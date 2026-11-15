Zelenszkij megint nekiment Elon Musknak: az ukrán elnök panaszkodik a védelmi rendszerük akadozása miatt

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azzal vádolta Elon Musk SpaceX nevű vállalatát, hogy félrevezette Kijevet a Starshield műholdas hálózat sebességkorlátozásaival kapcsolatban. Zelenszkij csütörtökön arról beszélt, hogy az ukrán erők korlátozásokkal szembesülnek a szolgáltatás használata során: az orosz megszállás alatt álló területeken működő terminálok sebességét legfeljebb 161 kilométer/órára korlátozták – írja az Euronews.

Éles bírálatot fogalmazott meg Volodimir Zelenszkij Elon Musk SpaceX-ével szemben/Fotó: AFP

Zelenszkij szerint tisztázni kell a helyzetet

„A korlátozások immár öt napja vannak érvényben” – mondta az ukrán elnök egy szombaton nyilvánosságra hozott nyilatkozatban. „Azt mondják, valamilyen technikai problémáról van szó. Mi nem hisszük, hogy ez lenne az oka.”

Zelenszkij szerint a korlátozások közvetlenül rontják Ukrajna képességét arra, hogy elfogja az orosz sugárhajtású támadó drónokat. Az ukrán elnök a hét elején Dublinban, az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóján tartott beszédében azt mondta: „Ha valaki Amerikában olyan döntéseket hoz, amelyek lényegében úgy kezelik Ukrajna területét, mintha az nem is Ukrajnához tartozna, akkor ez megmutatja nekünk, merre tartanak a dolgok.” Pénteken Zelenszkij hozzátette, hogy Kijev „nem kapott egyértelmű magyarázatot” a korlátozásokra.

„Utasítottam Ukrajna külügyminisztériumát és védelmi miniszterét, hogy fokozzák a kapcsolatfelvételt az Egyesült Államok külügyminisztériumával, a Pentagonnal és a SpaceX-szel, hogy tisztázzuk a helyzetet, és megoldást találjunk”

– írta egy közösségi médiában közzétett bejegyzésben.

A Starshield kulcsfontosságú szerepet tölt be az ukrán hadsereg orosz erők elleni műveleteiben: stabil és ellenálló internet- és kommunikációs kapcsolatot biztosít a harctéren.

Területátadás a NATO-tagságért?

A fejlemények közben Zelenszkij arról is beszélt, hogy Washington felvetette: Ukrajna bizonyos területekről lemondhatna Oroszország javára cserébe azért, hogy csatlakozhasson a NATO-hoz. A javaslat akkor került elő, amikor a felek igyekeznek felgyorsítani a béketárgyalásokat.

„Az amerikaiak feltettek egy kérdést: Mi lenne, ha Ukrajna csatlakozna a NATO-hoz? Ukrajna kivonulna Donbászból? Ez volt az első alkalom, hogy ez a kérdés felmerült” – mondta Zelenszkij pénteken. Nyilatkozatát az AFP hírügynökség szerint szombatig nem lehetett nyilvánosságra hozni.