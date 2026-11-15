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Zelenszkij megint nekiment Elon Musknak: az ukrán elnök panaszkodik a védelmi rendszerük akadozása miatt

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Éles bírálatot fogalmazott meg Volodimir Zelenszkij Elon Musk SpaceX-ével szemben. Az ukrán elnök szerint a vállalat félrevezette Kijevet a Starshield műholdas hálózat korlátozásaival kapcsolatban. A szolgáltatás sebességét az orosz erők által megszállt területeken állítólag korlátozták, ami Zelenszkij szerint az ukrán hadsereg drónok elleni védekezését is nehezíti. Közben Washington állítólag azt is felvetette, hogy Ukrajna területi engedményekért cserébe juthatna NATO-tagsághoz.
VG
2026.11.15, 10:37
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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azzal vádolta Elon Musk SpaceX nevű vállalatát, hogy félrevezette Kijevet a Starshield műholdas hálózat sebességkorlátozásaival kapcsolatban. Zelenszkij csütörtökön arról beszélt, hogy az ukrán erők korlátozásokkal szembesülnek a szolgáltatás használata során: az orosz megszállás alatt álló területeken működő terminálok sebességét legfeljebb 161 kilométer/órára korlátozták – írja az Euronews.

Zelenszkij
Éles bírálatot fogalmazott meg Volodimir Zelenszkij Elon Musk SpaceX-ével szemben/Fotó: AFP

Zelenszkij szerint tisztázni kell a helyzetet

„A korlátozások immár öt napja vannak érvényben” – mondta az ukrán elnök egy szombaton nyilvánosságra hozott nyilatkozatban. „Azt mondják, valamilyen technikai problémáról van szó. Mi nem hisszük, hogy ez lenne az oka.”

Zelenszkij szerint a korlátozások közvetlenül rontják Ukrajna képességét arra, hogy elfogja az orosz sugárhajtású támadó drónokat. Az ukrán elnök a hét elején Dublinban, az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóján tartott beszédében azt mondta: „Ha valaki Amerikában olyan döntéseket hoz, amelyek lényegében úgy kezelik Ukrajna területét, mintha az nem is Ukrajnához tartozna, akkor ez megmutatja nekünk, merre tartanak a dolgok.” Pénteken Zelenszkij hozzátette, hogy Kijev „nem kapott egyértelmű magyarázatot” a korlátozásokra.

„Utasítottam Ukrajna külügyminisztériumát és védelmi miniszterét, hogy fokozzák a kapcsolatfelvételt az Egyesült Államok külügyminisztériumával, a Pentagonnal és a SpaceX-szel, hogy tisztázzuk a helyzetet, és megoldást találjunk” 

– írta egy közösségi médiában közzétett bejegyzésben.

A Starshield kulcsfontosságú szerepet tölt be az ukrán hadsereg orosz erők elleni műveleteiben: stabil és ellenálló internet- és kommunikációs kapcsolatot biztosít a harctéren.

Területátadás a NATO-tagságért?

A fejlemények közben Zelenszkij arról is beszélt, hogy Washington felvetette: Ukrajna bizonyos területekről lemondhatna Oroszország javára cserébe azért, hogy csatlakozhasson a NATO-hoz. A javaslat akkor került elő, amikor a felek igyekeznek felgyorsítani a béketárgyalásokat.

„Az amerikaiak feltettek egy kérdést: Mi lenne, ha Ukrajna csatlakozna a NATO-hoz? Ukrajna kivonulna Donbászból? Ez volt az első alkalom, hogy ez a kérdés felmerült” – mondta Zelenszkij pénteken. Nyilatkozatát az AFP hírügynökség szerint szombatig nem lehetett nyilvánosságra hozni.

Zelenszkij hozzátette, hogy Ukrajna jelenleg „konkrét biztonsági garanciákról” tárgyal a NATO-val és az Európai Unióval. Ha a nyugati országok megerősítik ezeket a feltételeket, az ukrán elnök szerint a kérdésről a saját népével is egyeztetne. „Nincs jogom egyedül meghozni ezt a döntést” – mondta.

Ukrajna októberben már visszakapta védelmi rendszerének alapkövét

A Starlink és a Starshield körüli vita nem új keletű: októberben a szolgáltatás sebességkorlátozása miatt már komoly feszültség alakult ki Kijev és Elon Musk SpaceX-e között. Bár a hónap végén Ukrajna a rendszer helyreállásáról számolt be. Ahogyan arról lapunk is beszámolt, október 14. óta ukrán tisztviselők azzal vádolják Elon Musk SpaceX nevű vállalatát, hogy a Starlink műholdas internetszolgáltatás katonai célokra kialakított változatára, a Starshieldre bevezetett sebességkorlátozásokkal szándékosan gyengíti Ukrajna védekezési képességét. A tisztviselők szerint a 100 mérföld/órás (mintegy 161 kilométer/órás) sebességet meghaladó drónok elveszítették a kapcsolatot a rendszerrel, ami egyes katonai műveleteket is megzavart.

Az Egyesült Államokban mindkét nagy párt törvényhozói hivatalos vizsgálat megindítását sürgették Elon Musk és a SpaceX ellen, amiért a vállalat a vádak szerint egyoldalúan módosította az Ukrajnában nyújtott szolgáltatásainak feltételeit.

„Az ukrán védelmi minisztérium megfigyelőrendszerei hivatalosan is megerősítik, hogy helyreállt a Starlink és a Starshield korábbi működési sebessége. A kapcsolat a berendezések mozgása közben, 400 kilométer/órát meghaladó sebességnél is stabil marad. Korábban a megfigyelőrendszerek korlátozásokat észleltek a Starlink és a Starshield működésében. Mostanra azonban helyreálltak a korábbi sebességértékek” – áll a tárca októberi közleményében.

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