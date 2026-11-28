Újabb támadásokra készül Ukrajna a Krím félszigetet Oroszországgal összekötő kercsi híd ellen – értesült ukrán katonai forrásokból a The Telegraph. Volodimir Zelenszkij arra utasította a hadsereg parancsnokait, hogy a múlt heti támadásokban súlyosan megrongált átkelő még használható részeit is semmisítsék meg.

A híd megsemmisítése jelentős politikai siker lenne Zelenszkij számára. / Fotó: AFP

Végleg használhatatlanná tenné a krími hidat Zelenszkij

A drón- és rakétacsapások következtében a négysávos közúti híd egyik szakasza a tartószerkezetével együtt a Kercsi-szorosba zuhant, az ukrán hírszerzés értesülései szerint pedig a vasúti átkelő is súlyosan megrongálódott.

Az elnök azt akarja, hogy teljesen lerombolják

– közölte a brit napilap egyik katonai forrása, hozzátéve, hogy már zajlanak a további támadások előkészületei.

A brit védelmi minisztérium pénteki hírszerzési jelentése szerint a közúti átkelő használhatatlanná vált, a vasúti híd egyik vágányán azonban vélhetően továbbra is közlekedhetnek a szerelvények. A leszakadt hídelemek az Azovi-tenger és a Fekete-tenger közötti hajóforgalmat is megbénították.

A mintegy 19 kilométer hosszú átkelő a Krím 2014-es orosz annektálását követően épült meg,

a beruházás költsége a becslések szerint elérte a négymilliárd eurót.

Vlagyimir Putyin 2018-ban személyesen avatta fel a közúti hidat, amelyen egy teherautó volánja mögött hajtott át.

Az ukrán fegyveres erők az elmúlt négy évben többször is támadták a hidat, de az átkelőt mindeddig nem sikerült teljes egészében kiiktatniuk. A brit lap rámutat: a híd megsemmisítése jelentős politikai siker lenne Zelenszkij számára, az oroszok azonban az elmúlt hetekben feltehetően tovább erősítették az átkelő védelmét.

Putyin súlyos megtorlást helyezett kilátásba

Mint arról a Világgazdaság korábban beszámolt, Zelenszkij november 20-án az NBC Newsnak adott interjújában már nyilvánosan is kilátásba helyezte az átkelő megsemmisítését. Az ukrán elnök a kijevi hidak elleni orosz rakétacsapásokkal indokolta a válaszlépéseket.

Putyin a sencseni APEC-csúcstalálkozón bejelentette, hogy helyreállítják a súlyosan megrongálódott közúti átkelőt, egyúttal az ukrán támadások okozta károknál is súlyosabb megtorlást helyezett kilátásba. Az orosz elnök állítása szerint a hidat kizárólag polgári célokra használták.

Moszkva a támadások miatt elvetette a fekete-tengeri hajózás és az energetikai létesítmények védelmét szolgáló részleges tűzszünet lehetőségét is, ami az ukrán gabonaexport biztonságáról folytatott tárgyalásokat is megnehezítheti.

A The Telegraph értesülései szerint a krími híd vasúti részének megrongálásában meghatározó szerepet játszottak az ukrán fejlesztésű Neptun rakéták. A szovjet technológiai alapokra épülő fegyver 2022 áprilisában vált világszerte ismertté, amikor elsüllyedt az orosz fekete-tengeri flotta zászlóshajója, a Moszkva rakétás cirkáló.