseit, az ellenőrzése alatt akarja tartani Ukrajna egyes részeit. Abba sem megy bele, hogy külföldi békefenntartókat telepítsenek a területre.

A két amerikai különmegbízott ezután csütörtökön Írországban találkozott Zelenszkijjel, hogy megvitassák a folyamatban lévő diplomáciai erőfeszítéseket.

A tárgyalások után közölték, hogy

 a jövőben Európa is szóhoz juthat a béketárgyalásokon.

"Ez lehetővé teszi számunkra, hogy a háború utáni európai biztonsági megállapodások tágabb körét is kezeljük, az Ukrajna és Oroszország közötti területi kérdésekkel együtt"

– írta Kushner az X-en.

Maria Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője azonban pénteken lehűtötte az esetleges megállapodással kapcsolatos reményeket, mondván, hogy amennyire a tárca tudja, „a kérdés nem került szóba a Steve Witkoffal és Jared Kushnerrel folytatott moszkvai tárgyalásokon”.

Komment 1

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