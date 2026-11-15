Zelenszkij megint nekiment Elon Musknak: az ukrán elnök panaszkodik a védelmi rendszerük akadozása miatt
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azzal vádolta Elon Musk SpaceX nevű vállalatát, hogy félrevezette Kijevet a Starshield műholdas hálózat sebességkorlátozásaival kapcsolatban. Zelenszkij csütörtökön arról beszélt, hogy az ukrán erők korlátozásokkal szembesülnek a szolgáltatás használata során: az orosz megszállás alatt álló területeken működő terminálok sebességét legfeljebb 161 kilométer/órára korlátozták – írja az Euronews.
Zelenszkij szerint tisztázni kell a helyzetet
„A korlátozások immár öt napja vannak érvényben” – mondta az ukrán elnök egy szombaton nyilvánosságra hozott nyilatkozatban. „Azt mondják, valamilyen technikai problémáról van szó. Mi nem hisszük, hogy ez lenne az oka.”
Zelenszkij szerint a korlátozások közvetlenül rontják Ukrajna képességét arra, hogy elfogja az orosz sugárhajtású támadó drónokat. Az ukrán elnök a hét elején Dublinban, az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóján tartott beszédében azt mondta: „Ha valaki Amerikában olyan döntéseket hoz, amelyek lényegében úgy kezelik Ukrajna területét, mintha az nem is Ukrajnához tartozna, akkor ez megmutatja nekünk, merre tartanak a dolgok.” Pénteken Zelenszkij hozzátette, hogy Kijev „nem kapott egyértelmű magyarázatot” a korlátozásokra.
„Utasítottam Ukrajna külügyminisztériumát és védelmi miniszterét, hogy fokozzák a kapcsolatfelvételt az Egyesült Államok külügyminisztériumával, a Pentagonnal és a SpaceX-szel, hogy tisztázzuk a helyzetet, és megoldást találjunk”
– írta egy közösségi médiában közzétett bejegyzésben.
A Starshield kulcsfontosságú szerepet tölt be az ukrán hadsereg orosz erők elleni műveleteiben: stabil és ellenálló internet- és kommunikációs kapcsolatot biztosít a harctéren.
Területátadás a NATO-tagságért?
A fejlemények közben Zelenszkij arról is beszélt, hogy Washington felvetette: Ukrajna bizonyos területekről lemondhatna Oroszország javára cserébe azért, hogy csatlakozhasson a NATO-hoz. A javaslat akkor került elő, amikor a felek igyekeznek felgyorsítani a béketárgyalásokat.
„Az amerikaiak feltettek egy kérdést: Mi lenne, ha Ukrajna csatlakozna a NATO-hoz? Ukrajna kivonulna Donbászból? Ez volt az első alkalom, hogy ez a kérdés felmerült” – mondta Zelenszkij pénteken. Nyilatkozatát az AFP hírügynökség szerint szombatig nem lehetett nyilvánosságra hozni.
Zelenszkij hozzátette, hogy Ukrajna jelenleg „konkrét biztonsági garanciákról” tárgyal a NATO-val és az Európai Unióval. Ha a nyugati országok megerősítik ezeket a feltételeket, az ukrán elnök szerint a kérdésről a saját népével is egyeztetne. „Nincs jogom egyedül meghozni ezt a döntést” – mondta.
Ukrajna októberben már visszakapta védelmi rendszerének alapkövét
A Starlink és a Starshield körüli vita nem új keletű: októberben a szolgáltatás sebességkorlátozása miatt már komoly feszültség alakult ki Kijev és Elon Musk SpaceX-e között. Bár a hónap végén Ukrajna a rendszer helyreállásáról számolt be. Ahogyan arról lapunk is beszámolt, október 14. óta ukrán tisztviselők azzal vádolják Elon Musk SpaceX nevű vállalatát, hogy a Starlink műholdas internetszolgáltatás katonai célokra kialakított változatára, a Starshieldre bevezetett sebességkorlátozásokkal szándékosan gyengíti Ukrajna védekezési képességét. A tisztviselők szerint a 100 mérföld/órás (mintegy 161 kilométer/órás) sebességet meghaladó drónok elveszítették a kapcsolatot a rendszerrel, ami egyes katonai műveleteket is megzavart.
Az Egyesült Államokban mindkét nagy párt törvényhozói hivatalos vizsgálat megindítását sürgették Elon Musk és a SpaceX ellen, amiért a vállalat a vádak szerint egyoldalúan módosította az Ukrajnában nyújtott szolgáltatásainak feltételeit.
„Az ukrán védelmi minisztérium megfigyelőrendszerei hivatalosan is megerősítik, hogy helyreállt a Starlink és a Starshield korábbi működési sebessége. A kapcsolat a berendezések mozgása közben, 400 kilométer/órát meghaladó sebességnél is stabil marad. Korábban a megfigyelőrendszerek korlátozásokat észleltek a Starlink és a Starshield működésében. Mostanra azonban helyreálltak a korábbi sebességértékek” – áll a tárca októberi közleményében.